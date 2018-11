Robert n’est pas dans la cible

Voici donc la réponse du gouvernement à la fiscalisation à outrance de l'état de la voiture et des taxes : des subventions.

Robert vit dans un village de montagne, il est artisan savonnier. Il fabrique du savon local et des cosmétiques dans son atelier et va le vendre aux marchés touristiques et marchés locaux dans les grandes villes, il a aussi quelques magasins de commerce local et de souvenirs comme clients. Il paye ses impôts, il a une famille des enfants, il n'est pas pauvre, il n'est pas riche. Il n'emmerde personne et il a une bonne reconnaissance sociale à travers ses amis, ses clients, son entourage et ses relations. Il ne fait pas de politique, il n'a pas le temps.

Robert vit aussi avec son époque, c'est un artisan moderne aussi, il a un petit site Internet marchand qu'il gère seul.

Ce n'est pas Amazon ou Cdiscount, mais ça participe à consolider son chiffre d'affaire, surtout l'hiver ou les marchés ont moins de touristes et les déplacements pour exposer ses savons ne sont pas toujours rentables.

L'activité de Robert est saisonnière. L'été quand les touristes sont là, c'est le plein boom, il fait plutôt du commerce. L'hiver le chiffre est plus bas et il réalise plus de fabrication.

En fait son bilan indique qu'il est rentable 6 mois sur 12. Les mois d'hiver, il travaille à perte et en été il doit générer assez de trésorerie pour vivre l'hiver.

Le carburant est pour lui une dépense contrainte et indispensable qui le désenclave de son village. Il est à bout des taxes, que des Énarques suffisants lui ont mis dans le pif.

Voici donc les mesures d’Édouard Philippe pour l'aider.

-« surprime » à la conversion automobile

Il a un 4x4 Robert. Un Toyota pick-up hard-top de quelques années. Il faut dire que dans un village de montagne, pour transporter du savon sur des routes enneigées l'hiver, une voiture électrique, un vélo électrique ou la marche à pied ça ne fonctionne pas.

Là ou une voiture classique a une durée moyenne de vie de 10 ans, un 4x4 dépasse souvent les 20 ans. C'est du à la conception, à la résistance de ce type de véhicule.

Son véhicule est diesel de 5 ans.

Non, là ou il vit il ne prendra pas une Clio ou une voiture électrique. Ce serait s'acheter des problèmes. Pour lui le Pick-up est indispensable. Alors non il ne changera pas celui ci. En plus il vient d'investir dans un aménagement hard top de celui-ci, il n'a pas de trésorerie disponible pour changer de voiture.

La belle subvention de la prime à la conversion. C'est pas pour lui.

-Indemnité kilométrique élargie pour les gros rouleurs.

Il faut dire qu'avec les lacets en montagne, il roule Robert. Des kilomètres il en fait.

L’indemnité kilométrique, c'est ce truc qu'on rempli sur la feuille d’impôt et qui nécessite de prendre en compte ses frais réels.

Les frais réels sur une feuille d’impôt, c'est le bâton pour se faire battre. C'est le genre de truc qui te fait remarquer du fisc et qui te fait passer pour un dépiquant tueur d'enfant si tu calcules mal. Une case à se faire redresser fiscalement et prendre plein de pénalités.

Dans la réalité concrète, 50% de ceux qui pourraient bénéficier des déductions kilométriques y renoncent. En plus l'indemnité kilométrique est élargie que pour les petites voitures à bobo parisien.

Vous imaginez Robert avec une Twingo pour porter son étalage de savon au marché ?

La belle subvention de l'indemnité kilométrique. C'est pas pour lui.

-chèque énergie élargi

Le chèque énergie est une subvention pour les opportunistes. Ça concerne les gens qui gagnent mois de 7700€ par an et c'est pour leurs frais de chauffage. En France 75% de ceux qui y ont droit ne le savent même pas ou n'y ont pas recours. C'est juste un fichier pour pauvres. Un genre de concept affligeant étatique qui fait bien comprendre bureaucratiquement aux pauvres qu'ils sont pauvres.

Le chèque énergie. Ce n'est donc pas pour Robert.

-Le chèque carburant à la charge des régions.

C'est une somme de 20 euros par mois accordée sous condition de ressources par la région aux salariés, sous conditions.

Pas de chance Robert. C'est un chèque a discrimination de population. Il n'est réservé qu'aux salariés et fonctionnaires. C'est pas possible pour les indépendants, les artisans.

Un joyeux concept de l'inégalité professionnelle.

Il a pas de chance Robert, il n'y a pas droit.

Une prime à la casse pour remplacer la chaudière au fioul.

Robert il a une chaudière à fioul. Ici en haut de la montagne pas de gaz. Alors par quoi, la remplacer la chaudière ? Il n'y a que l'électricité.

La prime nécessite une transformation par un professionnel. Robert, pour monter 10 radiateurs et quelques prises électriques, avec ses doigts en or, en une matinée il les monte des radiateurs électriques. Un professionnel, pour lui c'est n'importe quoi. Il va mettre moins de temps à les poser qu'a déposer un dossier bureaucratique. Il a pas besoin qu'on lui dise quoi faire Robert. Il a depuis longtemps pesé le pour et le contre du chauffage au fioul. Personne ne pose dans sa buanderie une cuve à fioul pour le plaisir ou la décoration.

Le problème avec l'électricité, en montagne, le poids de la neige sur les sapins fait tomber ceux-ci sur les fils électriques. Chaque année Robert a droit à sa coupure électrique. Ici c'est pas Paris, l'accès avec 25 cms de neige sur la route, les réparations de remise en route ça peut demander plusieurs jours. En plus la chaudière à fioul de Robert, elle fonctionne très bien.

Non décidément, Robert il n'y aura pas droit à la subvention.

Alors qu'en retenir ?

Que Robert ne réclame rien. Mais qu'il en a raz le bol que l'état vienne l'emmerder pour dilapider le pognon en subventions à la con.

Que toutes ces subventions soi-disant pour inciter à mieux consommer l’énergie sont surtout une motivation à chercher des petits privilèges par l'état.

Cela signifie que l'état crée des incitations à se faire subventionner au lieu d'inciter à travailler.

Que l'opportunité d'être dans la bonne cible est plus payant que de gagner l'argent par son travail et être autonome.

Qu'au lieu de modifier les choses, les subventions ne créent qu'une inflation de demandes, et de taxes pour les couvrir.

Triste France qui forme à pleurer sa subvention, triste élite décalée, triste état, triste soviétisation de la société...