Retour au monde d’avant...

Un adjuvant benin ca ?

· Classification of the substance or mixture

d GHS02 Flame

Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapor.

d -GHS06 Skull and crossbones

Acute Tox. 2 H310 Fatal in contact with skin.

=> fatal en cas de contacte avec la peaux

d -GHS08 Health hazard

Carc. 2 H351 Suspected of causing cancer.

=>cancerogene probable

Repr. 2 H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child.

=>reprotoxique , teratogene et risque d’ avortement

STOT RE 1 H372 Causes damage to the central nervous system, the kidneys, the liver and the

respiratory system through prolonged or repeated exposure.

=>endomage systeme respiratoire , systeme nerveux central, les reim et le foi

d -GHS09 Environment

Aquatic Chronic 1 H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

=>poluant aquatique a tres longue duree de vie