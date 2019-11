Retraites : égalité/équité

Ce que j'ai, je le garde... ce que tu as, c'est négociable.

En physique il faut se méfier des postulats, en philosophie des présupposés… et en politique des bonnes idées. Pour deux raisons, soit elles sont bonnes mais ne peuvent être acceptées (et ceux qui croient que la démocratie produit toujours les bonnes décisions se trompent), soit elles ne sont en fait pas si bonnes que ça, voire franchement mauvaises, et conduisent ceux qui les portent dans le mur. Et quand elles sont vraiment bonnes o mauvaises mais acceptées par l’opinion… on n’en parle pas !

On doit donc s’interroger sue cette formule qui est à la base de la révision systémique des retraites : l’euro cotisé doit produire pour tous le même montant de retraite. Alors que l’heure de travail ne produit pas, pour tous, le même revenu – ce qui est accepté – les cotisations aux caisses de retraite devraient produire les mêmes montants pour tous. On sait qu’il vaut mieux travailler par exemple dans l’industrie pétrolière que dans l’industrie textile ; et que les sommes que l’on peut affecter à la retraite (y compris par le rachat des points) ne seront pas les mêmes pour un salarié de la première et de la seconde. Et on peut ajouter à compétence égale dans l’une et l’autre, mais avec des conditions de travail qui ne sont pas identiques : ni les menus de la cantine, ni les avantages en nature (voitures, frais de déplacement…)… Pourquoi donc les régimes de retraite devraient-ils être alignés sur ce principe unique : 1 euro cotisé = x points de retraite, sans prendre en compte le niveau des rémunérations, les conditions de travail, la pénibilité et l’espérance de vie, l’histoire de l’entreprise et des rapports entre salariés et dirigeants/actionnaires, et d’autres critères particuliers aux branches…

Cette notion d’égalité contenue dans la formule ci-dessus n’interdit donc pas de fortes disparités (inégalités) en sortie. Tous les salariés à compétences égales dans leurs métiers respectifs n’ont pas la même capacité de cotisation à leur caisse, et le dispositif proposé cache, sous une sorte de perfection comptable, des situations très différentes qui ne peuvent être corrigées ou atténuées que par des péréquations fiscales. C’est le jeu des minima et des maxima.

La formule produira le même éventail des montants de retraite que celui des revenus du travail ou de la rente qui en sont à la source. Elle est dite systémique, mais pour quel gain ? Le législateur ne répond pas à la question de l’équité, question qui sous-tend les équilibres et les tensions au sein de la société, beaucoup plus que celle de l’égalité mise en scène par commodité de communication. Diviser par deux ou quatre les revenus de la catégorie supérieure réduit certes l’inégalité mais n’apporte strictement rien en pouvoir d’achat à la catégorie du bas de l’échelle. L’équité, qui est la traduction d’une morale, suppose que cette catégorie ait en effet un niveau de revenus suffisamment élevé pour vivre décemment par rapport au PIB national ; et la même morale exige que les revenus obscènes de certaines catégories supérieures soient fortement rabotés pour devenir acceptables (revenus des sportifs dits de haut-niveau par exemple). L’équité produit cette diminution des inégalités recherchée, mais elle en est une conséquence heureuse ; se limiter à cette approche c’est passer à côté de certaines obligations morales que l’on peut résumer dans une formule : suffisamment pour tous, mais pas trop pour certains…

L’action en cours sur les retraites exige d’être accompagnée par un mécanisme fiscal de bonus/malus pour faire les corrections nécessaires en fonction de multiples critères selon les branches, comme l’âge de départ, la pénibilité, l’espérance de vie etc. Et avoir plutôt que la clause du grand père, celle du petit-fils en ligne de mire…