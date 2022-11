Rumble éclipsée en France poursuit le gouvernement

Rumble.com, une célèbre plateforme vidéo, a été mise hors service en France pendant plusieurs jours.

La plateforme a immédiatement pris une position ferme en faveur de la liberté d’expression, en déposant une requête légale pour s'opposer aux demandes de censure du pays.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement dirigé par Macron censure ou exige la censure des médias, mais c'est peut-être la première fois qu'une chaîne s'oppose aussi fermement à des choix politiques précis. Cette décision a fait l'objet d'un débat animé sur Twitter et les commentaires des utilisateurs sont favorables à la plateforme, qui, selon les Français, créera un précédent juridique pour le gouvernement français.

Planete360, à ce sujet, écrit : “Encore une fois, l’État français sombre dans le ridicule et la tentative de censure la plus vile” et ajoute que Rumble a “pour le moment choisi une solution un peu plus simple et nettement plus visible : elle a désactivé son accès pour les internautes français en attendant probablement d’avoir un avis juridique solide sur l’intimidation gouvernementale actuellement en cours”.

La société qui gère la plateforme a déclaré dans un communiqué : « Récemment, le gouvernement français a demandé de retirer certaines sources d'information russes de Rumble. Dans le cadre de notre mission visant à rétablir un Internet libre et ouvert, nous nous sommes engagés à ne pas modifier les objectifs de nos politiques de contenu. La décision n'affectera pas matériellement nos activités, car la France représente moins d'un pour cent de nos utilisateurs. Cependant, les gens à travers le pays perdront l'accès à une vaste gamme de contenus Rumble en raison de ces demandes du gouvernement."

Le PDG de Rumble, Chris Pavlovski, écrit dans un tweet :

“Le gouvernement français a demandé à Rumble de bloquer les sources d'information russes. Comme @elonmusk, je ne déplacerai pas nos postes pour un gouvernement étranger.”.

En mars, Elon Musk a tweeté que certains gouvernements faisaient pression sur lui pour qu'il interdise aux médias russes d'accéder à son service satellitaire à large bande Starlink. À l'époque, il a déclaré qu'il ne l'aurait pas fait "à moins d'être menacé".

Planete360 recense les différents systèmes, désormais connus des internautes, pour contourner la censure française et ajoute : “Si l’Histoire enseigne quelque chose, c’est que jamais ceux qui ont brûlé les livres, interdit l’imprimerie ou interdit certaines informations n’ont été du bon côté de l’Humanité”.

Mais cette censure est d'autant plus effrayante dans un pays comme la France, où "Liberté, égalité et fraternité" sont désormais des concepts chargés de rhétorique que le gouvernement en place applique sur la base de ses sentiments personnels et de choix non partagés par les citoyens.

Dans le même temps, la plateforme https://reclaimthenet.org/ a été ouverte, qui vise à “Défendre la liberté d'expression et la liberté individuelle en ligne. Repousser les barrières des grandes entreprises technologiques et des médias”.