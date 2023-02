Roger Waters du groupe Pink Floyd s'adresse à l'ONU pour demander la fin de la guerre en Ukraine.

La star internationale de la musique rock et membre fondateur du célèbre groupe Pink Floyd, Roger Waters, s'est adressé mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies par liaison vidéo pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la guerre par procuration entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie en Ukraine.

Waters s'est exprimé en tant qu'artiste imprégné de ses profondes convictions démocratiques et fidèle à celles-ci.

Il a commencé son exposé de quatorze minutes et demie en disant qu'il prenait la parole aux Nations unies pour exprimer ce qu'il croyait être "les sentiments d'innombrables de nos frères et sœurs dans le monde entier".

Il s'est dit "profondément honoré de se voir offrir l'opportunité singulière" d'apporter ces vues à l'ONU lors d'une session consacrée aux possibilités de paix dans l'Ukraine déchirée par la guerre, en particulier à la lumière du "volume croissant d'armes arrivant dans ce malheureux pays".

M. Waters a déclaré que ceux au nom desquels il s'exprimait "constituent une majorité sans voix" qui souhaite vivre en paix, "dans des conditions de parité qui nous donnent la possibilité réelle de prendre soin de nous-mêmes et de nos proches."

Il a affirmé clairement que l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était illégale, déclarant : "Je la condamne dans les termes les plus forts possibles." Il a poursuivi : « Il n’est pas vrai que l’invasion russe de l’Ukraine ait été non provoquée. Alors je condamne aussi les provocateurs dans les termes les plus forts. » , ajoutant : "Voilà, c'est réglé."

M. Waters a prononcé ses remarques au cours du point de l'ordre du jour intitulé "Menaces pour la paix et la sécurité internationales", qui avait été demandé par la Russie pour discuter "des perspectives de règlement pacifique de la crise autour de l'Ukraine dans le contexte de l'approvisionnement croissant en armements occidentaux", selon un communiqué de presse officiel du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le communiqué de presse de l'ONU indique que la réunion d'information se tient "dans le contexte d'une série d'annonces de nouvelles aides militaires à l'Ukraine". Il poursuit : "En janvier et février, plusieurs pays - dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis - ont convenu de livrer à l'Ukraine des chars d'assaut, tels que le char Leopard 2 de fabrication allemande, et des équipements militaires sophistiqués." Il a ajouté qu'il était "attendu que Waters critique la fourniture d'armes à l'Ukraine".

Mardi, dans un tweet, le premier représentant adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dmitry Polyanskiy, a confirmé que "nous avons invité le célèbre musicien et rockeur britannique @Rogerwaters" à la session. Si certains médias ont affirmé que l'invitation de Waters par Moscou signifiait qu'il s'exprimerait "au nom de la Russie", le contenu de son discours montre clairement que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.

Au cours de ses remarques éloquentes, sans mentionner spécifiquement les États-Unis, M. Waters a déclaré que la majorité des sans-voix s'inquiète du fait que "vos guerres détruiront la planète qui est notre maison et, avec tous les autres êtres vivants, nous serons sacrifiés sur l'autel de deux choses : les profits de la guerre pour remplir les poches d'un très, très petit nombre et la marche hégémonique d'un empire ou d'un autre vers la domination mondiale unipolaire".

Waters a fait de nombreuses références à la menace d'une troisième guerre mondiale et à l'annihilation nucléaire comme étant le produit inévitable de la volonté impérialiste d'hégémonie mondiale. Il a déclaré : "Cette route ne mène qu'au désastre. Tout le monde sur cette route a un bouton rouge dans sa mallette et, plus nous nous engageons sur cette voie, plus les doigts qui nous démangent se rapprochent de ce bouton rouge et plus nous nous rapprochons tous de l'Armageddon."

Il a demandé aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni) : "Quels sont vos objectifs ? Quel est le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel ? Des profits plus importants pour les industries de guerre ? Plus de pouvoir au niveau mondial ? Une plus grande part du gâteau mondial ?... Une plus grande part du gâteau ne signifie-t-elle pas moins pour tous les autres ?"

De manière significative, M. Waters a établi un parallèle entre "nos frères et sœurs en Ukraine et ailleurs qui, sans que ce soit de leur faute, se retrouvent dans des circonstances désastreuses et souvent mortelles". En Ukraine, a-t-il dit, ils peuvent être des soldats ou des civils confrontés à une zone de guerre faite de "fils barbelés, de tours de guet, de murs et d'inimitié", ou ils peuvent se trouver dans une ville comme New York, où ils "peuvent encore se trouver dans des situations désespérées".

Il a ajouté : "Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, même s'ils ont travaillé dur toute leur vie, ils ont perdu pied sur le pont glissant et incliné du navire capitaliste néolibéral que nous appelons la vie en ville et sont tombés par-dessus bord pour finir par se noyer. Peut-être sont-ils tombés malades, peut-être ont-ils contracté un prêt étudiant, peut-être ont-ils manqué un paiement... mais maintenant ils vivent dans la rue dans un tas de carton, peut-être même à portée de vue de ce bâtiment des Nations unies."

M. Waters a conclu ses commentaires par un appel aux droits de l'homme universels et à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine : "Pas de si, pas de mais, pas de et. Pas une vie ukrainienne ou russe de plus ne doit être dépensée, pas une seule. Elles sont toutes précieuses à nos yeux. Donc, le temps est venu de dire la vérité au pouvoir."

Waters a ensuite déclaré que nous avons un message "de tous les réfugiés, dans tous les camps, un message de tous les bidonvilles et favelas, un message de tous les sans-abri dans toutes les rues froides et de tous les tremblements de terre et inondations sur terre... des 4 milliards de la majorité sans voix, ça suffit, nous exigeons le changement."

Waters a lancé un appel direct à Biden, Poutine et Zelensky pour qu'ils "changent de cap maintenant", puis il a imaginé ce que serait la situation si son appel était suivi, en disant : "Nous avons enfin été entendus dans les couloirs du pouvoir. Les brutes de la cour d'école ont accepté d'arrêter de jouer au poulet nucléaire. Nous n'allons pas mourir dans un holocauste nucléaire après tout, du moins pas aujourd'hui."

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun des grands quotidiens américains (New York Times, Washington Post ou Wall Street Journal) ou des réseaux d'information par câble (CNN, MSNBC ou Fox News) n'a fait état des remarques de M. Waters.

Même si l'ambassadeur adjoint des Nations unies pour les États-Unis, Richard Mills, a publié une déclaration cynique reconnaissant le briefing de Waters et mettant en doute ses "qualifications pour nous parler en tant qu'expert sur le contrôle des armes ou les questions de sécurité européenne", les grands médias américains ont, jusqu'à présent, refusé de mentionner ses remarques.

Reuters a publié un court article sur le discours et a été contraint de rapporter que M. Waters a condamné "l'invasion de son voisin par Moscou comme étant illégale", tout en rapportant également "qu'il a ajouté qu'il pensait qu'elle avait été provoquée - et a appelé à un cessez-le-feu". D'autres reportages sur l'événement, tels que Rolling Stone et le Guardian, ont écrit de manière méprisante que Waters "reflétait un penchant pro-russe" et ont abondamment cité l'ambassadeur ukrainien aux Nations unies, qui a déclaré que le musicien diffusait "de la désinformation et de la propagande russes".

Waters fait partie des très rares artistes et musiciens qui ont maintenu une position anti-guerre de principe sur les actions des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine sans soutenir la Russie. Il a refusé de se laisser intimider et de soutenir le discours du département d'État américain et des agences de renseignement sur les origines et les raisons de la guerre en Ukraine.

Bien qu'il ne l'ait pas abordé dans son discours à l'ONU, M. Waters a déjà discuté des provocations impérialistes contre la Russie qui durent depuis des années et qui sont à l'origine de l'action militaire menée par le régime de Poutine en Ukraine depuis un an.

Le discours de l'ONU s'est déroulé dans un contexte d'intensification de la campagne publique contre Waters par les forces pro-impérialistes et anti-russes, qui ont tenté d'annuler les représentations de la partie européenne de sa tournée mondiale "This Is Not a Drill". Plus récemment, comme Waters l'a signalé sur ses réseaux sociaux, des efforts ont été déployés pour forcer l'annulation de trois concerts en Allemagne en mai, qui sont déjà complets à 85 %.

La campagne contre Waters en Allemagne est une combinaison de tentatives pour bloquer le message anti-guerre au cœur du spectacle et une campagne de diffamation l'accusant d'antisémitisme pour sa défense des droits des Palestiniens contre les crimes du régime d'apartheid israélien. Waters a répondu à la campagne menée contre lui en Allemagne dans une longue interview accordée au Berliner Zeitung, qu'il a traduite en anglais et publiée sur son site web.

