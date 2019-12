Roboteam : La robotique près d’chez vous !

Tellement près de chez vous que programmé à contrôler, dézinguer, z’avez intérêt dans un proche futur à vous tenir à carreau ! Qu’est ce donc ce Roboteam ? Une florissante société qui fabrique sous licence et vend des robots militaires un peu partout dans le monde à 1 million de dollars pièce. Basée à Tel Aviv, sur son site est proclamé : « we are proud of our clients » - Fière de leurs clients... Mouais !

Plus bas est écrit :

- Créez des robots qui renforcent et améliorent les capacités humaines.

- Sauvez des vies et assurez la sécurité dans des environnements inconnus.

- Concentrez-vous toujours sur l'utilisateur final et soyez le meilleur.

- Concevez des systèmes robotiques salvateurs, hautement intuitifs, fiables et économiques.

Ah les éléments de langage chers à Macron : renforcent et améliorent les capacités humaines - Sauvez des vies et assurez la sécurité - soyez le meilleur - salvateurs, hautement intuitifs, fiables et économiques. De la poésie vous dis-je... Sur fond de meurtres propres, je dirais même chirurgical.

Pourquoi les Israéliens sont-ils si à la pointe dans la création et la construction de drones et de robots ? Tout « simplement » qu’ils ont un terrain d’expérimentation grandeur nature qu’est la bande de Gaza avec ses 1,5 millions de Gazaouis parqués comme cobayes non consentants, et ce depuis des décennies. Le No man’s Land attenant aux frontières unilatéralement décidées par les sionistes (en total désaccord les lois internationales) servent de champ test à des applications de contrôle des foules, pour neutraliser des éléments vindicatifs, trop remuants et pourquoi pas en ciblant spécialement des barbus, porteurs de djellabas et criant Allah Akbar...

Souvenez-vous : printemps 2018, les Palestiniens décident chaque vendredi de faire une « marche du retour » en direction de la frontière entre Gaza et Israël. On a pu observer l’efficacité des drones lanceurs de gaz lacrymo et la rapidité avec laquelle grâce à ces « arroseurs » les contestateurs déguerpissaient dans toutes les directions ; pour au final faire 200 morts ciblés par des snipers. Cet épisode me rappela la guerre civile d’Espagne des années 30, où, avec l’accord de Franco, les nazis avaient pu tester leurs Stuka bombardiers en piqué et leur épouvantable sirène qui sèmeront la panique dans les populations civiles dans le reste de l’Europe... Ces drones je vous en donne en mille seront à l’ordre du jour un de ces matins, par les forces de l’ordre de chez nous et ailleurs d’ailleurs, car, fini « le contact » et ses aléas matraqueurs, ces yeux éborgnés ; un bon coup d’arrosoir à 10 mètres d’altitude et tous les gilets jaunes de la terre se retrouveront à quatre pattes en train de vomir leur bile et leurs revendications. Et comme il faut faire le boulot nickel, et bien en terrestre les robots de chez Roboteam entreront en action afin de nasser, puis d’immobiliser à coups de Taser les « contrevenants » opposés de la pensée unique, et hop, les forgeons en conduite à distance chargeront, et embarqueront pour le commissariat le plus proche... Et pourquoi pas en bout de course un robot juge, qui sortira en deux temps, trois mouvements sur papier officiel de l’état, le montant de l’amende et de la condamnation ? Un tapis roulant amènera le « délinquant » au gnouf, et ainsi, du début à la fin, à la faim, tout ce qui osera s’opposer se verra « traiter » comme un vulgaire colis de chez DHL, il ne manquera plus que le code bar...

Il faut dire que pour l’oligarchie, toute cette masse remuante est un casse tête de milliardaire. C’est pourquoi, toutes les énergies créatrices sont à fond dans ce qui sera le saut dans le demain de la gestion des masses et éliminera de facto les inconvénients que ces « sous hommes » représentent : il leur faut du travail pour les occuper et les faire consommer, sauf, qu’il y a de moins en moins de boulot remplacé par des robots et que la courbe de la consommation stagne car, l’argent circule de moins en moins accaparé par un tout petit nombre. Ce qui suscite des mouvements sociaux partout sur la planète (récemment : France, Hong Kong, Chili, Equateur, Liban, Algérie), qu’il faut mettre en face de cette plèbe gueulante des forces de l’ordre qui un jour pourraient basculer dans l’autre camp... Ce qui sonnerait le glas de ces 1%, détenant la moitié de notre monde. Donc, ces 1% vont se planquer au fin fond de leurs bunkers climatisés, et en surface vont gérer le chaos par machines interposées... D’abord la reconnaissance faciale pour tout le monde et puce sous la peau histoire qu’en temps réel on sache à qui on a affaire, à faire. C’est la solution de la « solution finale », à savoir : garder assez de moutons au service des alphas, et faire disparaître les 90% d’inutiles, « sans rien », les sans dent, qui par essence ont été mis en ce monde pour servir, et disparaître anonymement.

Toutes les pollutions, les épidémies, les guerres, les révoltes, les révolutions, les empoisonnements médicamenteux et alimentaires, l’obésité ; tous ces « maux » participent à l’élaboration d’une disparition programmée d’une grande partie de notre espèce. Y a trop de monde qui respire messire, il faut éliminer que diantre ! Et pis, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs non ? Ou de poule sans le pot ? Alors, les seuls freins à tout cela sont les variables d’ajustements et les éléments non contrôlables : pour résoudre cette équation il faut contrôler la finance de bout en bout et la gestion du facteur humain, qui par essence est lui ingérable... D’où cet apport technologique, éliminant ces « inconvénients », et permettant de préserver à distance ceux qui depuis la nuit des temps ont provoqué les guerres sans jamais y participer tout en y tirant des bénéfices colossaux.

Par choix, je ne m’étends pas sur la société Roboteam (pourvoyeuse de machines qui font avancer l’humanité vers... Sa perte), allez donc sur leur site histoire de voir de qui et quoi il en retourne... Me concernant directement, car, sait on jamais, si mon voisin millionnaire décidait de s’en procurer un, un de ces robots miracle, j’aurais moi aussi intérêt de m’en acheter un aussi... Et ainsi, c’est parti les Con-flit !!!

Paix et robotique ! disait le chameau tout en fumant sa pipe, pendant que la caravane passait et trépassait.

Georges Zeter/décembre 2019

Pour le bien de l’humanité !

http://robo-team.com/about-us/?goTo=.s-sticky