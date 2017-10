Rumeurs et confusion après le massacre de Las Vegas

Tandis que les autorités fédérales américaines font preuve d’une prudence inhabituelle dans leurs déclarations, il n’aura fallu que quelques heures pour que naissent racontars et qu’en dira-t-on à propos de la tuerie de Las Vegas..

Les « braves gens » (vous et moi) essaient de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, mais les motivations de Stephen Paddock qui a tué 59 personnes à un concert de rock, restent toujours mystérieuses, et le manque d'informations est un ferment puissant pour la développement et la propagation des potins et des racontars.,

Trois jours après la tuerie monstrueuse, des théories naissent et grandissent sans aucun fondement et se répandent comme une trainée de poudre, et ce phénomène semble d’autant plus marqué que la police (locale et fédérale) a toujours du mal à comprendre et expliquer les raisons de cette catastrophe.

De nouvelles images de la chambre d'hôtel d’où le criminel a tiré sur la foule ont été divulguées, ce qui n’a fait qu’amplifier le caractère émotionnel des spéculations. Sur une des photos, on peut voir une feuille de papier manuscrite sur une table ; pour les uns il s’agit d’un mémento pour le timing du criminel, pour les autres, le fait que le contenu ne soit pas diffusé au public est le signe d’une volonté de la part des autorités de cacher quelque chose. Pour eux, des éléments importants ont été découverts, mais ils sont intentionnellement gardés en secrets.

En fait, la police n'a fait mention de la découverte d'aucun message écrit, et le morceau de papier figurant sur la photo semble être un document sans importance, du genre ticket de caisse. Les autorités ont déclaré qu'elles n'avaient aucune indication sur le motif de l'attentat, et qu’elles ne détenaient aucun contenu d’aucun message.

Or, la nature a horreur du vide, et l’atmosphère de mystère ambiante génère quantité de conjectures incontrôlables.

Parmi les quelques éléments éparpillés recueillis sur les allées-venues de Paddock cette nuit-là, certains détails restent sans explications, ce qui renforce le sentiment de dissimulation. Par exemple, la police a déclaré que Paddock disposait d’un arsenal d’appareils-photos et caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre, mais qu’on ignorait à quoi ils servaient, et aucune information n’a été communiquée sur le fait de savoir si des séquences enregistrées ou des photos avaient été récupérées.

D'autres détails ont fait naître certaines certitudes, même si elles sont dénuées fondement. Par exemple, le chef de la police locale a déclaré que Paddock avait peut-être été « radicalisé, mais il n'a pas précisé ce qui l’amenait à cette affirmation, ni si la police avait des éléments concrets concernant ses convictions politiques.

D'autres rumeurs se sont propagées, comme celle qui prétend qu’en fait plusieurs personnes étaient sorties de l’hôtel ; mais comment vérifier une telle affirmation alors que cette nuit-là, c’était la plus grande confusion dans la zone du drame. Pour sa part, la police a déclaré que Paddock était probablement la seule personne impliquée dans ce massacre.

Par respect pour les familles des victimes et par prudence, et même si les versions officielles des catastrophes récentes sont sujettes à caution, un minimum de recul et de pudeur sont pour l’instant les seules attitudes qui paraissent responsables devant cet événement effroyable. L’émotion, quant à elle, risque de faire tomber dans des pièges tendus avant ou après le drame.