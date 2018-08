Riches et radins...

Triste constat : plus on est riche, plus on est radin... C'est ce que révèle cette histoire qui se déroule à Saint -Tropez.

Saint-Tropez ? Vous connaissez : c'est la destination la plus huppée, en période estivale...

C'est là que l'on peut trouver les plus beaux spécimens de riches nantis... C'est là que l'on peut admirer les yachts des plus grands milliardaires.

C'est là que se déroulent les soirées les plus fastueuses de la Côte d'azur...

C'est cette destination que prisent de nombreux hommes d'affaire cossus aux comptes en banque bien fournis...

Pourtant, les propriétaires de yachts de Saint-Tropez ont refusé de répondre à l'appel aux dons d'une association, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Le canot de sauvetage de cette association est en panne, à quai depuis mi-juillet. En effet, une pièce mécanique défectueuse immobilise le bateau.

Rien... Aucun de ces riches propriétaires n'a daigné verser un centime pour aider cette association dont le travail est utile à tous...

Rien... Aucun de ces milliardaires n'a fait un geste de générosité à l'égard de ces sauveteurs.

Pourtant, ces nantis ont eu maintes fois recours à cette association qui a oeuvré pour les secourir et leur porter assistance.

L'an dernier, la SNSM a réalisé 87 interventions dans la cité balnéaire, dont 90 % entre le 15 juin et le 15 septembre.

La saison estivale bat son plein et il est urgent de trouver des solutions pour que la SNSM puisse reprendre ses activités.

Quand on pense à l'argent gaspillé dans des soirées jet-set, on se dit que cet argent serait mieux utilisé pour aider ceux qui sont dans le besoin.

Tout le monde devrait se sentir concerné par le sauvetage en mer !

Mais plus on est riche, moins on est généreux...

Alors, là, on peut dire que la théorie du ruissellement prônée par le président de la République est vraiment en panne.

Solidarité, générosité : ces mots qui sont au coeur même de l'action des sauveteurs en mer semblent être ignorés par les gens les plus riches de la planète.

C'est consternant !

