Retraite : les arrière-mondes des petits hommes gris

Il me semble que, à propos du RN, vous affirmez assez souvent le contraire de ce que l’on peut déduire d’une situation en développant de simples observations ponctuelles bien choisies en gage de crédibilité comme une invitation au partage du bon sens . Les médias dominants procèdent de la même manière en choisissant l’angle qui leur convient mais à force sans le vouloir ils ont réussi à développer notre vigilance.

J’ai l’impression qu’effectivement le RN avec la part nécessairement cachée de ses références idéologiques et de sa stratégie a besoin de ce type de démarche et que cela convient bien à l’objectif d’améliorer sa respectabilité et crédibilité afin d’élargir son électorat vers la classe moyenne et la partie la plus diplômé des classes populaires puisqu’il est porté pour l’essentiel par les non ou moins diplômés. Afin de rendre acceptable et plus crédible ainsi une coalition droite/extrême droite. C’est vrai que c’est plus subtil que la provocation, le martelage de slogans, voire l’injure trop souvent pratiqués ici.





« Si la motion passe et qu’il y a dissolution, chaque camp reprendra ses billes. »

Quelles billes et quels camps ? LR et LREM ont déjà donné aux législatives plus de 50 mandats et deux vice-présidences au RN. Ils ont voté tous ensemble de concert ici et au parlement européen tout ce qui protège les actionnaires contre ceux qui n’ont pour vivre que leur travail que le RN prétend défendre. Il ne s’agit pas d’opposants à ce que représente la macronie, c’est-à-dire la minorité oligarchique qui contrôle l’essentiel de l’économie et les pouvoirs qui en découlent. Les personnes sont en rivalité pour des postes mais sont d’accord sur l’essentiel. Macron, MLP ou qui que ce soit, devenus gênants seront dégagés. L’extrême-droite, au-delà de ses provocations, ses grandes déclarations sonores, le goût du soufre (elle en a toujours besoin au moins en réserve et les amateurs eux sont de fidèles électeurs dont elle ne peut se passer), a toujours joué le même rôle indispensable en réalité pour le type de pouvoirs qui nous gouvernent.

Semer la confusion et la division au profit d’une minorité menacée quand les autres couches sociales se rebellent peu à peu. S’agissant d’une simple manœuvre tactique, se porter tout ensemble sur la motion LIOT était parfait et suffisant. Ici, c’est une stratégie politique (tellement prévisible) qui s’affiche en profitant de la circonstance et qui envoie les signaux de confirmation pour ceux que cela intéressent. Il s’agit là de pur jus de partis d’état-major de l’ancien monde qui comptent bien se survivre en changeant les apparences. Nous considérant comme des pions électoraux à manœuvrer, des lignes à déplacer, des colonnes à former, des tendances ou des mouvements à susciter.