Retour de la vignette automobile, une nouvelle idée timbrée

Un pas en avant, un pas en arrière, l’idée de la vignette automobile est « enterrée »

http://www.leparisien.fr/economie/entretien-des-routes-l-idee-d-une-vignette-automobile-deja-enterree-19-12-2017-7461195.php

...mais l’idée d’augmenter davantage la TIPCE reste ouverte, alors qu’elle augmente déjà de manière forte en 2018

L’état des routes étant essentielle pour la sécurité, et plus elles sont dégradées plus leur réparation est chère, c’est donc une question prioritaire dans les budgets d’équipement nationaux et locaux, un retour à l’essentiel au lieu de dilapider sur des projets « poudre aux yeux » (je connais une commune de 200 habitants qui veut construire des « halles » à l’ancienne devant la salle des fête récente).

Il y a de fausses économies , on voit de plus en plus des re-goudronnages effectués avec une couche très fines utilisant beaucoup de gravillons sur peu de goudron : ça se désagrège en une saison. Et pour reboucher les trous, on utilise parfois un mélange « à froid » mis et tassé à la pelle, qui ne durcit jamais et se délite à vue d’oeil.