Retour du capitalisme sauvage en Espagne ?

Après les prochaines élections générales, on pourrait assister à la formation d'un gouvernement avec le Parti populaire (PP) monocolore qui aura le soutien extérieur de Vox et qui cherchera à mettre en place une « démocratie non libérale » en Espagne à la suite de Viktor Orbán, une démocratie illibérale qui s'abreuvera aux sources du centralisme bonapartiste, du néolibéralisme ayusien et du paternalisme des dictatures douces.

Sur le plan économique, le futur gouvernement procédera à la mise en œuvre des recettes néolibérales en suivant la piste du soi-disant « miracle économique du paradis néolibéral madrilène ». Ainsi, ladite recette néolibérale comprendra la suppression ou la réduction drastique des impôts pour attirer d'innombrables entreprises et fortunes d'entreprises étrangères, ainsi que le rapatriement de jeunes talents expatriés, avec l'objectif avoué d'être « un aspirateur de talents et de fortunes » qui finira par faire de l'Espagne le paradis économique néolibéral de l'Europe.



Une autre des recettes néolibérales classiques serait de privatiser l'éducation au nom de la sacro-sainte liberté de choix, condamnant les écoles publiques à devenir des ghettos pour immigrés. De même, l'assurance maladie privée sera promue, laissant la santé publique condamnée à l'obsolescence et à la saturation des listes d'attente, résultat d'une réduction progressive des investissements publics en Santé.



Dans le paroxysme néolibéral, le salaire minimum interprofessionnel (SMI) sera réduit et une réforme du travail sera approuvée qui comprendra le licenciement libre, ainsi qu'une loi restrictive sur les grèves, ce qui signifiera dans la pratique la perte des droits acquis par la classe ouvrière au cours des dernières décennies. Enfin, suite aux diktats de la Troïka européenne, l'âge de la retraite sera reporté, ainsi qu'une réduction drastique des allocations de chômage, de retraite et de veuvage accompagnée d'une intense campagne d'acquisition de plans et fonds de pension privés.

Ces recettes néolibérales auront pour effets secondaires l'augmentation démesurée du travail précaire, la perte progressive du pouvoir d'achat des travailleurs, l'augmentation galopante de l'économie souterraine et le nombre de personnes qui seront contraintes de vivre dans des zones surpeuplées en raison de la pénurie de logements neufs. .. et l'escalade brutale des prix des loyers, qui signifieront, de facto, un retour aux scénarios économiques des années 1960.



Germán Gorraiz López, analyste politique

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5081