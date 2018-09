« Routes solaires », comment les bobos-écolos nous font prendre les vessies pour des lanternes, alors que l'état de nos routes classiques !

Il y a quelques jours, sur une radio FM, j'ai écouté une info qui signalait que les routes solaires c’est à dire les portions de routes recouvertes de cellules photovoltaïques coûtaient un max pour un rendement plus que mini !

La vérité est celle-ci, en tant que « mougeons », nous sommes bien impuissants devant une idée à la c.. ( car c'est vraiment comme tant d'autres dans notre monde de copains et de coquins une idée à la c .. ! )

C'est la société Colas ( filiale de Bouygues ) qui est à l'origine du projet Wattway.. en image cette route toute belle, un vrai piège à gogos c'est : Celle-ci.. Ce projet avait été soutenu à l'époque (2016 ),...par Mis « Bravitude du Poitou » : 1 – 2 ( regardez la photo de l'article, l'a pas l'air..ravie notre Marie Ségolène,... mais regardez aussi la dernière phrase du titre, qui est assez prémonitoire ! Rappelons également qu'elle fut ancienne sinistre de l’environnement,de l'énergie, de la mer, … et des moulins à vents, et enfin, juste pour le souvenir, lors de la campagne présidentielle de 2007 et lors du débat avec Sarkozy, quant elle a tout bonnement déclaré qu'il « fallait raccompagner les femmes flics » .. et dire qu'il faut faire l'ENA ( école nationale des ânes ) pour sortir de telles « perles » : sources )

En regardant son CV sur la page Wikipédia, et notamment la paragraphe bilan et controverse, nous pouvons constater que son résultat en tant que Présidente du Conseil Régional de la région Poitou/Charente, est assez comparable au rendement de cette fameuse route Colas !

La route solaire : fonctionnement- bilan- prix !

Pour comprendre son fonctionnement :Ici, .. notons au passage qu'il est dit... que 1 watt d'une route solaire est 17 fois plus cher que celui obtenu par un panneau photovoltaïque posé au sol, donc un bilan généralement négatif : sources . Rappelons que c'est la « Dame du Poitou » cette grande visionneuse en économies d'énergies, qui a inaugurée cette route : lien déjà cité plus haut ( l'article dit même que c'est une première mondiale, encore une preuve que nous sommes bien des champions hors pair catégories « sonneries » !).. de plus lorsque l'on connaît dans que état sont nombre de routes françaises, avec ce pognon dépensé à la con par nos « branques » de bobos écolos, j'aimerais bien savoir la quantité de kilomètres du « style nids de poules » que l'on pourrait réparer ! ( branques bobos écolos irresponsables, mais hélas, c'est toujours nous les couillons qui raclons) Pour info, un site ou vous pouvez faire le signalement de : route glissante, nid-de-poule, dos-d'âne hors d'usage, absence de marquage etc... : source, ou encore avec celui-ci .

L'argument des bobos écolos, il ne faut pas accaparer du terrain réservé aux cultures ,.. ben voyons balaise comme argument abscons !

A l'époque du projet, l'argument clé des écolos relayé par la société Colas (pour mieux faire passer la pilule ), c'était que ce projet n'allait pas supprimer des surfaces réservées naturellement aux cultures, donc une idée bien dans l'air du temps « la terre qui nourrie, c'est sacrée » 1 – 2 ,.. et les élus de Vendée de rajouter,... « bon il y a bien quelques problèmes,.. mais nous continuons, car nous devons aller de l'avant » ! Cétipa bien dit, un vrai raisonnement de politicards :La,... mais si on approfondi la chose, dans les terrains où sont implantées les centrales photovoltaïques : 1 – 2 – 3 ; il est tout à fait possible d'en faire des pâtures pour les caprins ou les ovins, ensuite ses surfaces peuvent être également utiliser pour cultiver des plantes qui poussent à l'ombre et qui sont comestibles pour les hommes ou pour les animaux. :Là, Ici. Je pense aussi qu'il est encore envisageable d'améliorer l'ensemble des structures de la centrale pour accroître l'espace réservé aux dites cultures, regardez également cet autre résultat qui indique que le motif de la surface gagnée sur le terres agricoles n'est pas recevable : La.

Autre info de première, au « fameux rocher » cher à Coluche en décembre 2017, le journal Nice Matin titrait : VIDÉO. La première "route solaire" de Monaco est ouverte, ben en voilà une bonne idée pour alimenter les « tristes soirées » entre milliardaires.

La route solaire, les paramètres qui réduisent son efficacité !

Route solaire, son efficacité est réduite, certains laissent entendre que nos spécialistes es- route solaire, n'auraient pas pris en compte, que tout véhicule qui se déplace sur cette route est en fait une surface d'ombre ambulante, ensuite les vapeurs d'huiles, d'hydrocarbures, et ceux résultants de l'usure de pneumatiques de tous les véhicules qui l'emprunte forment une pellicule qui réduit l'efficacité des cellules photovoltaïques ; CQFD ! Ensuite concernant le revêtement de ce type de route, la question qui me taraude sec, c'est comment est« son accroche et son pouvoir d'adhérence » avec les pneumatiques ? (surtout par temps de pluie)

Conclusion !

Les politicards et le big-boss des grandes entreprises lorsque à cause de leurs incompétences font perdre de l'argent, ces derniers ne remboursent hélas rarement, .. même que certains parfois sont promus, ben oui, c'est bien connu les cochons de payeurs sont hélas toujours les mêmes.

Si un jour nous trouvons le système qui permet de transformer « les sonneries » en énergie électrique de tous nos bobos écolos, ainsi que celles de nos « premiers de la classe » vous savez tous ces trop nombreux personnages, qui par leurs décisions ou autres conseils qui devaient soi-disant être l'avenir et rapporter gros, mais qui en réalité ont mis notre pays dans le lamentable état où il se trouve actuellement,... de facto nous pourrons abandonner l'énergie nucléaire !

.. et maintenant, un peu d'humour avec ce dialogue d'Audiard dans le film « le pacha » dit par Jean Gabin qui s'adresse à Robert d'Alban :vidéo.

.. et au final Mrs « les premiers de la classe » , gaspiller pour gaspiller,.. alors faites ceci !

