Retour vers les ténèbres

Comment les forces obscures menacent nos libertés

J’ai été extrêmement choquée d’apprendre, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, qu’il existait en Europe un think tank très actif regroupant de nombreuses ONG (catholiques, protestantes et orthodoxes) et soutenu par certains Etats européens, visant à :

Empêcher la progression des lois de chacun des Etats en faveur du droit de mourir dans la dignité,

A revenir sur tous les droits LGBT (mariage, adoption etc..)

A empêcher les derniers Etats réfractaires à l’IVG (Pologne, Chypre, Malte et Andorre) de légaliser sur le sujet,

A favoriser les clauses de conscience qui permettent justement de ne pas accorder aux femmes l’IVG à laquelle elles ont droit ;

A interdire les contraceptifs, car « L’acceptation de l’homosexualité féminine et finalement de la pédophilie nous parait être une conséquence logique de l’acceptation de la contraception artificielle »

Et à revenir sur toutes les lois anti discrimination.

Le droit à la vie commence dès la conception, argument appuyé non sur la religion, d’après eux, mais sur la science. Il exclut la possibilité de l’avortement même dans le cas de viol, d’inceste, d’anomalies du fœtus, de risques pour la mère.

Je ne veux absolument pas leur faire de la publicité en donnant leur contact (ils ont un blog, des réunions, un manifeste et, apparemment, beaucoup d’argent).

Mais ils existent et il faut le savoir, c’est un lobby puissant et très inquiétant.

Dans leur blog, on voit que l’homosexualité n’est jamais nommée comme telle mais elle est appelée « sodomie », ce qui révèle, à mon avis, un regard pervers sur la sexualité, car l’homosexualité n’est pas synonyme de sodomie, laquelle peut être pratiquée (oh horreur pour ces gens-là !) y compris par des hétéros.

Du coup ils veulent interdire la sodomie, ce n’est pas extraordinaire ça ?

Mais on croit rêver quand on lit leur « agenda » :

Abroger les lois relatives au divorce,

Interdire tous les diagnostics prénataux,

Abolir les lois en faveur de l’égalité,

Bien entendu pas d’euthanasie, pas de contraception (qui conduit d’après eux à l’infidélité), pas d’utilisation des cellules souches humaines, pas de PMA ni de GPA,

Mesures prévues de boycott de sociétés ou contrats où il serait perçu des « incitations ou de la propagande en faveur de la « sodomie » ».

Et audelà, pas question de genres et autres « déviations » selon eux.

Il est même indiqué qu’il s’agit de bien montrer que la « sodomie » est un choix et non une orientation sexuelle comme une autre.

Ce mouvement de pensée qu’on dirait sorti du Moyen Age est soutenu par des jeunes et cela s’appelle « Manifeste pour restaurer l’ordre naturel ». Les financements viendraient notamment d’aristocrates européens, de milliardaires mexicains, d’oligarques russes, de négationnistes climatiques anglais et de parlementaires italiens.

Je ne pensais pas qu’on puisse retourner dans de telles ténèbres. Je suis estomaquée.

Evidemment c’est très préoccupant et maintenant je comprends mieux pourquoi nous avons subi la manif pour tous en France en 2013.

Plus que jamais, il faut se rendre compte que les droits des femmes sont très liés aux droits fondamentaux de tous et que les discriminations dont elles sont l’objet entraient d’autres discriminations (envers tous les publics, qu’ils soient handicapés, mineurs, marginaux, migrants etc..).

Nous devons tous en être bien conscients.

Si seulement il n’y avait pas assez d’êtres humains sur la terre, on pourrait presque comprendre le refus de la contraception, mais on est déjà plus de 7 milliards et la Terre ne peut pas supporter notre train de vie ! Nous sommes une espèce pullulante, il faut bien le dire et nous n’avons pas la sagesse de nous restreindre pour protéger notre planète.

Alors, à moins que dans leur « ordre naturel » il y ait aussi l’abandon de la médecine, tous leurs objectifs soit disant « pro-choice » sont en réalité des visées anti-IVG. Je préfère appeler les choses par leur nom.

Et ceci y compris pour des enfants non désirés ou qui souffriront toute leur vie de lourds handicaps !