RSF - La France seulement 33ème au classement 2018 pour la liberté de la presse

La France seulement 33ème, alors que le Surinam dirigé par Desi Bouterse, un président qui "a manœuvré pour être amnistié du crime de 15 opposants politiques, dont cinq journalistes" est classé 21ème. De plus, dans ce pays frontalier avec la Guyane française, existe une loi sur la diffamation qui sanctionne une « expression publique de haine » contre le gouvernement. Bon, ça pourrait être pire et les exemples ne manquent pas dans la liste des 180 pays notés. Mais après ça, allez comprendre la méthodologie du classement pour la liberté de la presse de Reporters sans frontières.

Maintenant, si le classement de RSF est discutable, peut-être que l'affirmation suivante vous conviendra...

"L’édition 2018 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) témoigne de l’accroissement des sentiments haineux à l’encontre des journalistes. L’hostilité revendiquée envers les médias, encouragée par des responsables politiques et la volonté des régimes autoritaires d’exporter leur vision du journalisme menacent les démocraties".

Qu'en pense Kim Jong-un (180e), à ne pas confondre avec Attila le Hun qui mangeait sa viande crue, comme les crocodiles de Kim. En réalité, Kim Jong-un est totalement satisfait du travail de ses journalistes de l’agence centrale de presse KCNA qui lui obéissent au doigt et à l'oeil. Ce n'est pas comme en France, où les médias sont détestés par les citoyens et méprisés par le président qui préfère que son équipe s'occupe de son image et de sa communication. Vous remarquerez "La méthodologie du classement s’appuie sur leurs performances en matière de pluralisme, d’indépendance des médias, d’environnement et d’autocensure (...)". Ce qui pourrait expliquer la position assez médiocre du pays des droits de l'homme.

Nous pourrions également parler de la 148ème place de la Russie, mais à quoi bon, n'est-ce-pas toujours les mêmes sempiternels reproches qui sont adressés à l'inoxydable président Poutine ? Alors passons ! Et puis finalement non, il faut quand même en dire quelques mots.

D'abord, vous remarquerez que la Russie fait mieux que la Turquie (157e), l'Arabie Saoudite (169e) et l'Iran (164e) pour ne citer qu'eux, ce qui n'est que justice. Par ailleurs son classement reste stable par rapport au passé. Par souci d'objectivité et ne rien oublier, il est préférable que vous lisiez le lien suivant https://rsf.org/fr/russie. RSF en rajoute une couche avec Vladimir Poutine qui "étend son réseau de propagande à travers le monde grâce à ses médias comme RT et Sputnik". Mais alors que dire de la Chine (176e) de Xi Jinping qui "exporte son modèle d’information verrouillée en Asie. Dans leur répression implacable des voix critiques, ils confortent ainsi des pays qui figurent déjà en queue de Classement comme le Vietnam (175e), le Turkménistan (178e) ou l’Azerbaïdjan (163e)".

Et l'ami américain (45e) d'Emmanuel Macron... Donald Trump ! https://rsf.org/fr/etats-unis

Est-il nécessaire d'en rajouter ? Pour Trump, la presse est « l’ennemie du peuple américain », surtout lorsqu'elle dénonce ses excès. D'ailleurs il n'est pas le seul dirigeant du monde à prendre le bon peuple à témoin des méfaits des journalistes. Il a bon dos le peuple, mais c'est vrai que les médias ont bien des défauts et des travers et sont parfois au service des despotes ou des puissants. Mais sans eux vous devenez aveugles et sourds et des proies faciles pour un pouvoir sans partage qui n'hésitera pas à contrôler internet, comme c'est déjà le cas dans certains pays. C'est donc bien une presse aussi indépendante que possible qu'il faille exiger, avant qu'il ne soit trop tard.

Selon RSF, le bon exemple à suivre vient de la Norvège (1e) https://rsf.org/fr/norvege. Mais rien n'est parfait, même si "les médias du pays sont libres et les journalistes ne subissent ni censure ni pressions politiques".