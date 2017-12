Rhume : médocs en vente libre, attention très très gros danger, (surtout pour les femmes enceintes) alors remplacez-les vite par l'ail !

Certains le savent bien : les médicaments en vente libre notamment ceux contre le rhume étaient dangereux !

Comme d'hab, à l'approche de la saison hivernale, dans tous les médias,( TV, radios, presses écrites ) c'est la véritable avalanche de pubs pour les médocs contre le rhume !

Eh oui, nous subissons de plein pied l'immense que dis-je le gigantesque pouvoir financier des lobbies pharmaceutiques qui mettent sur le marché leurs divers médicaments ( qui sont en vente libre ) et qui entre autres sont censés lutter contre le rhume !

Heureusement que 60 millions de consommateurs vient de tirer la sonnette d'alarme en publiant cet article : La "liste noire" des médicaments à éviter selon 60 millions de consommateurs : source.

En février 2009, sur AV, j'ai fait cet article : Contre le mal de gorge... sucez des bonbons ! Déjà à l'époque je signalais les dangers que faisaient courir certains médicament en vente libre pour soigner entre autres le rhume, et dans cet article, j'ai écrit ceci :

Traitements contre le rhume, avec les médicament obtenus sans ordonnances,... gare aux effets secondaires !

Donc, c'est un reportage février 2009 dans de Télématin que mon attention a été attirée sur les dangers de certains médicament (souvent en vente libre) qui sont prescrits pour soigner le rhume, notamment les vasoconstricteurs.

Les vasoconstricteurs kézako ?

Alors sur le web, j'ai cherché des renseignements sur les dangers des vasoconstricteurs, ma recherche m'a conduit à un article de Carevox de juin 2008 de notre ami Jean Didier pharmacien qui a publié : Actifed... vous avez dit anodin ?

Dans cet article l’auteur signale bien les dangers des effets secondaires liés aux vasoconstricteurs, c'est à dire les ( dans mon article j'évoquais cette classe de médicaments qui réduisaient la lumen des vaisseaux sanguins. … mais le lien que j'avais placé renvoyait uniquement sur le produit actif généralement employé sur ce type de médicament à savoir : Les dérivés de l'imidazoline, et qui est très très dangereux pour les nourrissons et les jeunes enfants, donc acte ! :

Pour consulter la suite de mon article : cliquez là .

Nous sommes en période hivernale, la saison de rhumes arrive, .. et dans les devantures des pharmacies la pub des médicaments pour lutter contre le rhume ou la toux s'affichent au max ! En effet, vous l'avez peut-être remarqué, les devantures de nos pharmacies sont actuellement « décorées » d'immenses publicités sur un ou des médicaments censés soigner et stopper rhumes et autre maux de gorge : exemple d'une pub. Si vous regardez attentivement la photo, vous constaterez que sur la boite du médicament, il est inscrit deux noms : Lysopaïne et Cétylpyridinium.,.. et une recherche sur le web, nous apprend que la Lysopaïne a pour produit actif l'Ambroxol chlorhydrate qui peut déclencher des effets secondaires ne sont pas anodins : là. . … quant au Cétylpyridinium, eh bien ses effets secondaires ne sont également pas anodins : ici.

Je pense qu'il est bon de savoir que l'on peut éviter ces médicaments en vente libre, mais qui hélas ne sont pas dépourvus d'effets indésirable ( parfois assez graves ) par tout simplement l'utilisation de cette plante miracle que je nomme : l'ail. En effet cette plante exceptionnelle peut très bien soigner un simple rhume ( et bien d'autres maladies ) Avantage de l'ail, il n'a pas d'effet secondaires graves ( toutefois comme je le signale plusieurs fois dans mes articles sur l'ail, une réserves pour ceux qui soufrent d'hypotension )

Concernant ces médicament, sur le site de Sud-Ouest en date du:14/11/17, il y avait ceci : "Si le risque zéro n’existe pas, malheureusement l’efficacité zéro, elle, est indiscutable pour plus de 55% des médicaments d’automédication" disponibles sur le marché, s’indigne ce spécialiste : Source.

Regardez cette petit vidéo qui explique pourquoi certains principes actifs des médicaments sont dangereux : là.

Maintenant regardez les infos que l'on trouve sur cette page de 60 millions de consommateurs.

Le bilan est plutôt refroidissant :Près d’un médicament sur deux (45 %) est à proscrire ! Leur rapport bénéfice/risque est défavorable en automédication.33 % sont passables. Leur efficacité est faible ou non prouvée, mais ils sont généralement bien tolérés.Seulement 21 % sont à privilégier pour leur rapport bénéfice/risque favorable.En bonne place de la liste noire figurent des « stars antirhume ». Leur point commun : un cocktail de 2 à 3 composés actifs : un vasoconstricteur (nez bouché), un antihistaminique (nez qui coule) et du paracétamol ou de l’ibuprofène (mal de tête). Ces tout-en-un ne sont pas justifiés, et ils cumulent des risques de surdosage et d’effets indésirables gravissimes (accidents cardiovasculaires ou neurologiques, vertiges…).Une autre source sur le site Futura santé.



A la poubelle tous ses médocs dangereux, exemple : Contre les maux de gorge, le meilleur remède est souvent votre salive !

Pour lutter contre certaines petites pathologies qui s'attaquent à vous, le remède est souvent dans votre propre corps. En février 2009 sur AV, fais écrits cet article : Contre le mal de gorge... sucez des bonbons. Comme je le signale dans cet article, c'est souvent votre propre salive qui se révèle être le meilleur remède ! :l'article.

Conséquences parfois dramatiques

De nombreux autres risques sont ignorés du public. Ainsi, certains sirops contre la toux peuvent altérer la capacité à conduire un véhicule. Chez les femmes enceintes, la prise d’une seule pastille contre le mal de gorge contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien (ibuprofène, flurbiprofène…) ou d’un seul cachet d’aspirine peut avoir des conséquences dramatiques (atteintes rénales et cardio-pulmonaires du fœtus qui peuvent être irréversibles, voire mortelles, pour le futur nouveau-né). La page

L'ail est bien une plante merveilleuse car elle a de très très nombreux bons effets sur la santé !

J'ai déjà écrits sur AV ou sur mon blog, plusieurs articles qui signalent toutes les vertus médicales de l'ail.

Le 16/01/07 sur AV je publiais cet article :Contre l'épidémie de la gastro et de la gripe … pensez à vous laver les mains. , ….et dans une de mes réponse je citais un article de Doctissimo qui informait qu'il avait dans les hôpitaux du savon bactéricide à base d'allicine L’ail débarque à l’hôpital . Quand j'ai eu connaissance de cette info, je l'ai de suite placée dans une de mes réponses qui signalait que pour lutter contre les germes et plus particulièrement contre certaines souches de staphylocoques dorés, que les hôpitaux avaient décidés d’utiliser pour le lavage des mains une crème qui contient de l’allicine la substance vue plus haut. Dans l'usage culinaire, il est bon de noter que l’allicine se libère davantage quand l’ail est coupé, écrasé, ou haché !

Il y a une semaine environ, sur le web, j'ai pris connaissance d'un article de l'ISPN qui titrait :

Rhumes, bronchites, infections ORL, prenez-vous de l’ail ?

En le parcourant, vous allez constater la confirmation des vertus et des qualités médicales de l'ail , vertus et qualités que je tente de populariser depuis une dizaine d'années : Source ...De de plus « nous arrive la gastro » … et comme dit un vieux adage « suivez mon regard ». Voir la carte des épidémies ( gastro grippe etc ) sur le Réseau Sentinelles .

La conclusion, c'est que c'est bien le pognon qui héla mène la danse ! …

Dans notre société moderne, le poids des lobbies pharmaceutiques et leurs appétences pour l'argent, nous le connaissons.Concernant les pharmaciens, je me souviens quand j'étais enfant ( je suis né en 1938 ) pour un petit bobo que ce soit une blessure ou pour des symptômes d'une maladie, souvent la consultation chez le pharmacien du coin remplaçait celle du médecin. Je me souviens très bien dans ma ville natale, le pharmacien « consultait » dans une pièce annexe. C'était l'époque ou le pharmacien prenait le temps de conseiller. Maintenant il me semble que les pharmaciens sont plus des « marchands de produits », qu'une personne qui vous conseille lorsque celui-ci vous délivre le médicament que vous lui avez demandé. ( que ce dernier soit avec ou sans ordonnance. ) En effet à l'heure actuelle, on trouve dans leurs officines plein de produits que l'on peut acquérir aisément chez d'autres commerçants,... cela va du collier anti puce pour animaux, aux chaussures, aux lunettes ( vue et soleil ) et aussi parfois bien d'autres « babioles ». Par contre délivrer à la qui mieux mieux des médicament sans ordonnances, qui depuis longtemps se sont avérés être assez dangereux pour la santé humaine m'interpelle , .. surtout je me demande, comment se fait-il que depuis que ces dangers (dûment signalés par moult médias ) que ce véritable scandale perdure, et surtout pourquoi que du coté de l'Ordre des pharmaciens ce n'est qu'un perpétuel « silence radio » ( voir cet article du Figaro.fr Economie ( 2012 ) magazine : Conseil, prix : UFC-Que choisir épingle les pharmaciens.)

Heureusement que votre cuisine peut être aussi votre « pharmacie » !

On dit souvent que notre nourriture est notre médecin, c'est pour cette raison qu'il est bien d'avoir toujours sous la main ces quelques ingrédient naturels comme : ail, oignon, thym, citron, olives noires et vertes, cornichons, piment, poivron, romarin, laurier, fenouil, menthe, persil, basilic, divers épices : curcuma, cannelle, poivre, curry, origan, les huiles : au moins ces 4 : olives, colza, tournesol, arachide , vinaigre de cidre. La liste est longue, regardez les résultats Google. Ensuite il faut penser à varier son alimentation en alternant : légumes verts, les légumes secs, varier les viandes,( et peut-être pour certains réduire sa consommation ) : rouges, blanches, boudin, .. et ne pas oublier le poisson et fruits de mer ( si vous ne craigniez pas le goût, du foie de morue fumé .. mais au bois de hêtre et non aux arômes artificiels ) …consommez des produits laitiers, yaourt, ...et comme la France est un grand pays de fromage, gruyère et parmesan pour le calcium, et ceux au lait de chèvre ou de brebis, un peu de beurre (qui revient en grâce ), sans oublier l'alimentation à base de soja. Mangez des fruits si possible hors repas ne pas oublier les fruits à coque et les fruits secs. Utilisez du miel, et sucrer vos infusions,ou votre thé,... mais des plantes avec des feuilles natures et non contenues dans des sachets papier ... car au final c'est une infusion de papier, agrémentée de quelques produits chimique contenus bien évidemment dans le dit papier ! : ici ...et : là.

Tenez en évoquant le thé qui après l'eau et la boisson la plus consommée au monde, savez-vous que manger des cornichons et boire du thé rend optimiste, tout comme bien d'autres aliments, certains ont des propriétés antalgiques ou anti-douleurs :l à, il y a ceux qui favorisent le sommeil, tout comme également ceux qui aident à maigrir ,... et à contrario ceux qui aident à grossir,.. aller zou, les aliments dits étant aphrodisiaques . Bon pour tous ces aliments, je pense qu'il est néanmoins bon de garder raison !

.Donc au final, laissez libre court à votre imagination pour vous confectionner de bons et agréables petits plats, en tenant compte bien sur les restriction pour ceux qui doivent suivre un régime médical, et sans oublier qu'il faut se modérer en tout, et ce toujours d'une certaine manière !

Il est évident que ceux qui ne mangent pas chez eux surtout pour le déjeuner ( restauration rapide et sandwichs ) il est assez ardu de manger équilibré, .. alors si moyen essayer de le faire au dîner !

Certains vont à juste raison nous dire que manger équilibré a un coût, ce qui est exact, mais, si par hasard, vous fumez, et bien regardez mon article : Arrêter de fumer n’est pas un long fleuve tranquille, car la nicotine est un alcaloïde addictif, et psychoactif. Les aides pour arrêter !,...et plus spécialement la rubrique : les économies réalisées quand vous arrêtez de fumer.

Enfin pour la boisson de l'eau, mais hélas dans pas mal de villages et de villes françaises , l'eau du robinet n'est pas de première qualité. Pour connaître la qualité de l'eau de votre commune consultez la carte interactive de Que Choisir., vous pouvez également consulter la page du Ministère des Solidarités et de la Santé : la page. Sur ces sujet les résultats Google. Vous êtes peut-être inquiet ( à juste titre ) sur la qualité de votre eau du robinet, car une étude révèle que : Qualité de l'eau : 2,8 millions de Français boivent une eau polluée : source, donc comme beaucoup de français vous vous rabattez sur l'eau en bouteille, mais là aussi attention certaines eaux en bouteilles contiennent des polluants :i1 - 2 l'enquête de 60 millions de consommateurs en 2015 , précédées de celles-ci :1 – 2.

Vous allez ou vous êtes adeptes de la carafe filtrante, attention, c'est à la limite une arnaque déjà signalé en juillet 2011 par l'article de Hervé C. sur Agoravox avec ce titre : Carafes filtrantes : 5 impostures démasquées. Les autres réultats Google.

Au sujet de la consommation d'alcool qui n'a pas en tête qu'il faut consommer l'alcool « avec modération » qu'un peu de vin rouge serait bon pour notre santé, ( pour le cœur, les artères ).. mais hélas, sur ce délicat sujet, tout et son contraire sont dits et chacun y va de son « étude pour ou bien contre », alors, dur dur de se faire une opinion objective : là .Donc, il y a des études « pour » et le études « contre », et si vous consultez le web, vous allez découvrir un vrai catalogue de contradictions, donc c'est à chacun de vous de faire son propre jugement . N'oublions pas que l'avertissement à « consommer avec modération », est je pense gage de sagesse !

Mes articles sur les bienfaits de l'ail !

Grâce à l’ail mon rhume a été stoppé en une nuit ! ( janvier 2011)

Grippe mexicaine... l’ail peut être un allié ( Carre vox mai 2009 )

Comment j'ai « stoppé » ma bronchite avec de l'ail et du thym ! ( novembre 2009 )

.

… et sur mon blog

Grâce à l'ail, j'ai guéri mon rhume en 72 heures chrono : ( je vous invite à lire la réponse de Hofer du:09/07/2016)

Grippe mexicaine... l’ail peut être un allié ( Carrevox mai 2009 )

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S. .. et comme dans un peu plus de 3 semaines nous serons dans la période des vœux, j'en profite par avance pour former les miens « Bonne santé à tous et à toutes, prenez soins de vous. P@py.