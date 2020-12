Réveillonnez à Esquirol

Soyez original, soyez fou, passez votre réveillon dans un asile psychiatrique. Il sera animé par certains de ses pensionnaires les plus prestigieux dont MM. Fourtillan, Raoult, Peronne, Montagnier. M. Véran supervisera les débats !

Le réveillon ne peut malheureusement pas être ouvert à tous malgré le souhait des plus hautes instances du Ministère des Solidarités et de la Santé dont le responsable sera d’ailleurs présent. Les pensionnaires de l’asile doivent avoir contesté tout ou partie de la Charte du Covid dont un extrait est proposé ci-dessous, ce qui a permis leur venue pour une période indéterminée au sein de la grande famille des aliénés français. Tentez votre chance, essayez de trouver une faille au sein de la très sainte bible ministérielle.

CHARTE DU COVID

Les chinois, qui vivent rappelons-le dans un régime totalitaire, ont laissé échapper un virus qui a pris naissance lors de l’accouplement d’un pangolin et de une ou plusieurs chauves-souris. Le virus atteignit un peu plus tard les nations occidentales et civilisées laissant de côté les peuples d’Afrique qui ne possèdent pas dans leur génome la part revenant aux Hommes de Néandertal qui sensibilise l’ethnie américano-européenne aux infections virales. Le virus, nouveau et se perpétuant à une vitesse sans égale, s’est révélée extrêmement dangereux sauf dans les transports en commun et durant le ‘Black Friday’. Une organisation remarquable des autorités a permis de se passer de masques dans un premier temps afin de les rendre obligatoires par la suite. Cette même organisation a permis à un nombre incroyable de médecins de pouvoir s’exprimer en dehors des pesanteurs de la fonction publique. Il est d’ailleurs heureux que l’industrie pharmaceutique finance massivement la plupart d’entre eux pour désobstruer les canaux permettant une recherche dynamique et novatrice. Dans ce cadre, des vaccins ont été commandés sur une très large échelle pour profiter des prix de lancement, toutes les vérifications, parfaitement inutiles mais nécessaires aux yeux d’une technocratie aussi néfaste qu’envahissante, n’ayant pas été faites. Pour montrer au monde la sûreté de la façon d’opérer adoptée, les éventuels effets secondaires, qui proviendront d’ailleurs probablement d’une volonté de nuire d’une minorité marxisante, seront dédommagés par les Nations et non pas par l’industrie qui fabrique les vaccins afin de libérer celle-ci de contraintes administratives inutiles.

Nous vaincrons car nous sommes les plus riches !

La Charte du Covid est exposé dans toutes les préfectures et sous-préfectures où des urnes ont été prévues pour recueillir les dons pour traiter les habitants de Saint-Barth. Une place à l’asile auprès des plus prestigieuses sommités vous est offerte si sa lecture ne déclenche pas l’enthousiasme requis qui doit se manifester par le cri ‘Emmanuel Akbar’ répété à 28 fois.

Le déroulé de la nuit de réveillon se déroulera comme suit.

M. Fourtillan exposera en premier lieu les résultats de la perquisition qui a confisqué l’ensemble des ustensiles en aluminium qui se trouvaient en particulier dans sa cuisine. Ceux-ci, d’après les autorités, servaient à tester la nocivité de produits médicamenteux ou vaccinaux produits massivement par les principaux bienfaiteurs de l’humanité. Le Professeur Fourtillan a accepté d’essayer une camisole de force designé sur un patron d’Yves Saint-Laurent suite au documentaire ‘Hold up’ dans lequel il figurait, les autres ‘acteur’ se cacheraient dans le causse du Larzac, ils sont encadré par la troupe.

M. Raoult fera part de la honte qu’il ressent pour avoir osé affirmer qu’un médicament cher et dangereux ne doit pas être préféré à un autre relativement efficace et peu coûteux mais qui ne rapporte aucune commission ni à ses promoteurs, ni aux industriels. Les plus hautes sommités de l’Inserm et du CNRS, en particulier Ginette, Totor et Booba au titre de consultant jeunesse affirment que le Pr Raoult manque « d’expertise dans des domaines clefs », en particulier « en épidémiologie » où il n’arrête pas de publier dans des journaux à comité de lecture ce qui montrent l’étendu du complot d’ores et déjà en place.

M. Perronne médecin et professeur des universités-praticien hospitalier français, spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, ancien président de la commission spécialisée Maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. La liste de ses titres prouve sa parfaite incompréhension des sujets dont il parle. Comme l’a déclaré un membre du gouvernement « si des gens compétents se trouvaient dans les comités, on le saurait ». Il porte un cilice en guise de bracelet électronique depuis l'automne 2020 après son exclusion de l'AP-HP et de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. Il nous racontera les joies ou plaisirs qu’il peut trouver à ces expériences nouvelles pour lui.

M. Véran ne nous a pas encore communiqué l’objet de son intervention suite à la bouffée délirante faite à l’assemblée nationale. Celle-ci est rompue à ce genre d’exercice mais malgré tout elle fut surprise lorsqu’il proposa d’expulser les représentants du peuple qui sont pourtant là par la volonté du peuple : « "C'est ça la réalité mesdames et messieurs les députés, si vous ne voulez pas l'entendre sortez d'ici ! ». Il a pu être maîtrisé et il pourra sans nul doute nous faire part de la difficulté de dire la plus pure vérité au milieu d’un système hostile et narquois indigne de la République.

Luc Montagnier, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’Institut Pasteur a été admis en urgence étant donné sa notoriété. Mais il faut d’abord clairement souligner que M. Montagnier est communiste avant d’être scientifique comme le montre ses multiples déclarations hors de son champ d’expertise et comme son curriculum vitae l’atteste sans nul doute : 1964 : Médaille de bronze du CNRS, 1973 : Médaille d'argent du CNRS,1985 : Prix Galien,1986 : Prix Albert-Lasker,1986 : Prix Louis-Jeantet,1986 : Prix Scheele,1986 : Prix scientifique européen Körber,1988 : Prix Ciba-Drew,1988 : Prix japonais, 1990 : Prix en mémoire de Karl Landsteiner,1993 : Prix international du Roi Faisal,1994 : Prix Dr A.H. Heineken,1994 : Prix de la commission de l'énergie atomique des Etats-Unis,1997 : Prix de la Fondation Warren Alpert, 2000 : Prix Prince des Asturies, 2008 : Prix Nobel de physiologie ou médecine. Son incompétence concernant les virus est patente puisqu’il n’a jamais été Directeur de la Santé ou dirigeant d’une ONG. Les informations qu’il déduit des séquençages sont burlesques et dangereuses. Il pourra, après avoir fait amende honorable, honorer ses maîtres qui presque tous ont obtenus leur baccalauréat avec mention dont certains même sans redoubler.

Par ailleurs, l’hôpital psychiatrique d’Esquirol (auparavant l’Asile de Charenton) a toujours été peuplé de célébrités : Latude sur décret du roi en 1775, le Marquis de Sade de 1803 jusqu'à sa mort en 1814, Paul Verlaine pendant plusieurs séjours en 1887 et 1889, le frère de Victor Hugo… Depuis la « Grande Calamité », le nom désormais habituellement donné pour désigner la Covid-19 épidémie, un nombre important de savants renommés ont été soit internés pour troubles psychiatriques, soit sur le point de l’être, ce qui par effet d’entraînement a créé une mode. Les archives de l’Union Soviétique ont pu être retrouvées afin de pouvoir peaufiner décrets et lois permettant d’interner les quidams « troublant l’ordre public ».

Vive nos démocraties, luttons contre le totalitarisme ! Signez la pétition pour soutenir les Ouïghours.