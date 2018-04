La lenteur, la méditation, la réflexion, le rêve, la pensée... autant de valeurs spirituelles qui se perdent...

Notre monde matérialiste valorise la vitesse, la quantité, le chiffre, la rentabilité.

Et on en oublie l'importance de la spiritualité : bousculés par un monde qui va de plus en plus vite, on ne prend plus le temps de savourer, d'observer, de regarder, de percevoir...

Comment retrouver une spiritualité dans cet univers voué aux objets et à la vitesse ?

Comment renouer avec une harmonie perdue ?

Savoir retrouver le contact avec la nature et le cosmos...

Percevoir l'harmonie du monde, et se laisser aller au rythme des saisons...

Observer les arbres, le ciel, les nuages, les fleurs d'un jardin, en percevoir toutes les beautés.

Regarder ! On oublie trop souvent de le faire : on se contente de voir fugitivement des images sur un écran, on se laisse éblouir par des images lumineuses, attractives, aux couleurs criardes.

Les spectacles télévisés se parent de strass, de lumières éblouissantes.

Et on oublie de lire, de savourer une page bien écrite, de relire et de s'imprégner de la poésie d'un texte...

Ecouter de la musique avec recueillement et attention, écouter le silence et les bruits imperceptibles du monde...

Nous sommes trop souvent occupés et obnubilés par des écrans de toutes sortes.

Il convient de s'en abstraire et de retrouver le réel, se reconnecter avec le monde, les êtres humains qui nous entourent...

Le printemps arrive : c'est le moment d'observer une nature qui se renouvelle.

Le beau temps nous y invite, le soleil inonde les arbres de lumières, les magnifie alors qu'ils retrouvent leurs éclats de verdure...

Les marronniers se parent de fleurs aux teintes de roses, les seringas font éclore des parfums subtils, les genêts resplendissent de couleurs chaleureuses...

La nature se métamorphose et nous offre des spectacles toujours changeants...

Admirer, c'est l'essence de la philosophie... admirer au sens ancien du terme : "s'étonner", questionner le monde qui nous environne...

Il ne s'agit pas d'admirer béatement, mais de comprendre et de percevoir l'harmonie de la nature...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/02/retrouver-une-spiritualite.html

Photos : rosemar