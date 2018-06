Robert n’est pas un thuriféraire...

Bonjour Rosemar. Seule question : pourquoi les acceptez-vous ? D’autres ont compris que leur répondre est une perte de temps. Pauvres adultes mal nourris au sein. Amusant : on me traite d’alcoolique et de mythomane. Analysons le fantasme. Ceux qui me connaissant savent que je suis à l’opposé de ces qualificatifs. Ce qui m’amuse assez.