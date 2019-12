Résumé de la Manifestation du 17 décembre à Rennes

Arrivé à Charles de Gaulle, c’est déjà noir de monde. Il y a foule du bout de la Cours des alliés jusqu’à la moitié du boulevard Magenta. Plusieurs personnes se demandent à quel moment la manifestation va démarrer. Tout le monde est là, les enseignants, la CGT, le NPA, la France Insoumise, l’UNSA, la CFDT, bien décidés à ne pas laisser le gouvernement passer en force sur cette réforme. A l’avant, tout est en train de se mettre en place pour que le départ ait lieu. En tête de cortège, les Gilets Jaunes lancent le départ, suivis du cortège de l’Alliance Rebelles (Rennes2), de quelques personnes masquées et des Arts en Grève. C’est une foule impressionnante qui marche vers l’avenue janvier dans une ambiance bon enfant.

Arrivée sur les quais, la foule se sépare laissant défiler sur le Quai Emile Zola les syndicats et les partis et sur le Quai Chateaubriand le cortège de Rennes2, quelques Gilets Jaunes et quelques personnes masqués. Deux personnes expliqueront que « la CGT ne voulait pas jouer le jeu de la convergence ». Les CRS vont charger directement, sans débordement apparent, d’abord au tir de lacrymogènes sur le quai Chateaubriand puis ensuite au canon à eau, rue d’Orléans. Le cortège se rassemble Place de Bretagne mais la tension est lourde et la présence policière particulièrement nombreuse et oppressante.

C’est dans le Boulevard de la Liberté que les choses s’enveniment. Alors que la manifestation avance bon train, les CRS chargent au croisement de la rue Tronjolly. Une charge violente sans aucun motif apparent, faisant retentir le slogan « Tout le monde, déteste la police » et voler certaines canettes contre eux. Ils se déplaceront après, vers la rue d’Isly sous les huées de ceux qu’ils viennent de matraquer.

L’ensemble de la manifestation va mettre du temps à arriver rue d’Isly, tellement une marée humaine (10 000 selon la police, 20 000 à 25 000 selon les syndicats) déferle sur l’ensemble du parcours. Les CRS bloquent l’entrée de la rue du Maréchal Joffre et interviennent violemment pour confisquer un engin à fumigène appartenant à la CGT. Ils feront croire qu’il s’agissait d’un tir de mortier, comme le prouve ce tweet

#Rennes [#greve17decembre] Maréchal Joffre/Isly 2 tirs de mortiers contre les forces de l'ordre. Dispositif de tir récupéré.@bretagnegouv — Police nationale 35 (@PoliceNat35) 17 décembre 2019

Une poule nommée Céget, faisant toutes les manifestations avec ses propriétaires, défile non loin des CRS et amuse la foule. L’ambiance redevient bon enfant, les gens dispersent au fur et à mesure. Plusieurs informateurs invitent à prendre le métro pour aller soutenir les étudiants de Rennes 2 rencontrant des problèmes avec les forces de l’Ordre, ce qui est confirmé par cet article. https://blogs.mediapart.fr/philippe-blanchet/blog/181219/interventions-policieres-rennes-2-apres-la-manifestation-du-1712

La mobilisation reste donc forte à Rennes comme sur l’ensemble du territoire. Les charges policières violentes et les médias n’ont pas réussi à démotiver la foule. Un bon signe pour le 9 janvier ?