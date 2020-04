Rions un peu de nos politicards... en plein confinement

« Profites-en coco, fais le malin, plus que 2 ans ! »

Euh non, plus que 7 mois d’après Daniel 7 :25-26.

« Sibeth N’Diaye avec ses masques… Club Buzin »

« Quoi ! Des cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers ! Quoi ! Des phalanges mercenaires Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis) Dieu ! Nos mains seraient enchaînées ! Nos fronts sous le joug se ploieraient ! De vils despotes deviendraient Les maîtres de nos destinées ! » d’après couplet 3 de Notre Marseillaise.

« Castaner nie la réquisition par l’Etat des masques commandés par la région Bourgogne Franche-Comté, alors que tout prouve le contraire. »

« Il opprimera les saints du Très-Haut…et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d’un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » d’après Daniel 7 :25-26