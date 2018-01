Rétablir enfin le respect des autorités...

Cet article est tout à fait con. Les sanctions pour rétablir le respect de la police ne front qu’échouer et aggraver la situation.

Pour cela il faudrait :

* Relever grandement le niveau de la police au lieu de prendre les plus idiots, les violents et alcooliques, ceux incapables de dialoguer avec les riverains. Parce qu’un bon policier, c’est à la fois un être humain qui comprend la détresse des autres et en même temps peut agir en conséquence, au lieu de foncer dans le tas avec une matraque.

* Avoir une profession sur le long terme, au lieu des « missions de quelques années ». Effectivement, les postes de base ne sont pas en CDI et on ne table que sur le court terme. Or, pour effectuer une politique de rapprochement avec la population et regarder son respect, on a besoin de professionnels formés et présents sur le long terme.

* Traiter les gens avec respect et ceux des quartiers sensibles autrement que comme des « délinquants en puissance/potentiels » ou des animaux. Il est normal que la population locale soit hostile et se méfie lorsqu’elle est tout le temps fouillée ou suspectée.

* Reconnaître les bavures et erreurs de la police également. Parce qu’à ce niveau, il y a une telle mauvaise foi des pouvoirs publics que les gens en sont dégoûtés - exactement comme la SNCF qui nous dit à chaque fois « c’est pas ma faute, c’est la sienne [doigt accusateur] ».

* Avoir une stratégie à long terme au lieu de faire des descentes coûteuses et inutiles. Les changements apportés à chaque gouvernement ne sont jamais très utiles.

D’autre part, une police surarmée et plus d’agents ne règlera jamais ce problème de légitimité et encore moins de sécurité. Ca ne fera que remettre de l’huile sur le feu.