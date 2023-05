Robert F. Kennedy Jr. peut-il vaincre les médias ?

Robert F. Kennedy Jr. vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, durant laquelle il devra affronter le pouvoir médiatique

J.Michael Springmann et moi-même avons ouvert le False Flag Weekly News de cette semaine en faisant la promotion de la campagne présidentielle de RFK Jr. qui vient d’être lancée.

Nous avons noté qu’il va devoir se présenter contre les médias, comme Donald Trump l’a fait en 2016.

Se battre contre les médias en politique, c’est comme parier contre la maison dans les jeux de hasard : les chances sont contre vous, c’est le moins que l’on puisse dire.

Je le sais d’expérience, puisque je me suis présenté aux élections législatives de 2008 sur la base d’un programme axé sur la vérité sur le 11 septembre.

Mais je ne suis pas le seul dans ce cas : il existe d’innombrables exemples de campagnes dont les résultats ont été déterminés par la couverture médiatique biaisée.

Pour citer un exemple extrême, la décision des grands médias de censurer l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden a probablement empêché Donald Trump d’être réélu en 2020.

Le pouvoir des médias grand public est tel que presque aucun politicien sérieux – des personnes dont l’objectif est de gagner, et pas seulement de faire une déclaration ou d’attirer l’attention sur des questions négligées, comme je l’ai fait lors de ma candidature en 2008 – n’ose jamais prendre position ou exprimer des sentiments en dehors de la fenêtre d’Overton des médias, c’est-à-dire en dehors de ce qui est acceptable.

La principale exception à cette règle est bien sûr Donald Trump, qui a vaincu les médias dans sa course à la présidence en 2016.

La méthode Trump

La méthode de Trump était d’une simplicité trompeuse : continuer à dire des choses scandaleuses que les médias ne pourront s’empêcher de tourner en dérision, de déplorer et, plus généralement, d’attirer l’attention.

Et voilà que l’adage « toute publicité est bonne à prendre » se vérifie.

Trump a reconnu qu’une énorme tranche d’électeurs était en colère, aliénée et prête à soutenir quelqu’un que l’establishment détestait manifestement.

Et comme il disposait d’un compte Twitter pour donner sa version des faits, Trump n’était pas handicapé comme les politiciens d’avant les médias sociaux, qui dépendaient presque entièrement des médias individuels appartenant à des entreprises pour communiquer avec les électeurs.

De plus, en transformant ses rassemblements en festivals contre-culturels, il a pu s’adresser directement à des foules de gens.

Entre Twitter et les rassemblements de Trump, il est devenu évident que le principal moyen utilisé par les médias pour supprimer les candidatures hors de la fenêtre d’Overton n’allait pas fonctionner.

Trump a composé sa symphonie électorale triomphale de 2016 dans la tonalité de l’invective, du bouc émissaire, de la diabolisation et de la haine (ou de la « juste colère » si vous préférez, bien que tout ne soit pas juste).

Ses invectives et ses insultes, qui comprenaient des allusions à la complicité présumée de George W. Bush dans les attentats du 11 septembre et du père de Ted Cruz dans l’assassinat de JFK, étaient rafraîchissantes pour ceux d’entre nous qui ont découvert la corruption presque inimaginable de l’establishment politique américain.

Et son traitement sévère d’Hillary Clinton n’était peut-être pas chevaleresque, mais il était efficace.

Souvenez-vous du 9 octobre 2016, lorsqu’Hillary Clinton a été forcée de débattre avec Trump alors que trois des victimes d’agressions sexuelles de son mari Bill la regardaient depuis le public.

Des dizaines de milliers de personnes scandaient « enfermez-la ! » lors des rassemblements de Trump.

Trump n’a pas tenu ses promesses. Il n’a pas enfermé Hillary Clinton. Et il n’a pas asséché le marais – il l’a rempli.

Son administration n’a offert aucun changement significatif , si ce n’est une capitulation complète devant l’agenda sioniste ultra-extrémiste de Bibi Netanyahou.

, si ce n’est une capitulation complète devant l’agenda sioniste ultra-extrémiste de Bibi Netanyahou. Trump n’a pas réussi à se retirer d’Irak, de Syrie et d’Afghanistan .

. Il n’a pas mis fin à l’OTAN , mais a au contraire armé l’Ukraine jusqu’aux dents et préparé le terrain pour la guerre actuelle contre la Russie.

, mais a au contraire armé l’Ukraine jusqu’aux dents et préparé le terrain pour la guerre actuelle contre la Russie. Son administration a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale à trois reprises : une fois en bombardant la Syrie, une fois en assassinant le général Soleimani, et une fois en attaquant Wuhan et Qom avec l’arme biologique connue sous le nom de COVID-19.

Bien qu’il n’ait même pas tenté de démanteler l’establishment, les propos et le comportement erratique de Trump en ont fait un facteur de déstabilisation, de sorte que le consensus des oligarques était qu’il devait partir.

La méthode du Deep State pour vaincre Trump en 2020

Pour vaincre Trump en 2020, les médias et leurs propriétaires oligarques ont dû adopter une attitude totalitaire.

Ils ont commencé par répandre le mensonge selon lequel Trump avait été élu parce que la Russie avait, d’une manière ou d’une autre, pris le contrôle d’Internet.

Cela a fourni l’excuse dont l’establishment avait besoin pour imposer un régime draconien de censure sur Internet qui aurait été impensable quelques années auparavant.

La pandémie de COVID-19 a ensuite été utilisée pour pousser l’opinion publique à tolérer la destruction quasi-totale d’une liberté significative sur Internet.

Dans le sillage de l’élection de 2020, un nouveau régime d’information sans liberté a été érigé sur les ruines fumantes de l’administration Trump (et du premier amendement).

Tout le projet de Trump s’est avéré étrangement pratique pour l’oligarchie qu’il est censé haïr.

Grâce à Trump, ils ont obtenu ce qu’ils voulaient :

Plus de guerres, plus de transferts de richesses du bas vers le haut, une censure draconienne sur Internet et une nation hyperpolarisée pleine de gens en colère qui se battent pour des choses dont l’oligarchie ne se soucie pas vraiment.

Comme Sam Husseini ne cesse de nous le répéter, il semble bien que Trump soit le pouce opposable de l’establishment.

Alors, Trump a-t-il accompli quelque chose de positif ?

Oui : il a montré qu’il était possible de se présenter contre les médias et de gagner.

Espérons que la foudre frappe deux fois et que Robert F. Kennedy Jr. réussisse le même coup.

Pourquoi la course de RFK Jr. contre les médias serait-elle différente de celle de Trump ?

RFK Jr. entre dans la course présidentielle de 2024 bien plus détesté par les médias que Donald Trump ne l’était au début de sa campagne de 2016.

Avant cette campagne, Trump était considéré comme un bouffon relativement inoffensif, un riche animateur de talk-show à l’ego surdimensionné qui pouvait apporter une certaine valeur ajoutée en termes de divertissement et d’audimat, mais qui n’avait aucune chance réaliste de l’emporter.

Le fait que l’establishment ait sous-estimé Trump lui a permis de se faufiler parmi eux.

Lorsqu’ils ont compris ce qui les frappait, il était trop tard.

RFK Jr, contrairement au Trump d’avant 2016, est une menace connue pour l’aile hyper-corrompue de l’Establishment oligarchique.

Il porte le nom mythique de Kennedy, avec tout le bagage que cela implique.

Il a fait savoir à plusieurs reprises qu’il savait que l’establishment avait assassiné son oncle et son père pour mettre fin à leur présidence ou l’empêcher.

Il n’y a absolument aucune chance qu’il se faufile derrière qui que ce soit.

L’environnement de communication d’aujourd’hui, en particulier sur Internet, est loin d’être aussi libre qu’il l’était en 2016.

La grande majorité des électeurs démocrates ont été soumis à un contrôle mental basé sur les traumatismes et acceptent le nouveau mantra de l’ère COVID : « la désinformation tue des millions de personnes ».

RFK Jr. a été calomnié sans fin et de manière mensongère par les médias comme l’un des « pourvoyeurs de désinformation » qui méritent d’être censurés parce qu’ils sont coupables d’avoir tué des millions d’innocents.

En fait, les opinions de RFK Jr. sur le COVID et les questions relatives aux vaccins sont tout à fait modérées et conformes aux meilleures preuves scientifiques, mais essayez de dire cela à une meute de chasseurs de sorcières hystériques.

Comparée à celle de Trump en 2016, la candidature de RFK Jr. pour 2024 commence donc par se retrouver derrière la proverbiale boule de 8.

Quelques jours seulement après son annonce, les médias se sont déjà ligués contre lui.

D’autres, plus graves encore, suivront certainement.

Existe-t-il donc la moindre chance qu’il gagne ?

Une vue d’ensemble superficielle suggère que c’est presque impensable.

Mais si l’on tient compte de la possibilité de changements étonnamment rapides dans l’opinion publique – un phénomène pour lequel il existe des précédents – je pense que RFK Jr. pourrait réaliser un miracle du type de celui que son oncle John a failli accomplir en 1963.

L’ouvrage de James Douglas, JFK et l’indicible [JFK and the Unspeakable] (parmi d’autres sources), met en évidence le changement stupéfiant de l’opinion publique et, dans une certaine mesure, de la politique électorale que JFK a en quelque sorte inspiré à partir de son discours à l’American University le 10 juin 1963.

JFK est parvenu à faire adopter le traité d’interdiction limitée des essais nucléaires au cours de l’été et de l’automne 1963, malgré l’opposition initialement écrasante de l’establishment et de ses médias.

L’opinion publique, elle aussi, a commencé à être hostile au traité.

Mais en faisant appel à la meilleure nature des gens et en mobilisant son charisme pour inspirer, JFK a d’abord fait basculer l’opinion publique, puis le Congrès.

Il a signé le traité le 7 octobre 1963, six semaines avant d’être assassiné lors d’un coup d’État.

Si RFK Jr. veut avoir une chance de remporter la présidence, il devra imiter le miracle de l’été 1963 de son oncle en inspirant un changement radical de l’opinion publique par un appel charismatique à la meilleure nature des gens.

Pour ce faire, il devra adopter une approche diamétralement opposée à celle que Trump a utilisée contre les médias en 2016 :

Au lieu de riposter par des invectives et de désigner des boucs émissaires, Bobby devra rendre l’amour pour la haine, rendre la vérité pour les mensonges, et se concentrer sans relâche sur le positif et l’inspiration pendant que les médias accumulent leur négativité et leur cynisme.

Est-ce que cela pourrait fonctionner ? Oui, c’est possible.

Tout comme les gens en avaient assez des conneries anodines des médias en 2016 et trouvaient l’agression verbale de Trump rafraîchissante, nous sommes aujourd’hui de plus en plus nombreux à en avoir assez non seulement des mensonges, qui deviennent de plus en plus scandaleux chaque année, mais aussi de l’absence totale de vision idéaliste ou inspirante.

Les médias, y compris les médias sociaux, nous ont mis dans un mode « urgence permanente« dans lequel le monde est toujours sur le point de s’écrouler.

Qu’il s’agisse du bourbier ukrainien qui se dirige inévitablement vers la faillite et/ou la guerre nucléaire, ou des urgences du COVID ou du 11 septembre qui ne seront jamais vraiment terminées, ou des menaces de l’I.A. galopante, des accidents de train toxiques ou du changement climatique, ou encore de la crise de l’énergie ou la suprématie blanche ou la criminalité ou l’oppression des transsexuels ou l’oppression encore pire des anti-transsexuels ou que sais-je encore, tout cela n’est qu’un gros ragoût de catastrophes et d’histoires désagréables sans le moindre indice d’une transcendance de la représentation médiatique de masse et de l’horreur ultra-polarisée qui se déploie.

Pour parvenir à cette transcendance, il faudrait dépasser la polarisation, sortir de la fenêtre d’Overton imposée par les médias et envisager les différents problèmes et les solutions possibles d’un point de vue entièrement nouveau et porteur d’espoir.

Et si quelqu’un est l’homme de la situation, c’est bien RFK Jr.

Outre la « vision » qui va de pair avec le nom Kennedy, il incarne une perspective non polarisée rafraîchissante.

Bien qu’il soit démocrate, sa pensée critique et son activisme sur les questions relatives aux vaccins et au COVID trouvent davantage d’échos chez les républicains.

Et il évite sagement de s’empêtrer dans les bizarreries de l’idéologie du genre et du marxisme culturel en général, s’efforçant plutôt de trouver un terrain d’entente avec le juste milieu.

Comme il l’a déclaré dans The Epoch Times :

« L’Amérique subit une polarisation tribale apocalyptique plus toxique et plus dangereuse que jamais depuis la guerre de Sécession.« ,



« Et tandis que les démocrates se battent contre les républicains, les élites dépouillent notre classe moyenne, empoisonnent nos enfants et banalisent nos paysages.« , « Je concentrerai ma campagne non pas sur les questions qui nous divisent, mais sur les valeurs que nous avons en commun. ». – The Epoch Times

Le fait qu’il se présente contre un Joe Biden à l’aspect de plus en plus décrépit, au moment même où l’économie va sérieusement se dégrader, ne fait qu’ajouter à l’impression que tout peut arriver.

Je suis sûr que de nombreux lecteurs sont en train de réfléchir :

Mais même si Bobby réussit le genre de miracle que vous suggérez, et devient d’une manière ou d’une autre ce que les méchants considèreront comme une menace actionnable pour assumer le Bureau Ovale, ces mêmes méchants ne vont-ils pas simplement l’abattre comme ils ont abattu son père et son oncle (sans parler de son cousin) ?

C’est évidemment une possibilité.

Mais à mon avis, cela ne fait qu’ajouter à l’aura de courage et d’héroïsme qui entoure sa décision de se présenter à l’élection présidentielle.

Ne pas le soutenir sans réserve parce qu’il risque d’être assassiné serait un manque de courage.

S’il est prêt à risquer sa vie, le moins qu’une personne décente puisse faire est de se ranger derrière lui.

Autre chose : cette fois-ci, les méchants n’ont pas l’élément de surprise.

En 1963, personne ou presque ne pouvait imaginer la possibilité d’un coup d’État sanglant en Amérique, et encore moins que l’interface CIA-Mossad, sa mafia et ses médias étaient en position de force pour le mener à bien et le dissimuler.

Même en 1968, après que Mark Lane et Jim Garrison, entre autres, eurent diffusé dans une certaine mesure les informations sur l’année 1963, la grande majorité des Américains ne pouvait pas vraiment saisir l’énormité de ce qui venait de se passer à l’hôtel Ambassador.

Ainsi, tout comme RFK Jr. ne pourra pas se faufiler dans l’establishment comme l’a fait Trump en 2016, l’establishment ne bénéficiera pas non plus de l’élément de surprise si certains de ses membres décident de mettre fin violemment à la présidence d’un autre Kennedy ou de l’empêcher.

Et plus il sera soutenu par des gens qui connaissent la situation, plus il leur sera difficile de penser qu’ils peuvent s’en sortir.

La candidature de RFK Jr. à l’élection présidentielle n’est certes pas gagnée d’avance.

Mais que vous pensiez ou non qu’il ait une chance, sa campagne (rejoignez-la ICI) est de loin, le développement le plus positif de la politique américaine contemporaine.

Retrouvez les détails de l’enquête de Laurent Guyénot, auteur de « Qui a maudit les Kennedy« , concernant le double assassinat des frères Kennedy, dans cet entretien passionnant :

Source : The Unz Review

