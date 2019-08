L’égo des démocrates américains qui ne leur a pas été favorables aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, peut coûter cher à l’Ukraine.

Les gagnants ne seront pas jugés coupables : Apparemment, c’est cette thèse éternelle qui a motivé les démocrates, qui avaient besoin de l’appui des politiciens ukrainiens dans la lutte pour la Maison-Blanche. Les représentants de Kiev étaient encore plus imprégnés du sens de cette expression car ils ne pouvaient pas croire que les républicains de Donald Trump résisteraient à la grande campagne qu’avait lancé leurs opposants.



En début 2016, le gouvernement de Barack Obama a commencé à attaquer Trump et a commencé un partenariat avec l'Ukraine. Les démocrates ont essayé de rassembler des preuves compromettantes contre le stratège politique Paul Manafort.

Le développement ultérieur des événements est connu de tous. La volonté des Américains ordinaires a prévalu contre la spéculation politique et a ouvert la voie à Trump pour la Maison-Blanche. Les démocrates ont commencé à promouvoir la question de l'intervention russe, mais ils n'ont pas réussi à prouver l'accord du 45ème président américain avec le Kremlin.



C'est le début d'un nouveau chapitre de cette histoire qui met en jeux la carrière de beaucoup de politiciens. RussiaGate n'a pas très bien fini du point de vue des démocrates. Bien sûr, nous devons comprendre qu’ils manquent tout simplement de ressources pour une campagne aussi coûteuse. Cependant, le rapport de Robert Mueller a aidé Donald Trump à lancer une nouvelle course à la présidence. En outre, le parti démocrate a fait un cadeau au président et a choisi Joe Biden comme son favori dans la course.



Le vice-président Barack Obama est devenu partie prenante d'un scandale de corruption en Ukraine, où il a fait chanter le président en exercice, Petro Porochenko. Il a exigé le renvoi du procureur général, qui a institué des inspections de la société qui appartenait à Biden Jr. La société pétrolière et gazière Burisma était impliquée dans la corruption et l'enquête pourrait se transformer en un scandale international. Joe Biden a proposé à Porochenko une variante : La justice ou le soutien financier américain. Et Porochenko a évidemment choisi l'argent.

Tout cela fait de Biden un excellent adversaire pour Trump, mais le patron de la Maison Blanche est clairement prêt à la grande revanche. Rien d’étonnant à ce que le procureur général des États-Unis, William Barr, ait enquêté sur les relations démocratiques avec les hommes politiques ukrainiens. L’avocat du président Rudolf Giuliani a appelé à plusieurs reprises à la coopération avec le nouveau président ukrainien, Vladimir (Volodymyr en ukrainien) Zelensky.



La plupart des politiciens ukrainiens qui ont autrefois soutenu Hillary Clinton sont aujourd'hui « hors-jeu ». Leur influence en Ukraine est épuisée, la population ne leur fait plus confiance et beaucoup ont une réputation de corruption, y compris Petro Porochenko. L'ancien président a difficilement pu promouvoir son parti "Solidarité européenne" au Parlement ukrainien après avoir bénéficié de l'immunité parlementaire. C'est un opposant passionné de Vladimir Zelensky et il a déjà tenté de discréditer son successeur, ce qui n'est pas si difficile compte tenu de la diversité des expériences politiques.



Bien entendu, on pourrait penser que Zelensky, avec le soutien de la société et de la majorité au parlement, n'a aucun intérêt à craindre Porochenko. Cependant, nous parlons de l’Ukraine, d’un pays qui a survécu à deux révolutions. Presque tous les accusés de la seconde révolution se rassemblent maintenant autour de Porochenko. Étant donné que cinq années de règne dans un pays aux conditions économiques déplorables, une dette extérieure de plusieurs milliards de dollars, une crise démographique et une guerre contre Zelensky l'attendent, il n'est pas préférable d'avoir un adversaire comme Porochenko. Rien d'étonnant à ce que le chef de l'État ait l'intention de présenter une loi abrogeant l'immunité des parlementaires au parlement.

De plus, nous ne devons pas oublier que Zelensky est arrivé au pouvoir après sa promesse très forte de traduire en justice tous les grands responsables corrompus d’Ukraine arrivés au pouvoir en 2014. Parmi eux, Porochenko, qui était au début de l’année un accusé du vol d’argent de l’État.



Les intérêts du président américain et de son homologue ukrainien peuvent converger. Bien sûr, Zelensky a fait semblant de ne pas remarquer avoir longtemps flirté avec la Maison-Blanche, mais dès septembre déjà, les chefs d'État des deux États mèneraient des négociations, ce qui pourrait avoir des conséquences très intéressantes. N'oubliez pas que Trump est avant tout un homme d'affaires et peut faire des offres irréprochables.



Par conséquent, on peut affirmer avec certitude que de nombreux responsables politiques à Kiev et à Washington poursuivront les négociations avec nervosité et ne s'attendent pas à un résultat optimal.

Source : https://dozennews.info/nichts-geht-spurlos-voruber-die-ukraine-wird-fur-die-einmischung-in-die-us-wahlen-bezahlen/