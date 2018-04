 Retour à Twin Peaks 25 ans après..... Que nous dit David Lynch ?

Le décor est planté dès les premiers instants du premier épisode : Twin Peaks va parler de choses pas très nettes. Le corps de la jeune Laura Palmer est retrouvé, gisant et enroulé dans du plastique, un matin au bord d'un lac, dans la petite ville de Twin Peaks .

Quelques heures plus tard, alors que la nouvelle s'ébruite dans toute la ville et bouleverse l'entourage de Laura, l'une de ses camarades d'école, Ronnette Pulaski, est découverte hagarde, les vêtements en lambeaux, sur un pont. »

Quand en 2017 David Lynch a révélé qu’il allait donner une suite à Twin Peaks, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe ! Les officionados attendaient depuis si lontemps qu'il se remette au travail. Pourquoi cette série, « la mère de toutes » il est vrai, celle qui a renouvelé le genre, mais réalisée il y un quart de siècle, a t’elle pu laisser tant d’orphelins ? https://bit.ly/2GKIBc5

Les trois premières saisons, soient 46 épisodes se déroulent à la fin des années 80, l'époque du tournage.. La nouvelle série nous apportera t’elle des lumières à ce théatre d'ombres ? Que la musique du générique reprenne ses accords, et toute une émotion rétrospective s'empare de nous. Pour un peu on jurerait d'avoir habité un jour "Twin Peaks".. . ....Twin Peaks Intro High Quality

Laura Palmer ? Une chic fille, que tout le monde adorait. Qui a pu faire une telle chose ?.. Un coup d’œil sur le journal de Laura nous montre qu'elle avait bien changé, même si elle possédait toujours un visage d'ange…. Chacun de nous possède un coté limpide et un autre obscur. Freud nous a déjà parlé des ces choses, ayant lien avec le conscient, l'inconscient, le sexe, thanos et thanatos, le désir et la transgression. Bram Stoker s'est servi de ses matériaux dans un roman Gothique, immortalisant la figure du mal dans un vampire. Et Les descendants de Dracula sont légions, même s'ils n'ont plus de longues canines, une cape noire, et affichent même leur respectabilité.

Car si le mal absolu est le grand héros de cette série, il se joue de tous les masques. A un certain moment,, nous avons tous été le frère, la cousine de Laura Palmer. Au cours des redifusions, nous nous sommes identifiés aux parents, aux professeurs, effondrés sur son cercueil de verre. 25 ans, c’est long, dans une salle d’attente.. Laura, Blanche Neige sacrifiée, tuée par le chasseur ?...Le monde est devenu cynique. Qui croie à ce genre de choses ? Depuis longtemps Laura Palmer nous a lâché la main, a fermé les yeux en nous souriant. Et l'instant d'après son rire de démente a résonné de façon cruelle. Mais peut-être rêvions-nous, passés comme l'agent Cooper de l'autre coté du miroir félé ? Quel est le sens de tout cela ? Nous devons nous débrouiller tout seul, avec notre appétit de voyeur, et la part d’ombre et de soleil que nous avons en nous.

Laura Palmer a pris place dans cette mythologie des personnages qui au-delà de la mort nous accompagne tous les jours. Pas dans leur valeur de modèle, mais dans leur puissance symbolique. Serait elle un des avatars d’une sorte de mythologie Hollywoodienne, comme il en exista une pour la Grèce ? Les Marylin ne meurent toujours pas que pour du beurre, dans la nuit américaine, pas plus que dans les contes de Perrault et de Grimm, pourvoyeurs d'autres modèles prestigieux. Nous payons notre ticket d'entrée pour rêver, nous reconnaitre, et triompher des ombres.

Le cinéma diffuse ses images dans la caverne de Platon. Mais il y a peu de cinéastes qui ont le talent de Lynch, provoquant au moins autant d’images chez le spectateur qu’eux mêmes en projettent en technicolor sur l’écran de leurs nuits noires.

Who why what where when ? Les postulats habituels du scénario sont ici mis à mal. Les réponses donc ne seront que transitoires, jamais définitives, ouvrant sur d’autres questions, comme une suite infinie de poupées gigognes, enchâssées les unes dans les autres.

Alors que l'enquête de police commence, l'agent Dale Cooper du FBI arrive à Twin Peaks pour prendre en main l'affaire. Il est très vite persuadé que ce meurtre est lié à celui, un an plus tôt, d'une autre jeune fille, Teresa Banks. En parallèle, il est question d'une scierie familiale léguée par le propriétaire à sa veuve (au grand dam de la sœur de celui-ci), d'un hôtel à vendre et d'adultère : on apprend très vite que Laura Palmer, officiellement fiancée à Bobby, le capitaine de l'équipe de foot du lycée, fréquentait James en secret.

Ce qu'il y a de bien dans les séries, c'est l'attente entre les épisodes. C'est le moment où notre imagination travaille, anticipe sur l'action à venir, et où l'on se projette dans nos protagonistes préférés.. Qui osera dire qu'il s'identifie à Bob, ce visage du diable ? Sa sale gueule au fond arrange tout le monde. Au fait, ne serait ce pas vous, ou notre inconscient, qui aurait tué Laura Palmer ?.N'y a-t-il pas un pervers polymorphe dans chaque spectateur, regardant par le trou de serrure de l'objectif de la caméra ?

Twin Peaks : La ville doit son nom ses deux pics, aussi inaccessibles que ceux ornant un publicité pour une crème glacée. La forêt l'entoure, lui donne ses limites. On trouve quelques motels, quelques cafétérias où sont garés les camions, des routes partant du bourg ou du lycée, pour se rendre au « great northern hotel ».endroit gothique où loge Cooper et quelques étrangers improbables, comme cette représentation Islandaise en goguette. Mais il n’y a pas de cadastre clair, à « Twin Peaks ». .Et l'on se demande bien où sont passés les 51 201 habitants mentionnés sur la pancarte d’entrée de cette ville invisible, ressemblant davantage à une grosse bourgarde ?….

Peut on vraiment sortir de Twin Peaks ? ....Quand « James » l'ex petit ami de Laura quitte la ville sur son Harley, pour une odyssée proclamée, il semble ne faire qu’un tour de manège. C’est ici que seront toujours tous vos copains, vos racines.

Une ville illusoire, avec des décors semblant parfois en trompe l’œil, rappelant les partis pris de Fellini, avec ses exagérations, ses personnages à la limite du sublime, du drame, du ridicule ou du grotesque. Mais finalement notre regard d’enfant n’a t’il pas été envoûté lui même par de tels acteurs méconnus, qui ne jouaient que pour nous, dans les rues et sur la place de notre village ? Et notre vision du monde n’allait pas plus loin que les limites de la forêt à l’ouest, et celles de la rivière, à l’est ? Pourquoi faudrait il aller ailleurs ?

On peut être tenté de passer « The river » (paroles https://bit.ly/2pUQcLI) de Bruce Springteen, pris d’un seul coup d’une nostalgie subite de revenir à cette Amérique là, celle des années d’avant le troisième millénaire, encore mythique, toujours finalement « d’après guerre », fut-ce celle du Vietnam, mais pas encore de "Facebook" et de ses rencontres virtuelles : (you tube : https://bit.ly/1Lwk0Du)

« Me and Mary we met in high school when she was just seventeen

Marie et moi on s'est rencontrés au lycée quand elle avait à peine dix-sept ans

We'd ride out of that valley down to where the fields were green

Nous descendions cette vallée pour aller où les champs étaient verts…..

Le génie de Lynch a immortalisé une dernière fois cette époque, comme un photographe ayant l’intuition de prendre la photo d’un gamin avant qu’il ne change, rentrant subitement dans l’âge ingrat, celle des grandes mutations..

Le temps n’est pas linéaire, et semble parfois faire du sur place, avant de nous faire monter brutalement une marche. C’est ce qui s’est passé à la fin des années 90. Une époque où l’on écrivait des lettres, où il y avait des cartes routières, des encyclopédies, un fil accroché aux téléphones et à nos pieds.

Le tournant du millénaire verra l’avènement du portable, de l’internet, la mondialisation programmée des échanges et de l'économie dérégularisée. L'incendie concomitent des Twin towers, leurs causes, semblent être à cent lieux du monde de Twin Peaks, si minimaliste, coincé dans son espace temps ritualisé. Et pourtant....

Pourtant, bien que semblant étrangement déjà décalé, à l’époque où il a été tourné, avec son panthéon de fées, d’elfes, et d’ogres, dansant les uns avec les autres, « Twin Peaks » semble nous avertir du pire.

Voilà déjà plus de 25 ans, en effet, que "Twin Peaks" bénéficie d'un réseau parallèle, qu'il possède des malwares, des virus, et des trolls, sortant par des portes dérobées. A l'époque, on appelait cela "les forces obscures" Par l'une d'entre elle, au coeur de la forêt, l'agent Cooper a réussi à entrer, allant à la rencontre d'étranges visions. Il en sortira ébranlé. Les temps et l'espace se sont mélangés, des possibles inamaginables se sont ouverts. Et nous avions cru que cela resterait une fiction, qu'en aucun cas ce serait une préfiguration des temps à venir, de la toile, et de ses araignées. C'est ensuite qu'on s'aperçoit que Lynch nous avait donné des pistes. Mais il nous manquait le code d'accés pour comprendre.

La première série se termine dans cet univers étrange, pourvu d'un carrelage à motifs géométiques . Des portes sur le néant vont s’ouvrir. Pas seulement celles du troisième type,, situées dans la forêt obscure de l’inconscient, mais d'autres plus primaires, plus gores, liées au pouvoir, à la transgression, à la possession, à la maitrise des forces archaïques.. C'est l'esprit du mal, ou du diable, comme disait les anciens.

Sa dernière ruse ne serait elle pas de ridiculiser ceux qui osent l'invoquer, dans ce monde où l'hédonisme a détruit les dernières protections ?

. L'univers de symboles chers à David Lynch s'y déploie, dans de savants jeux de piste labyrintiques, ressemblant à un oscillement de pendule, cherchant à délimiter les fractales en proie à la dégénerescence.

On se dit que ce diable d'homme est un peu chaman, !. On trouve plétore de personnages pitoresques dans cette série. L'un des plus intéressants est ce Wimdom Earle. https://bit.ly/2GOvab6 C'est l'antithèse de Cooper, le "Good Guy". Cet ancien collègue du FBI, lui ,est passé de l'autre coté du miroir. Mais a t'il vraiment été autre chose que ce pervers polymorphe, adepte des échecs, et qui pousse ses tours vers ses victimes avec la même jouissance que d'autres pousseront les twin towers ?

Viendra ensuite la surrenchère, le renversement de l’échiquier savant ! Le déchainement des forces obscures. donnera aux maîtres partouzeurs de la finance, faisant l'apologie de la liberté, les clés de notre prochaine saison de vie.

Maintenant on le sait, Laura Palmer était bien en avance sur son temps. Elle avait des contacts, un pseudo, une double vie dans laquelle elle se perdit, corps et esprit. Les esprits forts et méchants, comme des molochs antiques, se sont emparés des victimes, après les avoir appâté avec des artifices.

Comme l’agent Cooper, nous sommes rentrés dans le monde de l’étrange. Celui du net pas très net, des réseaux de rencontre occultes, d'une dépersonnalisation latente. Des rideaux rouges cachent des portes qui s'ouvrent sur des pièces aveugles. Des pièces multiples nous interpellent. Des voix décalés, synthétiques, nous interrogent, "Voulez-vous répéter.. Je n'ai pas compris votre question !" Il nous faut patienter. Car ils consultent notre profil. "Ils" ?... Ce sont les amis facebook. Des amis d’amis nous congratulent, ou nous épient, dans cet univers étonnant où nous essayons de paraitre à notre avantage. On dit que des nains et des trolls se promènent un peu partout. Un d’anonymous au souire ironique et figé nous propose de nous asseoir de l'autre coté de l'échiquier. Une femme nue porte le masque de Laura Palmer. Elle veut danser avec nous. Et peut être plus si affinités.

David Lynch il y a trente ans avait tout pressenti.

Les apparences sont muettes pour nous livrer la réalité du monde qui s’ouvre en deux. Les esprits se clivent, les grimaces des monstres jouissent de leur pouvoir, de la soumission des victimes. Le rire de Bob, l’esprit pervers, qui prend possession des âmes, raisonne exactement comme celui de Weinstein.... Il nous parle de cette contagion pernicieuse qu’on ne peut nommer, de cette face nauséabonde de la destinée humaine que Jérome Bosch déjà avait déjà dépeinte, sur fond d’approche des enfers. L’autre, lumineuse, étant celle venue du pinceau de Raphael ou de Boticelli.

Peut être aurait il fallu ne pas suivre Laura Palmer ni l’agent Cooper, et en rester là, ne plus en bouger. Et même se cacher des méchants, de Bob, la préfiguration du diable. Faire comme « la femme à la bûche », en allant vivre dans une cabane au fond de la forêt, ne plus faire confiance et ne plus parler qu’à une bûche en bois qu’on berce comme un bébé . La folie choisie peut protéger parfois du tumulte du monde.

A un moment il ne reste plus que la fuite et la mort, quand le rideau se déchire. C’est le thème de « Mulholland drive » autre chef d’œuvre d’ambiguïté du cinéaste, réalisé en 2001. Le spectateur se perd comme dans une galerie des glaces déformantes, l’univers factice d’Hollywood. Autant de fils d’Ariane, qui composent l’univers à clés, enclavé de chausses trappes, chers à ce grand cinéaste.

Comme Shéhérazade, Lynch s’est remis à l’ouvrage : Twin Peaks saison 3 : les "anciens" de retour dans un nouveau teaser ... https://bit.ly/2IkSRoy

Il a retrouvé ses acteurs . Ils ont vieilli comme nous l’avons fait dans ce paysage situé de l’autre coté des deux pics. Et on ne sait si cela nous rassure où nous inquiète. Certains même ont disparu. Mais la femme à la bûche à laissé celle-ci sur le seuil de sa cabane. Nous continuons à exister par nos traces, par l’écho des souvenirs .

On le sait bien il ne faudra attendre de cette suite de 18 épisodes que des questions, des interprétations, des suppostions, autant de regards interrogateurs tentant de décrypter ce qui se trouve derrière l’horizon. . Mais laissons parler David Lynch :

« Il n'y a rien de plus beau que le mystère. Je crois qu'on rend les gens malheureux en résolvant tous les mystères. Un mystère résolu, vous l'oubliez et vous passez au suivant. Un mystère non résolu, c'est frustrant, mais c'est comme un cadeau. Ça fait naître des idées, ça vous fait penser, rêver !". David Lynch à propos de Twin Peaks, dans Les Cahiers du Cinéma en décembre 2017 » https://bit.ly/2ABObbi

Chut...Je n’ai pas encore vu la suite. Mais déjà le générique du film m’amène les premières images.

Laura Palmer ressemble à une de ces ouvreuses de cinéma d'antan, et me montre ma place, dans la salle de cinéma obscure. Je m’assois dans un fauteuil de velours rouge. Tout est rouge ici. Un nain me dévisage étrangement, comme s'il croyait reconnaitre quelqu'un. Devant moi un jeune couple s'embrasse lougoureusement, insensible aux premières images qui défilent sur l'écran..

Serais-je un nouvel habitant de « Twin Peaks », passé de l’autre coté du miroir d’Alice ? Il faut que je regarde la pancarte à l’entrée de la ville !. Savoir combien d’habitants y vivent, maintenant, sans même y avoir foutu les pieds ?

"Mais saurais-je entrevoir, à la fin, dans la pénombre des bois, les ailes déployées, de cet ange musicien, dont on m'a t'en parlé ?" (Allem Surre Garcia)

-David Lynch, sur france culture : Retour à Twin Peaks : https://bit.ly/2GYoSmL

-10 choses à savoir sur Twin Peaks – L'Express https://bit.ly/2GYoSmL

https://bit.ly/2Gwm5R2

scènes :