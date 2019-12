Retraites : comment favoriser les riches !

Vision gauchiste.

La retraite est un salaire différé qui permet de s’offrir des années de loisir en fin de carrière avant de ne plus être capable d’assumer un travail

Vision mutualiste.

La retraite est une indemnité d’assurance, qui assure le préjudice de ne pas pouvoir assumer un travail en fin de carrière...

Vision gauchiste..

Le système est génial, les autres vont me payer des années de loisir avant que je ne puisse plus travailler.

Vision mutualiste.

Le système est fait pour indemniser le préjudice de ne plus avoir la capacité de travailler, pas de fournir gratos des revenus à des gens capables d’assumer un travail.





Vision gauchiste

J’adore être passager clandestin de la redistribution et vivre aux dépens des autres et la retraite est géniale pour ça car j’ai payé moins que les autres qui eux paieront pour moi. Tout bénéfice pour ma tronche de gauchiste aux dépens des autres. Mon petit luxe, c’est de savoir que les générations futures paieront plus e auront moins, mais je m’en fou je vis au présent et y’a que ma tronche qui compte.

Vision Mutualiste

Le système favorise les castes proche de l’état, les élus, les fonctionnaires, les salariés des entreprises publiques et les groupes de pression. Le régimes spéciaux sont la pire des injustices et des inégalités, les inégalités en droits.

La répartition est un système de Ponsi qui va s’écrouler par le rétrécissement démographique de la base et l’augmentation des indemnités a donner par l’augmentation de la longévité. Le problème est grave...

Vision gauchiste

Les gens qui épargnent sont méchants et doivent être diabolisés. C’est autant pour ma gueule de passager clandestin que je n’aurait pas.

Il ne faut surtout pas les laisser trouver un autre chemin aux gens. Je suis gauchiste, donc jaloux et pervers, donc j’utilise la belle excuse éternelle de diaboliser les riches, mais in-finé pour en fait diaboliser tout le monde qui épargne pour sa retraite qui me fait du tors et que je jalouse.. Le système est tellement bon pour ma tronche qu’il faut imposer le monopole .

Vision Mutualiste

Les gens sont libres et les gens qui épargnent sont prévoyants, et il faut favoriser et inciter les gens à épargner dans des systèmes PERP, Madelin ou autres qui sont une sécurité et une indépendance au système...

Vision gauchiste

Qu’ils sont beaux mes régimes spéciaux. J’ai plus de droits que les autres et c’est mon luxe de gauchiste. Je bénéficie d’avantages et d’un meilleur calcul que les autres. Que c’est chouette pour ma tronche et les autres peuvent bien crever.

Vision Mutualiste

Les régimes spéciaux sont des inégalités sociales et des iniquités. Il n’est pas normal que des castes soient favorisées aux dépens des autres...

Vision gauchiste

Je suis gauchiste, je me crois dans le camp du bien et de la morale. Les médias sont complaisants avec mes castes. Je peux imposer aux autres la pire des inégalités, l’inégalité en droits.

Vision Mutualiste

L’hypocrisie c’est l’absence étique des gauchistes qui sont le contraire de ce qu’ils présentent....

Ils veulent les inégalités, mais pour eux c’est les inégalité en droits. Ils veulent préserver le futur des jeunes avec des discourt dithyrambiques sur la planète, mais n’ont rien a foutre de laisser un système qui s’écroulera indubitablement au futur pour les jeunes....

Voila, la retraite, c’est une question de point de vue, entre ceux qui veulent profiter inégalitairement du système et ceux qui veulent que le système soit juste et libre...