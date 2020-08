Roumanie-France, des gouvernements „à la rue” !

Partant du principe que nombre d’entre nous, français, avons pu mesurer la façon totalement „abracadabrantesque” dont le gouvernement et la présidence ont mal géré cette crise appelée pandémie, entre non au masque, oui au masque, non aux promenades en solitaire, oui aux promenades, non aux groupes de Gilets Jaunes, oui aux groupes de Black Lives Matter, etc, etc, etc ... je me suis dit qu’il fallait que nous sachions que nous ne sommes pas les seuls, en Europe, à être gouvernés par des des girouettes, des amnésiques, des gens dont la compétence est toute relative ...

Donc voici une sorte de „best off” des déclarations de membres du gouvernement roumain, ainsi que du président de ce pays :

- 10 Mars, Raed Arafat (Secrétaire d’Etat en charge des situations d’urgence) : “Tous les cas légers doivent rester à domicile”

- 11 Mars, Klaus Iohannis (Président) : „Je me suis un peu intéressé à l’état de ceux qui ont été déclarés positifs, les 30 cas et plus, qui sont considérés malades et j’ai constaté que leur état général est bon. Plus précisément, nombre d’entre eux ne présentent aucun symptôme. Nombre d’entre eux ont aussi des symptômes très légers, de type „coup de froid”. Quelques uns ont des symptômes de type grippe. Même les personnes âgées, qui ont en plus d’autres problèmes de santé, ont un état général acceptable. C’est pourquoi il convient de démystifier un peu cette maladie, parce que j’ai lu quelques articles hier, où on parlait d’un virus tueur, d’une manière particulièrement apocalyptique”.

- 27 Mars, le ministre de la Santé, Nelu Tătaru : “Si la Roumanie dépasse les 2.000 cas confirmés pour le nouveau coronavirus, les cas légers vont être traités à la maison, en grande partie via des volontaires, et les médecins confirmés positifs, mais avec des symptômes légers, vont continuer à travailler en hôpital”.

-21 Avril, Klaus Iohannis : “Est apparue une idée qui a amené à beaucoup d’inquiétude et je tiens à préciser clairement quelle est la situation : dans un tel plan, quelqu’un proposait par exemple une mesure aberrante, aberrante, je ne peux m’exprimer autrement, selon laquelle les personnes de plus de 65 ans soient mises en quarantaine, voire même soient enlevées de leurs maisons et conduites dans des lieux de quarantaine. Chers amis, une telle chose ne va pas arriver ! C’est inacceptable ! Nous vivons dans une société libre, une société qui se protège en cas d’épidémie, mais en aucun cas nous ne devons en arriver à une telle mesure totalitaire, je ne peux la qualifier autrement. Donc je dis clairement aux personnes âgées : soyez tranquilles ! Personne ne va venir vous enlever à votre maison, ne va vous mettre en quarantaine, personne ne va vous imposer des choses inhumaines ! Quand le moment sera venu, nous allons venir et vous expliquer les mesures à prendre pour que vous vous protégiez face à cette maladie. En aucun cas, je le répète, en aucun cas l’Etat ne va vous imposer de telles mesures inhumaines, qui ne devraient pas même être discutées dans une société du XXI-ème siècle

Ensuite les ordonnances se sont succédées, les plus de 65 ans ont été consignés à domicile, les hôpitaux réservés aux cas positifs au „covid” et tous les traitements lourds pour d’autres maladies ont été suspendus... les libertés individuelles ont été supprimées, les amendes sont devenues l’objet d’un concours malsain an sein de la Police, les appels d’offres truqués pour la fourniture des masques, gants et autres „babioles sanitaires” ont fait florès ...

Et maintenant il reste à comptabiliser les décès à domicile pour les gens refusés dans les hôpitaux (comme en France), le % d’augmentation des violences en famille (comme en France), le taux d’augmentation de suicides et de dépressions (comme en France) ...

À croire que les gouvernants de ces deux pays font un concours, et sachant que „Régis” en France c’est „Dorel” en Roumanie, lequel des deux va grimper sur la plus haute marche et être adoubé par l’OMS et Bill Gates ?

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Et voici les mêmes extraits, en original :

- 10 Martie, Raed Arafat : “Toate cazurile ușoare să rămână acasă”

- 11 Martie Klaus Iohannis : „M-am interesat un pic de starea celor care au fost găsiți pozitiv, deci cei 30 și, care sunt declarați bolnavi și am constatat că starea lor generală este bună. Mai exact, mai mulți dintre ei nu au niciun fel de simptom. Mai mulți dintre ei au simptome foarte ușoare, de tip răceală. Câțiva au simptome de tip gripă. Până și persoanele mai vârstă, care au și alte probleme de sănătate, au o stare generală acceptabilă. Asta ca să demitizăm un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri, unde se vorbea despre un virus ucigaș, într-o manieră foarte apocaliptică.”

- 27 Martie, ministrul Nelu Tătaru : “Dacă România va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile uşoare vor fi tratate acasă, în mare parte de voluntari, iar medicii confirmaţi, cu simptomatologie uşoară, vor merge în continuare la spital”

-21 Aprilie, însuși Klaus Iohannis : “A apărut o idee care a dus la foarte multă neliniște şi vreau să vă spun clar cum stăm aici : într-un astfel de plan, cineva propunea, de exemplu, o măsură aberantă, aberantă, altfel nu pot să îi spun, cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să fie luate de acasă și duse în anumite zone de carantină. Dragii mei, așa ceva nu se va întâmpla ! Este inacceptabil ! Noi trăim într-o societate liberă, o societate care se protejează în cazul epidemiei, dar în nici un caz nu venim cu astfel de măsuri totalitare, altfel nu aş putea să le spun. Deci, persoanelor în vârstă le spun clar : stați liniștiți ! Nu vine nimeni să vă ia de acasă, să vă ducă în carantină, nu vine nimeni să vă impună lucruri inumane ! Atunci când va fi nevoie, vom veni și vă vom explica ce măsuri trebuie luate ca să vă protejați voi față de această boală. În niciun caz, repet, în niciun caz statul nu va veni să impună astfel de măsuri inumane, care nici nu trebuie discutate într-o societate din secolul XXI".

