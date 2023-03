Russie : jusqu’où ira l’endoctrinement des enfants ?

Bonsoir @Rosemar







« Toujours cette référence à la seconde guerre mondiale, comme si les Russes ne pouvaient s’en détacher... »



Évidemment ! Vous semblez ignorer qu’il s’agissait à l’Est d’une guerre d’extermination. En fait, hors quelques points saillants — la bataille de Moscou, Stalingrad, Leningrad, Koursk et la prise de Berlin -, on connaît généralement assez mal en Occident l’ampleur et la cruauté de la « grande guerre patriotique », sans laquelle pourtant nous nous exprimerions tous en Allemand pour mieux cirer les bottes de nos « bons ariens ».



Au regard des chiffres, quatre à cinq générations ne sauraient aucunement suffire à oublier l’ampleur des massacres subis par les populations russo-soviétiques et du sacrifice alors consenti par toute leur jeunesse quand dans la pratique, il a fallu bien des années pour reconstruire (sans plan Marshall) et que dans chaque famille et chaque foyer continue à se transmettre et perpétuer le souvenir de ses propres disparus, massacrés par les hordes nazies ou tombés au champ d’honneur.

Pour pleinement situer l’ampleur du traumatisme, la politique nataliste et familiale encouragée par Vladimir Poutine (et dans laquelle s’inscrit l’interdiction de la propagande genrée, financée par l’Open Society Fundation de Georges Soros et quelques autres grands « philanthropes ») vise maintenant encore à combler un déficit démographique dont l’origine a été initiée il y a maintenant 80 ans.

Quant à cette récurrente critique merdiatico-propagandiste visant à réduire le patriotisme au nationalisme, soit dévoyant l’amour de ses propres racines, tradition et culture en haine de l’autre et assimilant à « propagande de guerre et de haine » l’encouragement dès le plus jeune âge aux valeurs « patriotiques », elle paraît maintenant de bon ton et pleinement relever de la perspective occidentale d’un Nouvel Ordre Mondial unipolaire et transhumaniste s’acharnant d’éradiquer et dissoudre tout particularisme et toute identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique, religieuse, ... et jusqu’à sexuelle dans l’indifférenciation du fade et fort insipide bouillon d’une Pensée Unique standardisée et globalisée.

Ainsi que d’autres nations, il semble bien que la Russie ait opté pour une autre voie et préfère enseigner à ses enfants l’amour de leur patrie, la fierté de leur civilisation, le respect de leurs ancêtres et l’importance de la structure familiale traditionnelle, quand la propagande transhumaniste de rigueur en Occident s’acharne maintenant dès la maternelle à nier aux enfants jusqu’au déterminisme biologique de leur identité sexuelle, au profit du « choix » d’un très subjectif, fanatique et fantasmatique déterminisme « genré ».

Je ne prétend évidemment pas que tout va bien en Russie, mais ne serait-il temps de quelque peu s’enquérir de l’avancement du naufrage du Titanic Atlantico-Occidental à bord duquel nous avons l’honneur et l’insigne avantage d’être toutes et tous embarqués ???

Bien à vous, en vous présentant mes respectueuses salutations !