Rosalia Fridzon, héroïne de la Résistance française …

…et arrière-grand-mère de Katya Kopylova

Dans les années 1920 et 1930, Fridzon était membre du Komsomol et du parti au Belarus. Avant la guerre, elle a travaillé comme chef du département de la santé du district de Dzerzhinsky et a été membre du conseil d'administration du commissariat populaire à la santé de la République socialiste soviétique de Biélorussie. Pendant les premiers jours de la guerre, elle a escorté son mari, qui est devenu instructeur politique d'une compagnie de fusiliers, jusqu'au front, a organisé l'évacuation des blessés amenés à l'hôpital du district, puis a tenté de partir elle-même.

Mais il était trop tard. Les Allemands étaient partout. Rosalia a obtenu de faux papiers - un passeport au nom d'Ekaterina Dmitrievna Semenova. Elle se faisait appeler “tante Katya”. Elle travaillait comme infirmière dans le troisième hôpital soviétique (maladies infectieuses).

“Tante Katya” devient agent de liaison pour le maquis de Minsk. Ayant contracté une éruption cutanée, elle est transférée dans un détachement de partisans. C'est là, dans la forêt de Nalibokskaya, qu'elle prête serment, puis retourne à Minsk.

En 1965, le commandant de l'unité de partisans de la région de Baranovichi, héros de l'Union soviétique, le major-général Vasily Chernyshev a donné à son ancienne subordonnée la “caractéristique du lieu de travail” suivante : “Camarade Fridzon qui travaillait dans le groupe des missions spéciales, a exécuté diverses tâches du centre clandestin, notamment la reconnaissance des garnisons allemandes, des unités de l'armée et des points d'appui de l'ennemi, la révélation des traîtres, la livraison de médicaments, l'envoi, par un groupe spécial, de personnes à la brigade de partisans portant le nom de Ponomarenko, et d'autres encore. Elle a permis d'obtenir de précieuses informations”.

En décembre 1943, après l'échec du contact, “Semenova” a été arrêtée par la Gestapo dans une planque. Elle a été battue, torturée par des chiens, on lui a cassé les dents, mais elle n'a dénoncé personne”. Jusqu'à la fin de sa vie, cette femme courageuse a porté les marques des morsures de chiens de berger de la Gestapo... N'ayant rien obtenu d’elle, les nazis l'ont jetée dans un camp de concentration de la rue Shirokaya, puis l'ont transférée dans une prison de la SD.

Au début de l'année 1944, les occupants ont pris un groupe de prisonniers de la prison de Minsk, les plus aptes physiquement, pour les soumettre au travail forcé. Certains d'entre eux se retrouvent en France. Le 27 février, un train emmène les prisonnières au camp de concentration d'Errouville, en Lorraine, près de la ville de Thiel, à proximité de l'ancienne ligne Maginot. Les nazis tentent de mettre en place la production de fusées V-1 dans les mines locales, qui servaient à l'extraction du minerai avant la guerre. Avec des missiles balistiques à longue portée, les Allemands espèrent renverser le cours de la guerre. Ils ont utilisé les prisonniers des camps de concentration pour faire le gros du travail.

Parmi les déportés se trouvaient d'anciennes communicatrices clandestines et partisanes de Minsk, dont Rosalia Fridzon. Chaque jour, à l'aube, elles étaient emmenées en train à la mine pour y effectuer des travaux pénibles et, au crépuscule, elles étaient ramenées au camp. Sous terre, les femmes devaient construire des hangars pour les avions.

“Nous avons senti le soutien constant de nos amis français”, se souvient Rosalia Fridzon. - Les ouvriers partageaient leur déjeuner avec nous. S'ils remarquaient que les pieds des femmes étaient usés par les coussins de bois, ils nous apportaient aussi des chaussures. Et le plus important, c'était le soutien moral, les nouvelles sur les victoires des troupes soviétiques”.

Un comité clandestin, composé de Nadezhda Lisovets, Rosalia Fridzon et Anna Mikhailova, se forme vite. Par l'intermédiaire de volontaires français et italiens, elles prennent contact avec la direction des détachements de partisans soviétiques de la ville de Nancy. Les femmes sont chargées de mener des actions de sabotage sur les lieux de travail, de distribuer des tracts et des journaux aux prisonniers et d'aider à organiser des évasions.

Les Allemands avaient l'intention d'inonder les mines avec les prisonniers à l'approche des troupes alliées. Mais dans la nuit du 8 mai 1944, 37 femmes et 27 hommes s'évadent du camp de concentration d'Erouville. L'évasion, organisée avec l'aide de la Résistance française, avait été minutieusement préparée, dans les moindres détails. Les femmes, épuisées, ont dû marcher plus de 70 kilomètres en deux nuits pour rejoindre les guérilleros dans les forêts d'Argonne, entre St Mihiel et Bar-le-Duc.

“Je me souviens d'une soirée de fin mai”, se rappellera plus tard Nadezhda Lisovets. - L'obscurité était impénétrable. Au point de rassemblement dans la forêt, 11 maquisards nous attendaient déjà. Selon le plan, nous devions rejoindre un détachement de partisans russes. Mais les punisseurs arrivés la veille nous ont barré la route. Nous avons dû repartir dans l'autre sens, vers les partisans français”.

Cependant, les Français n'accueillent dans leur unité que les fugitifs masculins et décident de cacher les femmes pour qu’elles attendent tranquillement la fin de la guerre. Les femmes qui s'étaient échappées ne le voyaient pas de cet œil : elles ont décidé d’organiser leur propre unité de partisans féminins. Elles l'ont baptisée “Mère patrie”. Rosalia Fridzon en est devenue l’une des commandantes.

Les partisans français les aidaient en leur fournissant de la nourriture et des vêtements, mais les femmes ont dû trouver elles-mêmes des armes. Lors d'une des batailles, les femmes réussirent à capturer trois camions chargés de nourriture et d'armes. Les anciennes prisonnières d'Erouville ont combattu les nazis pendant sept mois aux côtés des partisans français.

L'existence d'un détachement féminin de partisans soviétiques, notamment sur le sol français, est un cas unique dans l'histoire de la Résistance. Le serment prêté par l'ensemble du personnel du détachement stipulait : “En accomplissant mon devoir envers ma patrie, je m'engage à servir avec honnêteté et désintéressement les intérêts du peuple français, sur le sol duquel je défends les intérêts de ma patrie. Je soutiendrai de toutes mes forces mes frères français dans la lutte contre l'ennemi commun, l'occupant allemand”

Lorsque les nazis ont été chassés de Lorraine, le détachement de la “Mère Patrie” a été invité à Verdun, où les partisans soviétiques ont été accueillis avec des salutations et des fleurs. L'ordre du commandement français de nommer Rosalia Fridzon (Ekaterina Semenova) et Nadezhda Lisovets lieutenantes dans les Forces Françaises de l'Intérieur est lu devant les troupes.

Après la libération de la France, Fridzon a travaillé comme secrétaire à la section consulaire de l'ambassade soviétique à Paris. En septembre 1945, elle retourne en Biélorussie.

En 1966, le président français Charles de Gaulle, en visite en URSS, a demandé qu'on lui organise une rencontre avec les héroïnes biélorusses. Les femmes sont arrivées à Moscou, l'illustre général les a saluées et leur a serré la main.

À la même époque, le roman “Madame Amour” de Mikola Sadkovitch est publié et Fridzon devient le prototype du personnage principal.

L'année précédente, elle avait reçu la médaille de la bravoure. Elle a ensuite été décorée de l'Ordre de la guerre patriotique.

Rosalia Fridzon est décédée en 1976. En 1997, elle reçoit à titre posthume la Croix d'honneur “Combattant volontaire” avec une étoile rouge.

Nota 1 : ce texte a été intégralement écrit par Katya Kopylova, je n’y ai apporté aucune modification et ai eu son accord pour le diffuser ! La photo est celle de Rosalia...

Nota 2 : à ma connaissance la seule étrangère connue et dont on parle encore un peu comme membre de la résistance est Olga Bancic, roumaine/moldave, juive et communiste, membre des FTP-MOI, décapitée à la hache par les nazis à Stuttgart le 10 mai 1944, il y a 79 ans …