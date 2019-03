Ruffin, veut du soleil

"Ce pays que tu ne connais pas", serait un ovni éditorial d'après Daniel Schneidermann fondateur du site web "arrêt sur images". Quant à l'auteur du bouquin, François Ruffin, il est présenté comme un ovni politique. Dans cette interview, l'Insoumis reste assez imprécis sur son projet, aurait-il de mauvaises intentions, comme par exemple tuer le père ? Mais non voyons, tout va bien entre Mélenchon et lui, qui pourrait en douter.

Bien sûr, Ruffin souhaite que le chef de l'Etat dégage, ce "président Soleil autour duquel tourne la vie politique". Mais pas comme Kennedy, ça c'est le discours qu'on peut parfois entendre sur les ronds-points.

Le fondateur de "Fakir" va attendre les élections, comme tous les ambitieux qui veulent devenir calife à la place du calife, mais Ruffin n'est pas iznogoud, et finalement sera-t-il candidat ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, Ruffin ne dit pas qu'il n'ira pas, mais a besoin d'être encouragé dans une candidature à la fonction suprême. D'ailleurs, Mélenchon l'encouragerait à ne "pas fermer la porte de la présidentielle". Le leader de LFI lui a dit "Si un jour le drapeau est à terre et que c'est toi qui dois le relever, tu le feras et tu le porteras, et puis c'est tout'."

Mais il y a quand même quelque chose de dérangeant dans ce livre, faut-il vraiment que Ruffin en arrive à se moquer du physique d'Emmanuel Macron ?

"Votre tête ne me revient pas. (...) Partout, vous posiez avec vos mines pour catalogue des 3 Suisses : les traits réguliers, le nez droit, la peau lisse, la mâchoire carrée."

Bon, au niveau de la pub, cette tirade n'est pas trop sympa pour les 3 Suisses. Enfin Ruffin c'est Ruffin, on l'aime ou on le déteste, mais il a des fans inconditionnels par milliers sur les réseaux sociaux qui lui pardonnent tous ses excès et autres envolées lyriques. Et Macron ! hein ! Macron et ses petites phrases assassines sur les Français, c'est bien pire non !

Surtout que Ruffin, dans ce passage de son livre, n'était pas du tout dans une démarche moqueuse ; c'est lui qui le dit avec un talent incontestable et sans langue de bois ni aucune hypocrisie évidente, ou alors à peine...

Ce sont des propos en réalité très flatteurs, c'est du délit de belle gueule, plutôt que du délit de sale gueule. Je dis qu'il a le nez très droit, qu'il est très beau, qu'il transpire une classe.Si on va sur le terrain de la description physique, Macron, c'est l'aryen.

Autre sujet qui semble poser problème au député Insoumis, les bains de foule du président-roi.

Je trouve un certain charme à ces séquences, Macron doit y prendre du plaisir, lui qui a vécu dans les cocons d'un entre-soi bourgeois et dans les remparts d'institutions comme l'ENA, ou Bercy. Il y voit une façon de montrer qu'il va au contact, Mais aller au contact suppose un heurt et il est fier d'aller contre le peuple de le remettre à sa place, Mais je note qu'il ne va pas au contact des riches, il baigne dedans. C'est un lien affectif. Avec Bernard Arnault c'est un dîner par semaine

Donc, le politicide n'aura pas lieu. François Ruffin ne veut en aucun cas la place de Mélenchon, et tout le monde est prié de le croire. Ruffin veut continuer son rôle d'électron libre.

En fait, selon un proche de Ruffin...

"On ne se lève pas le matin en se demandant comment on va conquérir La France insoumise et quelles sont les étapes jusqu'à 2022 ? mais plutôt. Comment on fait pour que le mouvement des gilets jaunes ne s'essouffle pas ?".

Jean-Luc Mélenchon peut donc dormir tranquille, personne ne veut le remplacer en 2022. Surtout que pour François Ruffin "Cette élection pervertit tout et je le sens jusqu'en moi-même : ça vous effleure, ça grossit en vous comme une tumeur, ce 'pourquoi pas moi ?'. Les médias, les sondages, les collègues vous farcissent d'une ambition qui n'est pas la vôtre. Il faut y résister, alors, à la présidentielle, sans quoi on glisse dedans comme sur un toboggan, saisi par un tourbillon", "Le job ne m'intéresse pas" "Je ne me vois pas, aujourd'hui, en homme d'Etat. Je ne dis pas que cela n'arrivera pas, mais je mesure le fossé".

La seule cible de Ruffin serait donc Macron, l'auteur de "Révolution" en prend pour son grade...

J'ai nettement conscience d'être supérieur à Macron (...) Sur le plan de l'auteur, j'ai de l'orgueil là-dessus.Et d'ajouter : On nous présente Macron comme un intellectuel en politique, or c'est une imposture. Il est dans une posture de l'écrivain, de l'intellectuel. Macron, c'est le vide derrière la vitrine. C'est l'homme de la séduction immédiate.

Quant à l'ambitieux Ruffin, il devrait faire attention au coup de soleil.