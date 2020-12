Réveillon interdit chez les pauvres, mais sur les plateaux-télé détendus, Noël : c’est tous les jours !

Enfin, quand je dis réveillon interdit pour les pauvres, c’est autant par pauvreté d’esprit que d’argent que cet interdit sévira. Si personne n’écoutait les consignes paranoïdes assénées par les journalistes provocateurs qui nous saoulent sans boire, aucune interdiction n’empêcherait les gens d’accomplir normalement ce rituel millénaire qui fait la joie des enfants du Monde.

Par contre, les clusters permanents que sont les studios de télé où règnent l’entre-soi et la promiscuité contaminante ; augmentée par l’absence des masques salvateurs à vous imposés même à la maison, continuent.

Parenthèse, j’ai reçu il y a peu des élus conseillers à la culture de la région pour organiser une exposition, bon pas tout de suite vu l’ambiance couvre-feu, et nous avons tous dû nous emmasquer par précaution. J’ai compris à cette occasion la pénibilité de parler avec cet ustensile, et compatis avec les professeurs muselés des journées entières.

Ainsi, si vous omettez de placer un bout de papier buvard en accordéon sur votre groin au magasin, vous risquerez de vous faire chapitrer par les vigiles, puis racketter par les makron-sbires, traîner à terre, rouer de coups, étouffer au sol et vous retrouver en garde à vue, ou pire...

En même temps ; à l’aise, tranquilles, comme au-dessus des mortels du commun, les journalistes de béèfm, cé-news, rance-inter-info & co vous insultent insolemment en s’affichant à découvert.

C’est vrai qu’ils ne se cachent même plus.

Ils se foutent de vos gueules ouvertement, ce qui permet, entre parenthèse, de mieux percevoir leurs mimiques révélatrices.

Leurs tics de langages et leurs gestes involontaires trahissent tous ces pourceaux & pourcelles. J’en ai même vu un esquisser un doigt d’honneur face caméra, un peu comme un pote dealer à maqron, puis vite redescendre sa main au menton ; faisant mine de réfléchir intensément, le majeur intransigeant barrant la bouche fétide.

Leurs pénibles gloussements joyeux, difficilement réprimés quand ils annoncent le nombre de covido-défuntés quotidien toujours plus nombreux, leur rire à gorge déployée à présent que le bout du tunnel tourne en rond paradoxalisent la gravité de la situation.

Plus les jours passent, plus le décalage entre ces média-sbires hors-sol et le reste du monde civilisé augmente, jusqu’où ira-t-on ?

Non-contents de vous menacer, de vous culpabiliser non-stop ; ces pignoufs des écrans se moquent en public des pseudos gestes-barrières qu’on vous oblige à respecter sous peine d’amendes forfaitaires démesurées, à la courbe abrupte en cas de récidive.

Pour eux, pas de distanciation sociale ; ils se rassemblent, se gaussent et se congratulent autour des tables à balivernes où ils bavent leur fiel à quelques centimètres les uns des autres, dans des atmosphères surchauffées où les virus pullulent, boostés par les climatisations réversibles.

Ces gens sont donc non seulement des traîtres à la charte de leur profession en racontant n’importe quoi, mais surtout des dangereuses USINES À COVID !!

Si jamais vous en croisez un dans la vraie vie ; FUYEZ !

Changez de trottoir, mettez le masque, buvez cul-sec la flasque de whisky préventive que vous aurez pris soin de planquer dans votre poche-révolver.

Car l’alcool à haute dose, s’il augmente le risque d’écraser un passant au volant, tue aussi les virus.

Est-ce que vous imaginez seulement la Perfidité ? Est-ce que vous percevez BIEN la Supra-Nuisance de ces gens ?

Sont-ils fous, inconscients pour risquer ainsi leur vie en ignorant le gel hydro-alcoolique qui réchauffe voire enflamme les mains des jolies-femmes à la peau fine ; suicidaires pour zapper le masque ?

Autobus*, si on arrive à supporter plus de quelques minutes la vue et l’ambiance de ces plateaux télé-gerbeux remplis de jeunoz-acoquinés à des momies du paf des années 70, sortis des placards pour simuler une crédibilité supplémentaire aux télévores de la même ère qu’eux ; on peut facilement réaliser à quel point ces gens sont porteurs, non seulement de germes microbiens surpuissants ; miasmes à même d’anéantir le mougeon moyen suffisamment suicidaire pour oser approcher un micro-trottoir, mais sont en outre vecteurs de bacilles mentaux terrifiants...

Entre autres celui du mensonge-vindicatif et de la duplicité-augmentée, ce dernier s’étant généralisé au coeur même du pouvoir profond au sens large ; lové par moins 40 mètres sous-le-béton, au tréfonds du bunker anti-atomique élyséen ; dernier refuge d’avatar.s intempestifs auto-déifiés par démence juvénilo-zélitique.

Revenons à nos tv-pendards ; ils s’auto-entretiennent par l’abject-parlé, et améliorent au fil de générations surconnes leur délabrement intellectuel, de plusieurs façons.

D’abord, il y a la contamination proprement dite par l’air qui transporte le virus mal faisant et l’installe durablement dans le disque-dur chétif leur tenant lieu de discernement, à défaut de raison ; enfuie depuis trop longtemps.

Ensuite, se forme un genre d’émulation propice à l’accélération de leur démence-intestine.

À force de se repasser le plat empoisonné, il l’additionnent d’épices verbales subjugantes ensevelissant la piètre raison du sot sous un immondice sonore et visuel ; téléporté au tréfonds des cortex.

Pervers déjantés de luxe-habillés, ils s’auto-détruisent par la démultiplication exponentielle du n’importe-quoi ; affirmant tous le même schéma bien-pensant qu’on leur dicte au fouet ; ils finissent par y croire et inventer le mode d’emploi qui va avec. C’est pour cela que leurs paroles ne correspondent pas tout-à-fait ou pas-du-tout avec leur expression faciale. Rigolards annoncant les catastrophes, anéantis quand quelque bonne nouvelle surgit ; décès de Valy la Momie, élection surprise de Trump, destitution de macron ?

Bien sûr, à l’antenne ils se retiennent...

Mais les rares fois où quelques-uns se sont fait piéger croyant la caméra éteinte, on a pu saisir le sens véritable de la vilenie cervicale du sournois démasqué. Au fait la grippe saisonnière a disparu, vous êtes au courant ?

À moins bien sûr que ces gens, qui en savent beaucoup plus que les mougeons évaporés ce qui n’est pas dit fissile, sachent en plus que de virus périlleux il n’y a point.

Ou si peu. Pas plus qu’une quelconque forme d’intelligence ne surnage en makron ; prés-idiot qui ressemble de plus en plus au héros des Affranchis de Martin Scorcese. À la fin du film, quand il finit par s’enfariner plus cher que ce qu’il deale.

Tiens, encore une bonne loi anti-peuple ;

Eric Dupont Moretti, sorte d’avocat survitaminé et obèse, nous annonce tranquillement que bientôt, les propagateurs de haine sur les réseaux sociaux seront immédiatement interpellés et jugés en comparution immédiate, comme les délinquants de droit commun… Mais rassurez-vous ! dit-il benoitement, les journalistes ne seront pas concernés par cette mesure stalino-polpotienne, ils pourront donc continuer en leur nom et sans retenue, ou sous pseudo c’est plus facile ; à propager la Haine, eux.

*car

PC 2020