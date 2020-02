Retraites : Discours sur la méthode.

Cette réforme complètement bâclée illustre bien la dégradation de notre démocratie : un gouvernement et un président qui ne peuvent gérer que dans le temps trop court de leur mandat, et qui improvisent dans la précipitatuion ; une assemblée nationale élue dans la foulée de la présidentielle, et qui n’est plus qu’une armée de godillots aux ordres ; une opposition qui paralyse, bloque et ne propose rien de concret ; des syndicats réformistes, qui acceptent le dialogue et la négociation pour rechercher le compromis qui sont traités par le mépris ; des syndicats d’opposition que ne savent que déclencher des grèves chez les salariés les plus protégés, et qui minent l’économie ; et des technocrates censés avoir discuté avec les syndicats et les organisations professionnelles pendant deux ans, pour que l’on découvre que cette réforme est bâclée et non budgétisée ...

Notre pays est devenu lamentable, les politiques sont discrédités, les syndicats sont faibles, et la finance internationale dont le seul but est le profit à court terme pour une minorité détruit les droits sociaux et les services publics, par principe !

Je suis très pessimiste pour l’avenir.