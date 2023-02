Retraites et Démocratie

DEMOSKRATOS pour les anciens Athéniens était un mot qui désignait un système politique représentatif de la société de l’époque, divisée entre élite (propriétaires des richesses), esclaves (incluant les athéniens pauvres ) et métèques (les étrangers).

La signification de ce mot, DEMOS (Peuple ) KRATOS (Pouvoir) impliquait une forme de gouvernement susceptible d’intégrer l’ensemble de la société dans les décisions politiques concernant les intérêts de tous.

Mais la réalité s’imposant toujours, DEMOSKRATOS signifiant de facto un intérêt collectif, celui-ci est devenu rapidement un outil des puissants pour faire croire à une égalité pour tous mais dans les faits réservée à eux seuls.

Quelques siècles plus tard, le monde est divisé en démocraties et dictatures.

Les dictatures sont rapidement décelées car une tête ou plus dominent les institutions et décident du sort du pays.

*Les démocraties devraient suivre un route différente mais aujourd’hui ce concept malheureusement n’a pas évolué, les intérêts privés priment sur tout le reste et deviennent pour les puissants le seul système valable, quitte à fermer les yeux sur des dictatures riches en énergie ou matières primaires essentielles favorisant l’épanouissement d’une minorité ( la plus fortunée et s’enrichissant de manière exponentielle) faisant fi malheureusement de l’esprit démocratique.

*Les paradis fiscaux sont là en toute légalité pour inciter à l’évasion fiscale, privant de ce fait de ressources les États en charge de la santé, de l’éducation, de la justice, de la défense, de la recherche, etc…secteurs à privilégier afin d’instaurer l’indépendance, l’égalité et la connaissance au service de tous.

*Les privatisations à tout va et la mondialisation de l’économie afin d’augmenter les profits des puissants privent aussi les États de ressources essentielles à un bon fonctionnement démocratique, sans parler de l’impact sur le réchauffement climatique entraînant bientôt un désastre écologique et humain.

*Les « lobbies » dans des institutions supranationales de « non élus » n’ont d’autre but que de pousser par l’intermédiaire de politiciens très habiles les intérêts de la « big pharmacie » par exemple ainsi que ceux d’ industriels ou d’autres ayant des intérêts privés bien loin de profiter au plus grand nombre au vu de la différence entre bénéfices astronomiques et salaires.

*Le Forum de Davos en Suisse et tous les jets privés à l’aéroport de Zurich est un bon exemple d’une propension croissante à devenir un centre de décisions politiques et sociétales supranationales imposées aux citoyens sans aucune légitimité démocratique et impliquant de ce fait une privatisation rampante mondiale de la souveraineté des nations.

*Les décisions de gouverner par décret (49,3) ou d’annuler l’impôt sur la fortune deviennent un exemple flagrant de défense des intérêts privés et antidémocratiques par excellence.

Le dernier exemple, concernant la mentalité individualiste qui domine chez les puissants, est de nous faire croire, par l’intermédiaire des médias dont ils sont propriétaires, que la seule solution pour sauver nos retraites est d’augmenter la durée des cotisations.

Il est certain que le nombre de cotisants diminue mais cela est dû au fait que les robots ont remplacé presque tous les emplois qualifiés ou non. Aujourd’hui, les autoroutes (privatisées sans consentement citoyen ) ont supprimé le personnel qui s’occupait du péage et les supermarchés, avec l’installation de caisses automatiques, suivent le même chemin. Cela ne se passe pas autrement chez les fabricants de voitures, les ports, les aéroports, etc... Bien sûr, tout devient bénéfice car les robots (fabriqués à l’étranger dans des conditions plus avantageuses, et pour cause…) ne font pas grève, ne paient pas d’impôts et n’entraînent pas de prélèvements sociaux mais surtout ne cotisent pas pour les retraites, sans compter les délocalisations et les conséquences sur les emplois et les rentrées dans les caisses publiques.

Et le plus étonnant est le fait que les classes politiques susceptibles de défendre l’idéal démocratique restent silencieuses ou bien ne sont pas écoutées par les médias inféodées au pouvoir en place.

Faire cotiser ceux qui profitent de cette situation devrait être un objectif politique démocratique car juste.

Si l’intérêt collectif, fer de lance de la lutte pour le bien-être de tous, était respecté, contrairement au discours actuel, il faudrait travailler moins. La richesse produite par les robots peut aider l’humanité à vivre une vie moins angoissante, plus riche et plus épanouie …. afin d’éviter des révolutions et des affrontements terribles et cette fois à l’échelle » de la planète...

La « Démocratie », telle qu’elle est représentée actuellement, est malheureusement bien éloignée de l’intérêt collectif et de ce fait bien loin de l’esprit démocratique.

L’inégalité, si on étudie l’histoire des peuples, finit toujours mal...

C. VALDERRAMA S .