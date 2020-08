RIP pour les animaux : une fumisterie des antispécistes à combattre !

Jeudi 2 juillet, a été lancé le RIP pour les animaux, à l’initiative du journaliste de France 2 Hugo Clément, le fondateur de Free Xavier Niel, le créateur du site Meetic Marc Simoncini, soutenus par des associations comme CIWF (Compassion in World Farming) ou L214.

D’où proviennent ces sources ? Ici même : https://www.ciwf.fr/actualites/2020/07/lancement-dun-referendum-pour-les-animaux

D’entrée de jeu, des mesures phares sont affichées comme :

Interdiction de tout nouvel élevage n’offrant pas un accès au plein air adapté aux besoins des animaux.

Interdiction de l’élevage en cages, cases, stalles ou box à partir du 1er janvier 2025.

Pour que ce RIP soit soumis à la population, il faut le soutien de 1/5 des parlementaires (soit 185 députés et/ou sénateurs sur 925) et 4,5 millions d’électeurs,soit un dixième du corps électoral.

Mais... car il y a un MAIS, lorsque vous demandez à la population si elle est favorable ou non au bien être animal, la réponse est évidemment OUI. Ce qui est oublié ici, c’est qu’aussi bien les propriétaires d’animaux domestiques et surtout les éleveurs sont les premiers acteurs du bien être animal.

En quoi des animaux dans des bâtiments mis aux normes serait-il de la maltraitance ! Des progrès ont été faits, l’Agriculture Française s’est énormément diversifié, développé en matière de bien-être animal.

Cette idée de référendum, voulue par les antispécistes, est une pure fumisterie, qui vise à abolir l’élevage et à faire cesser les activités des éleveurs.

Rien qu’à regarder les organisateurs : Hugo Clément qui a calomnié les éleveurs et bergers dans les montagnes, Xavier Niel qui semble préoccupé comme en Outre Atlantique de créer de la viande végétale ou de la viande 3D. D’ailleurs, le fonds d’investissement de Xavier Niel, Kima Ventures, soutient la start-up 77 foods qui fabrique du bacon à base de plantes….

Bref…. L’élevage français répond à des normes qui sont les plus draconiennes au monde. L’oublier, le nier, c’est mépriser les Agriculteurs Français car toute production, tout culture en France répond à des normes très strictes. Qu’on aille voir en Amérique si on est si soucieux du bien être animal.

Ce qu’il y a de scandaleux également, c’est de voir des politiques soutenir ce RIP pour les animaux comme Monsieur Dupont-Aignan... ou Joël Giraud, secrétaire d’État à la Ruralité... rien que pour cela, il devrait démissionner !

Lorsque des pratiques d’élevage auront disparus, que va-t-il se passer ? On va dire aux éleveurs de se débrouiller pour changer de méthode, on va pondre des normes, des réglementations qui viendront compléter celles déjà existantes et on dira aux éleveurs : "mettez-vous aux normes sinon on vous fait cesser votre activité."

Les coûts de production vont augmenter, le prix à l’achat également, les consommateurs vont bouder les produits.

De ce fait ils consommeront des produits d’importations venant tout droit d’élevages peu respectueux du bien être animal et de l’environnement en vertu des accords de libre-échange signés (CETA, Mexique) ou même en Europe où d’autres pays européens sont loi d’avoir le modèle paysan de la France.

Est-ce vraiment cet avenir que nous voulons ? Allons-nous encore laisser longtemps les antispécistes et leurs copains les écolofascistes mépriser le monde paysan ?

Regardons les choses en face. Mieux que la science infuse de certains individus, il y a la réalité du terrain.