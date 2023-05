Rudy Reichstadt - Fait-il la différence entre scepticisme et complotisme ?

Rudy Reichstadt, dont la longue expérience de la complosphère est reconnue (presque) par tous, et dont l'indispensable expertise s'avère très recherchée par les médias, est devenu également depuis plusieurs années l'homme de confiance recommandé pas le pouvoir politique pour débusquer l'infaux. Pour Reichstadt, le doute n'est plus permis, il est maintenant le pire ennemi des conspirateurs qui, dans son courrier, lui promettent les pires supplices aux enfers. Les abondantes théories complotistes qui grouillent dans le monde étrange et obscur du net, n'ont plus aucun secret pour le fondateur du site Conspiracy Watch. L'évidence commande donc, que Reichstadt sache très bien faire la différence entre un esprit indépendant, capable de douter de ses propres doutes, et l'esprit tordu des complotistes "imbéciles" qui pour lui sont des "faibles d’esprit sans caractère, au pire de charlatans". Son infaillibilité réelle ou exagérée dans le domaine de la chasse aux complotistes, que plus personne, sauf les fomenteurs de complots imaginaires ne remet vraiment en doute, lui permettent de jeter le discrédit sur certains sites qui selon lui sont coupables de désinformation.

Selon l'i-Monde que les complotistes excrètent...

"Sur les réseaux numériques, Rudy Reichstadt y est, entre autres, accusé de diriger une « officine sioniste », d’être financé par Bill Gates, George Soros ou les deux ; il est désigné complice des pédocriminels (qui, dans la vulgate complotiste, contrôlent « l’Etat profond »), crédité d’un appartement à Monaco payé par Big Pharma, etc. L’intéressé serait bien en peine de produire un flux équivalent de démentis. Et d’ailleurs, qui le croirait ? « La ruse du diable n’a-t-elle pas toujours été de faire croire qu’il n’existait pas ? »

Avant de continuer, ci-dessous en vidéo les explications de Rudy Reichstadt sur le Fonds Marianne...

Reichstadt, qui cultive avec passion le don de se faire détester par les adeptes du complot, serait-il vraiment en danger. Ce n'est pas vraiment une certitude, même si "le 5 décembre 2019, des personnes se faisant passer pour des Gilets jaunes se présentent chez lui en hurlant "À bas l'usure" se plaçant dans la pure tradition antisémite à la Céline". Le chasseur devient une cible ?

Quelques extraits du livre de Reichstadt - L'Opium des imbéciles-

"Gratifiante pour l’ego, la théorie du complot est le refuge des ignorants. Elle leur permet de tenir la dragée haute à plus savants qu’eux par des effets de manche dissimulant mal – mais les autres ignorants n’y verront que du feu – leur absence totale de familiarité avec les choses de l’esprit […]

S’improvisant tour à tour juges, enquêteurs, détectives, historiens, économistes, climatologues, virologues, experts en terrorisme ou spécialistes des questions internationales, les complotistes récusent la division du travail sans laquelle nos sociétés complexes modernes ne pourraient fonctionner. Ils font leur, l’idée fausse que la démocratie signifie que « mon ignorance vaut autant que ta connaissance » et en arrivent à considérer que « la compétence est une invention de l’élite pour imposer sa tutelle aux braves gens. »

Compensant leur faiblesse par des numéros d’esbroufe inconséquents, les complotistes cherchent aussi à se différencier de la commune humanité. Plus intelligents, plus courageux, plus lucides que les autres, ils dénoncent le « Système » (de même que l’« Empire », le « Sionisme », le « Capitalisme », etc.) avec d’autant plus d’énergie qu’ils ont eux-mêmes le sentiment d’appartenir à une aristocratie invisible et plus légitime que l’« oligarchie » qu’ils pourfendent – ils cachent mal, en réalité, leur désir profond d’en faire partie ou de la remplacer.

Cela ne poserait aucun problème si l’on pouvait classer le complotisme au rayon des lubies inoffensives, aux côtés de l’homéopathie et de l’astrologie. Mais la théorie du complot falsifie l’histoire. Elle parasite le fonctionnement de la démocratie. Elle dissuade les parents bien-portants de vacciner leurs enfants. Elle protège les dictateurs. Elle exonère des criminels. Elle invente des boucs émissaires. Elle dresse des potences. Elle prépare des génocides."

Une petite définition du Larousse sur le scepticisme

"Attitude de réserve, de doute devant un fait, une proposition quelconques"

Maintenant, essayons d'examiner le plus simplement et objectivement le phénomène complotiste. Comment y faire face et le dénoncer dans un pays où 35% des Français disent croire aux théories du complot. D'abord, vous avez le droit de douter du chiffre de 35%, chacun sait que les instituts de sondage sont des pièges à crédules. Mais comme vous êtes un malin, vous allez faire le tour des médias pour recouper ce chiffre de 35% et ainsi le vérifier. Bravo, vous avez suivi la bonne démarche. Seulement, un de vos amis qui fréquente les réseaux sociaux et quelques sites dont vous ne connaissez même pas l'existence vous dira que vous êtes bien naïf de croire aux médias, tous menteurs. Et là, celui qui prétend être votre ami va vous affirmer qu'en réalité le chiffre de 35% est un fake du gouvernement et que la vérité tourne autour de 55% de gens qui croient à des théories du complot. Il vous prouvera la réalité de ses dires par quelques liens qui seront des preuves incontestables de sa sincérité. Pourquoi ne doutez-vous pas un instant des révélations de cet ami qui n'admettra jamais son erreur parce qu'il s'est convaincu lui-même d'avoir raison, restera un mystère.

Le doute est une attitude positive, mais il peut être à double tranchant. Malgré le Fact-checking et des personnalités comme Rudy Reichstadt, il semble bien que le complotisme gagne du terrain, depuis internet, son terreau devient de plus en plus fertile. Le manque de confiance dans les responsables politiques, parfois eux-mêmes complotistes, s'avère sans doute une explication. Mais le doute règne également au sujet de la science et de la médecine. De l'Éducation nationale considérée comme une fabrique de crétins. Même l'idée d'un complot mondial qui aurait pour but de réduire la population planétaire devient crédible pour de nombreuses personnes. Or, si certaines théories, comme laTerre plate peuvent prêter à sourire, d'autres sont plus dangereuses, car déstabilisatrice pour une partie de la population.

Un complotiste est un faux sceptique, toute la difficulté consiste à le démasquer. Hélas, il n'existe aucun vaccin pour combattre l'épidémie virale du complot.

