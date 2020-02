Retraites, hold up de grande envergure sur les caisses autonomes !

ILS NE COMPRENNENT RIEN DU TOUT !

Alors que les professions libérales sont dans la rue, le gouvernement et les élus LREM insistent et n'expliquent pas pourquoi ils veulent faire un hold up de grande envergure sur ces caisses autonomes qui sont toutes en excédents budgetaires !

A cette questions ils repondent quand ils peuvent : "il faut que ces professions entrent dans le régime universel" ; les professions libérales répondent pour quoi faire ? heuuuuuuuuuuuuuuu en fait les décideurs ne savent pas.

Poutrant la réponse est simple (enfin pour nous), "Mais pour que tous les salaraiés soient traités de la même manière et que la solidarité soit effective" ! houlalala là ! on fait un grand pas dans une reflexion technique, philosophique et solidaire.

Même si on leur fait comprendre, il y a quand même le problème du régime universel qui n'est plus vraiment universel (ça c'est pas très grave).

DE PLUS LA CFDT n' a jamais revendiqué un régime universel, mais un REGIME UNIQUE ce qui n'est pas la même chose, il faut que l'on relise tous les notes de nos congrès CFDT.

ET oui, dites aux avocats que le régime unique permet de maintenir les caisses à cotisation spécifique (autonomie en lien avec metier libéral), qui sont décidées en négociation, avec un plancher et un plafond, mais surtout avec une participation renforcée à la solidarité (qui au passage et une des valeurs fondamentale de la CFDT). Car tout le monde sait bien qu'il y a des écarts de salaire entre les uns et les autres sans que ce soit une injustice sociale intolérable, c'est seulement des rémunérations differentes entres métiers differents et formation differentes ! La rémunération du travail quoi !!

En résumé, on explique bien que le régime unique fonctionne comme un guichet unique à fraction permanente differencié par le niveau de revenu, qu'il faut transformer par le niveau de pouvoir de vivre, beaucoup plus global et se rapprochant le plus des besoins pour vivre. Tiens une idée CFDT !

En fait chacun, libéraux, privé, public, etc., naviguent à l'interieur du régime unique, sans jamais perdre leur identité tout en sachant ce que le régime unique et solidaire leur versera au moment du départ à la retraite.

Départ qu'il est interréssant d'aborder, car avec un régime unique plus besoin de l'âge, les cotisations ou les points suffisent pour calculer et permette le départ.

En résumé, régime unique (et guichet unique), suppression de l'âge de départ, se traduisant par la retraite à la carte ! tiens ça me rappelle des débats aux congrés CFDT, mais apparemment nos responsables ont la mémoire courte !!

Si, dans les débats actuels, le gouvernement nous prend par surprise pour être poli, nous le paierons, et la crédibilité de la CFDT sera largement entamée !