Retour en classe le 11 mai ? Est-ce bien raisonnable ?

Tall bonjour,

Sur les deux plans j’abonde dans ton sens, nous sommes des croûtons au traçage de mes lignes, les questions qui se posent sont diverses et multiples.

Durant plus d’un mois, avec leurs parents, ils ne pouvaient utiliser une télécommande sans entendre parler de malades, de réanimations, de Covid-19, de grands-parents qu’ils ne voient pratiquement plus ; cela ressemble indéniablement à des millions de « Missions Impossibles ». Ces enfants, ces jeunes, leurs parents et tous leurs proches portent des souffrances qui semblent loin d’êtres éteintes. Voici ce que fut le calendrier scolaire 2019-2020 officiels publiés par le ministère de l’éducation, afin de prévoir en toute sérénité son retour de vacances, et les prochaines vacances à venir.

Date de la rentrée 2019 - Vacances de la Toussaint - Vacances de Noël - Vacances de Février - Vacances de Pâques En métropole, la rentrée débutera le lundi 31 août 2020 pour les enseignants et le mardi 1er septembre 2020 pour les élèves. Le constat s’impose cette année, la rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2020. Le planning tel qu’établi cela serait logique de faire courir de tels risques, dont nous ignorons encore les finalités, pour une durée d’un mois ou deux ? 12 millions d’élèves sont concernés et avec eux leurs proches, familles, et avec eux de toute une vie domestique, économique et touristique. La phase de la santé doit prendre le pas, sur toutes formes économiques et touristiques pourquoi ? La première des choses et causes qui se dégage est à mon sens indéniable l’égoïsme « adultes d’Etat » On, ne peut avoir deux poids deux mesures : les hôtels, les restaurants, les bars sont fermés et ils lèvent le confinement ? Je dois être anormal ou fou ?

Le Panda

Patrick Juan