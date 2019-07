Rugy sur l’ongle

Bonjour, ddacoudre

Beaucoup d’observations de bon sens dans cet article.

Cette affaire de Rugy est en effet montée en épingle de manière démesurée, eu égard aux faits reprochés, et surtout à ce constat : rien d’illégal n’a été commis par ce ministre, au demeurant peu sympathique et si peu au service des vrais enjeux écologiques et environnementaux.

Il n’en est pas moins vrai que les pratiques consistant, pour les élus ou les ministres, à tirer la ficelle des avantages aussi loin que possible — parfois en frôlant la ligne rouge — ne sont plus acceptées, et cela à juste titre dans une société où nombre de nos compatriotes connaissent de grandes difficultés économiques. Agir comme l’a fait de Rugy, c’est faire un bras d’honneur aux précaires !

Faut-il pour autant appeler à la démission comme le font certains ? A chacun d’en juger, mais cette récurrence dans les appels à démissionner à chaque fois que survient une affaire, aussi peu importante soit-elle, est évidemment ridicule. Si de Rugy doit tomber, c’est qu’il aura été poussé vers la sortie par ses « amis ». Quant à nous, gardons les faits en mémoire en vue des prochains scrutins !