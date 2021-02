Richard et Bill

Les charismatiques Richard Branson et Bill Gates ont en commun deux points : ils sont tous deux milliardaires et investissent dans la santé.

RICHARD BRANSON

Autodidacte britannique, il a créé sa propre maison de disques Virgin en 1970 puis le groupe a diversifié ses activités de façon tentaculaire dans les médias, le divertissement, l'aéronautique, le tourisme spatial, ... et la dernière la santé. En matière d'excentricité on ne fait guère mieux :, il a conçu en 2016 un projet d'avion supersonique qui devait rallier New-York à l'Europe en trois heures puis une fusée envoyée dans l'espace à partir d'un boeing en vol. !

Son nouveau pari : la thérapie génique. Il vient d'investir dans la start-up californienne 23 and Me du nom des 23 paires de chromosomes composant le génome humain. Cette société s'apprête à entrer en bourse après fusion avec une filiale de Virgin Group déjà cotée qui a investi 25 Millions de dollars. Cette start-up était auparavent spécialisée depuis 2006 dans les tests génétiques à domicile afin de détecter les prédispositions à une maladie et même pour connaître ses origines. Elle va maintenant se lancer dans les thérapies géniques beaucoup plus lucratives car ces tests grand public sont en perte de vitesse ; les américains s'en détachant de plus en plus car ils posent de sérieux problèmes de confidentialité des données entre autres.

La PDG de cette start-up a reconnu que la santé présente une bien plus grande opportunité et Branson lui a emboîté le pas en proclamant "il n'y a pas meilleur argent à investir que dans les soins de santé". Au moins les choses sont claires...

Les tests génétiques

C'est l'actrice Angélina Jolie en 2013 qui les a médiatisés en annonçant ses prédispositions au cancer du sein et qui a stimulé la demande de dépistage chez de nombreuses femmes.

Ces tests se sont démocratisés grâce aux dernières avancées dans le séquençage ADN de nouvelle génération.Ils facilitent le diagnostic précoce et permettent de ce fait d'envisager des soins plus rapidement. Ils sont disponibles dans certains pays. En Europe, une dizaine de pays ouvrent la voie à cette technologie pour détecter de nombreuses maladies comme les cancers, les maladies cardio-vasculaires, la mucoviscidose... En France, il est encore interdit d'utiliser ces tests pourtant accessibles en ligne.

La société de biotechnologies Sophia Genetics dont le siège est à Lausanne et Boston travaille auprès de plus de cinquante laboratoires de pointe dans plusieurs pays européens pour fournir des analyses de résultats de ces tests. Mais elle déplore la lenteur de la communauté médicale.

Le Brésil a mis au point en mai 2020 ce type de test avec un séquençage nouvelle génération pour déceler le covid 19. Son avantage, c'est qu'il permet d'augmenter de façon considérable la capacité de dépistage en analysant seize fois plus de tests en une seule fois que la méthode virologique PCR. Ce gain de temps est un atout pour lutter efficacement contre le virus.

La thérapie génique

Elle est en pointe aux EU et en Chine. Elle consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie (méthode in vivo) ou prélever des cellules souches ( à partir desquelles toutes les autres peuvent se développer) des malades pour les modifier génétiquement en laboratoire puis les réinjecter( méthode ex-vivo). C'est un domaine en plein essor plus particulièrement pour traiter certains cancers.

En France, elle a remporté son premier succès au début des années 2000 grâce au professeur Alain Fischer qui a soigné "des bébés bulles" dont le système immunitaire était déficient. En cancérologie, deux médicaments de thérapie génique ont été autorisés en 2019.

Les Big Pharma ont engagé massivement des fonds pour ces thérapies qui sont une science d'avenir à très gros potentiel financier.

Les vaccins anti-covid Pfizer et Moderna sont issus de cette technologie qui n'est donc pas si innovante que cela ; elle a juste été adaptée à ces vaccins.

BILL GATES

Fondateur de l'empire Microsoft, il s'est reconverti dans les années 2000 dans la santé comme Branson en créant sa fondation Bill et Mélinda Gates dont l'objectif affiché est celui d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé. C'est un capitaliste philanthrope et un pro vaccin.

Si des rumeurs circulent à son encontre sur la survenance du virus, il y a des raisons à cela car sa fondation finance un centre de recherches britannique Pirbright qui a déposé en 2015 un brevet pour un vaccin contre un coronavirus.. Pirbright est un institut de recherche en biotechnologies et sciences biologiques dédié à l'étude de maladies infectieuses des animaux d'élevage.. Prophète Bill ou pas ?

De plus, il est le deuxième plus gros contributeur de l'OMS ce qui pose de nombreuses interrogations et de sérieux doutes sur l'indépendance et l'éthique de cette institution.

Il finance également depuis de nombreuses années des actions portant sur la croissance démographique. Il vient d'annoncer une aide de 168Millions de dollars pour développer un vaccin anti -paludisme de prochaine génération pour les pays pauvres et émergents d'Afrique.

A côté de ses actions dans la santé, il manifeste "son art de la fausse générosité" en alimentant les multinationales les plus nocives et polluantes pour les populations et l'environnement( énergies fossiles, industries agroalimentaires, Monsanto, OGM) et surtout les Big Pharma.

Sa soit-disant philanthropie est en fait un outil au service de ces multinationales et ses actions dites caritatives sont devenues un modèle économique qui influence les politiques à travers le monde.

Ironiquement ou pas , cyniquement ou pas, il a affirmé "le marché des vaccins est notre meilleur investissement". Cette phrase à double sens est choquante et met en exergue son côté sombre : celui d'un businessman plein de concupiscence qui n'a rien d'un humaniste.

De Branson ou de Gates qui remportera le jack-pot de la santé avec les thérapies géniques ou les vaccins ?