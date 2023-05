Robert Kennedy Jr. incrimine la CIA dans l’assassinat de son oncle JFK

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Robert Kennedy Jr. a accusé la Central Intelligence Agency (CIA) d’être responsable de l’assassinat de son oncle

Kennedy Jr, le fils du sénateur assassiné Robert F. Kennedy, a fait cette allégation dimanche avec John Catsimatidis dans l’émission « Cats Roundtable » sur WABC 770 AM.

Les théories autour de l’assassinat de JFK ont perduré au fil des décennies, de nombreuses personnes supposant que la CIA, l’ancien président Lyndon B. Johnson, la mafia, le KGB soviétique, Jackie Onassis Kennedy ou le régime de Fidel Castro – ou une combinaison de ces éléments – étaient impliqués dans la mort de JFK.

Des images télévisées du président John F. Kennedy et de la première dame Jacqueline Kennedy sont montrées dans la limousine présidentielle quelques instants avant l’assassinat de Kennedy à Dallas, Texas, le 22 novembre 1963. (Reuters/File Photo)

« Il existe des preuves accablantes de l’implication de la CIA dans son assassinat. Je pense qu’il n’y a pas de doute raisonnable à ce stade », a déclaré Kennedy à propos de l’incident de novembre 1963 à Dallas, au Texas. « Les preuves sont accablantes quant à l’implication de la CIA dans le meurtre et dans la dissimulation », a-t-il également déclaré.

Kennedy a fait référence au livre « JFK and the Unspeakable » (JFK et l’indicible), écrit par James Douglas, pour étayer certaines de ses affirmations.

Ce livre avance l’hypothèse que Kennedy a été assassiné parce qu’il cherchait à rétablir la paix pendant la guerre froide et qu’il a été tué par son propre appareil de sécurité.

Assassinat de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby, le 24 Novembre 1963 à Dallas.

Le gouvernement fédéral a conclu, dans le rapport de la commission Warren, que le tireur Lee Harvey Oswald était le seul suspect de l’assassinat. Il a déclaré qu’il n’existait aucune preuve crédible suggérant qu’il faisait partie d’un complot plus vaste.



Oswald a été abattu par Jack Ruby, un associé présumé de la mafia de Chicago, deux jours après qu’Oswald a été accusé de l’assassinat. Ruby sera plus tard reconnu coupable du meurtre et condamné à mort, mais il mourra en prison plusieurs années plus tard.

La CIA a longtemps nié toute implication dans la mort de l’ancien président.

Un article publié sur le site web de l’agence de renseignement affirme que c’est un « mensonge » qui a relié la CIA « à l’assassinat de Kennedy », alléguant que cela faisait partie d’une campagne de « désinformation » du KGB soviétique et jetant ensuite l’opprobre sur le film « JFK » du réalisateur Oliver Stone, sorti en 1991, qui suggérait fortement que la CIA et d’autres fonctionnaires fédéraux avaient pu être impliqués dans l’assassinat.

« Les affirmations infondées de complicité de la CIA ont été renforcées par inadvertance par une série d’enquêtes sur la communauté du renseignement dans les années 1970. Le rapport de la Commission Rockefeller de 1975 a été suivi par le rapport de 1976 du Comité sénatorial spécial sur le renseignement et le rapport de 1979 du Comité spécial de la Chambre sur les assassinats (HSCA) », peut-on lire dans cet article. « Tous ont examiné les activités de la CIA avant et après l’assassinat de Kennedy et, dans le cas du HSCA, ont spécifiquement étudié le rôle supposé de Shaw en tant qu’agent de haut rang », ajoute le rapport, faisant référence à l’homme d’affaires et officier militaire Clay Shaw, qui a été arrêté et inculpé le 1er mars 1967 pour avoir conspiré en vue d’assassiner le président Kennedy. – Rapport : Le mensonge qui a lié la CIA à l’assassinat de Kennedy-Le pouvoir de la désinformation-Max Holland- Site web de la CIA

Deux ans plus tard, il a été acquitté par un jury. Le rapport précise :

« Dans chaque cas, les résultats n’ont donné aucune crédibilité aux allégations du procureur local Jim Garrison concernant Shaw et la CIA. Inexorablement, cependant, le simple fait que ces questions aient été posées a contribué à faire de Garrison une sorte de prophète dans l’esprit du public ». Les allégations de Garrison ont été largement présentées dans le film « JFK ».

The Epoch Times a contacté la CIA pour obtenir un commentaire.

Autre demande : reconnaître que Sirhan Sirhan n’est pas l’assassin de Bobby Kennedy

Ce n’est pas la première fois que Kennedy Jr. affirme que la CIA a tué son oncle.

Il a également affirmé par le passé que son père n’avait pas été tué par Sirhan Sirhan, un Palestinien qui soutenait le communisme.

« J’espère également que le gouverneur prendra en compte les preuves accablantes selon lesquelles Sirhan n’est pas l’assassin de mon père », a écrit Kennedy Jr. pour le San Francisco Chronicle en 2021.

Sirhan Sirhan, emprisonné depuis Juin 1968, à l’époque de l’assassinat et aujourd’hui.

Il écrit :

« Pendant de nombreuses années, j’ai accepté l’orthodoxie selon laquelle Sirhan était responsable. « Après tout, des dizaines de témoins oculaires dans la réserve de l’hôtel Ambassador l’ont vu tirer avec son arme à quelques mètres seulement devant mon père. »



« Mais en 2016, Paul Schrade, un ami proche de mon père, m’a persuadé de lire le rapport d’autopsie du coroner du comté de Los Angeles, Thomas Noguchi, d’écouter des enregistrements audio et d’examiner d’autres preuves indiquant que Sirhan ne pouvait pas être le meurtrier. ». – San Francisco Chronicle – 2021

Kennedy a poursuivi en disant que Sirhan avait tiré deux fois sur Kennedy, un sénateur new-yorkais débutant qui se présentait comme démocrate en 1968, et que l’une des balles avait atteint Schrade à la tête.

L’autre balle a touché un montant de porte. Il a ensuite tiré d’autres coups de feu, touchant plusieurs autres passants, selon Kennedy Jr.

Cependant, aucune de ces balles n’a touché son père, a déclaré Kennedy Jr., laissant planer la théorie selon laquelle les quatre tirs qui ont atteint son père « provenaient de quelques centimètres, deux d’entre eux ayant laissé des résidus de poudre dans les blessures, ce qui suggère que l’assassin se tenait près de mon père, protégeant son arme avec son corps pendant que toute l’attention se concentrait sur Sirhan ».

Image de l’assassinat de Bobby Kennedy, le 5 Juin 1968.

Il a également affirmé que les enquêteurs de la police de Los Angeles « ont intimidé et harcelé les témoins oculaires pour qu’ils modifient leurs déclarations concernant le nombre de coups de feu et pour faire taire ceux qui disaient avoir vu César dégainer et tirer avec son arme et ceux qui rapportaient que les conspirateurs avaient quitté précipitamment la scène ».

Thane Eugene Cesar, dit-il, est l’individu qui a tué son père.

Avant la fusillade avec Sirhan, Cesar – un agent de sécurité récemment embauché – a saisi Kennedy par le coude et l’a dirigé vers Sirhan, a-t-il déclaré.

« Bousculé par les questions sur son implication dans le meurtre de mon père, Cesar s’est réfugié aux Philippines. » « J’étais en négociation avec lui en 2018, avant que l’on apprenne sa mort en septembre 2019. » « Après avoir d’abord accepté de me rencontrer, il a progressivement augmenté son prix jusqu’à 25 000 dollars pour avoir le privilège d’être interviewé », a déclaré Kennedy.

M. Kennedy, avocat et écrivain spécialisé dans l’environnement, a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle il y a plusieurs semaines.

Un récent sondage de Fox News a montré que 19 % des électeurs lui étaient favorables.

Retrouvez les détails de l’enquête de Laurent Guyénot, auteur de “Qui a maudit les Kennedy“, concernant le double assassinat des frères Kennedy, dans cet entretien qui appuie les thèses de RFK Jr. :

