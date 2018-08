Rwanda : Kagamé - Judy Rever : (2/n)[1] : « Les mondes du silence : Du Génocide des Tutsis du Rwanda au monde académique

Bernard Lugan [2], notoirement connoté par certains, comme héraut de la « droite cocardière » (et, de ce fait, négativement « critiqué »), exprime des avis qui peuvent, peut-être, prêter à discussion, mais aussi présenter un intérêt indéniable. Par exemple, il « défend » l’idée que les ethnies (en Afrique) ne sont pas l’invention des « colonisateurs »[3] (mais peut-être bien l’Œuvre du Créateur ; c’est moi qui ajoute). L’extinction de masse des « colonisateurs types XIX-XXième siècle » n’a pas fait s’éteindre la spécificité des ethnies en Afrique (heureusement !). Certains ne parleraient-ils cependant pas déjà de néocolonianisme et donc de néo – ethnicisme importé ??? N’empêche ..... ! Bernard Lugan estime aussi que l’étalon de la démocratie occidentale, « un homme = une voix », n’est pas automatiquement reproductible en Afrique, car n’ayant pas fondamentalement le même sens pour les « démocrates de là-bas » que pour les « démocrates d’ici » (Mobutu, Habyarimana, Kagamé versus Hollande, Sarkozy, Blair, Thatcher, Bush, Clinton et Obama ; c’est moi qui ajoute).

Et, de fait, tout observateur objectif reconnaît que sans l’assassinat d’Habyarimana, le FPR aurait perdu l’élection prévue par les accords d’Arusha compte - tenu du clivage ethnique évident de l’électorat. Et, à ce propos, une analyse des résultats des dernières « consultations » populaires au Rwanda (99,99%) et au Burundi (75,75%) serait extrêmement intéressante quant à l’interprétation des différences dans les chiffres (même forcément « techniqués » d’un côté comme de l’autre).

Ce qui caractérise aussi Bernard Lugan c’est le fait qu’il est, parmi ses honorables collègues, membres du monde académique, le seul (ou du moins un des rares avec Helmut Strizek, à ma connaissance) qui se soit d’une manière claire et nette remis en question, lui-même, ne fut-ce que sur des nuances dans ses positions[4] défendues dans un premier temps et reconnues comme invalides dans un deuxième temps[5] à propos de l’histoire du Rwanda en général et de certains accusés Hutus au TPIR, en particulier.

Il a aussi été un des premiers à référencer les articles que Judi Rever publiait régulièrement dans « Global and Mail », le « Toronto Star » et le « Foreign Policy Journal »[6], depuis plusieurs années déjà et dont « In Praise of Blood » est la synthèse. Cependant (et étonnamment) Judi Rever ne cite pas Bernard Lugan dans l’index de cette publication .... Dommage ?

Comme autre membre du monde académique, il faut, bien entendu, citer Claudine Vidal [7] qui dit[8] : « Précisons ici que si nous commentons cet ouvrage, c’est pour un motif d’ordre général ..... Cet ouvrage présente une caractéristique commune à de nombreuses publications : la dynamique de l’enquête ne se distingue pas de celle d’un réquisitoire. Nous savons que les enquêtes de journalistes ont souvent pour mobile d’établir la nécessité d’investigations judiciaires. Et c’est justement cette articulation entre enquêtes et preuves à finalité judiciaire qui, à notre sens pose un problème, du moins aux chercheurs en sciences sociales, si ce n’est aux journalistes ». Ce texte semble quelque peu « confus » à tout « citoyen lambda » : « Dynamique de l’enquête » versus « Dynamique d’un réquisitoire » ; « articulation entre enquêtes et preuves » ; « finalité judiciaire » : vas-t-en comprendre !.... On pourrait presque se demander si Claudine Vidal parle de Rakiya Omaar, d’Alison Desforges, de Guillaume Ancel et autres « scribes » de la presse main stream quand elle dit : « L’ouvrage publié par une puissante maison d’édition , a bénéficié d’une large campagne médiatique » et « Écrire pour condamner : la logique est connue. Cela relève de plusieurs genres, journalistes, militants, écrivains et bien d’autres le font. Il n’y a pas de normes absolues, hors sol, pour différencier les « bons » ou les « mauvais » usages de cette logique » .... Étonnant ... en fait, une sorte de « charabia » sous « Nihil Obstat » et « Imprimatur » laïcs, alambiqué, pour ne pas dire tarabiscoté ou abracadabrantesque. Ou, alors, pour Claudine Vidal, une échappatoire « en commençant à noyer le poisson », quitte à « enrober la réalité » de considérations générales, théoriques et abstraites ? Et Judi Rever, une fois de plus, de ne pas citer Claudine Vidal dans son livre.... Dommage ?

Pour suivre, la réaction de Filip Reyntjens [9] . En effet, certains sortent de leur « placard réputé négationniste » dans lequel d’« autres » les avaient (prématurément) enfermés, et reconnaissent que ce qu’ils jugeaient comme difficilement imaginable il y a peu, était devenu, sinon acceptable, du moins envisageable. Justement, à l’article de Claudine Vidal, Reyntjens a eu une réaction assez révélatrice d’un « virage de cuti » (pressenti déjà dans son livre : Le génocide des Tutsi au Rwanda - Que sais-je ?, livre qui, lui aussi, a fait un certain bruit à l’époque de sa parution[10]). En effet, entre autre et en gros, Reyntjens, vis-à-vis de Vidal, se positionne comme suit : « Voyant sa démarche (celle de Judi Rever), qui s’étale sur une vingtaine d’années, j’ai plutôt l’impression que la possibilité que le FPR ait commis un génocide est venue se préciser, pour enfin être confirmée. Des éléments contingents, et surtout l’accès à de nombreux documents confidentiels du TPIR, ont contribué à autoriser ce constat ». Alors, finalement : Vidal - Reyntjens, des point de vues qui fluent progressivement l’un vers l’autre ?..... Il n’y a pas si longtemps, précurseur en la matière, Reyntjens n’avait-il pas dit que Kagamé était « le plus grand criminel (de guerre), chef d’Etat en fonction » ? Il faut dire qu’il avait sans doute attendu que Clinton et Blair aient terminé leur mandat, pour décerner ce « grand prix de la barbarie » sans devoir recourir à la photo-finish. Il faut également rappeler que Reyntjens avait bien tenté de couper la « poire en deux » en disant : « au Rwanda, il n’y a pas des bons et des mauvais, ils sont tous mauvais ». Il n’a pas voulu modérer son expression en y ajoutant le codicille orwellien : « mais certains le sont plus que les autres » .... Dommage ?

Finalement, et ce qui semble fort intéressant à examiner et à « étudier » en détail, c’est l’article, ci-dessous référencé, de René Le Marchand [11], lui aussi membre du monde académique puisque « Emeritus Professor - University of Florida ». Il reprend un texte qu’il avait publié en 2013, pour le remettre au goût du jour et l’« up grader version 2018 ». Dans un premier temps il recopie ses propres analyses critiques et objectives des ouvrages disponibles à cette époque initiale de 2013. Cet article fort long (51 pages) ne peut être « disséqué » ici, malgré l’intérêt de son caractère complet et précis. Un soupçon de réserve toutefois sur certains aspects de la présentation de Lemarchand quand, par exemple , il expose les positions de « Survie »[12]. Il semble accueillir assez positivement la thèse de « Survie » sur la « participation française au Génocide » puisqu’il cite cette approche comme celle d’une ONG ...... or Survie n’est bien qu’une ASBL - Loi 1901 ! Mais est-ce suffisant pour avoir « une accréditation, un agrément gouvernemental » et prétendre à la « respectabilité » généralement admise des ONG « officielles » ?. Un autre aspect d’étonnement, c’est, par exemple , que la « thèse du double génocide » qui était encore il n’y a guère une cause d’excommunication, de mise au rang des négationnistes et des révisionnistes de tous poils, semble, dorénavant, pouvoir être abordée, pour Lemarchand, d’une manière rigoureuse et désintéressée, comme sujet d’études, sur base du livre de Judi Rever ..... Ce qui, finalement, est malgré tout interpellant et peut-être inquiétant est, par exemple , de savoir que « depuis son départ à la retraite, il (Lemarchand) a travaillé pour l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Il faut se souvenir, à ce propos, que François Mitterrand disait : « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique » .... et il est tout aussi évident que si toutes les ASBL ne sont pas des ONG tous les membres de l’USAID ne sont pas agents de la CIA. N’empêche que les pages 226 et 227 du livre de Judi Rever font référence aux écrits de Lemarchand (dont question ci-dessus), mais sous la forme d’un extrait réducteur dans sa brièveté et « hors » contexte ........ Dommage ?

En continuant et en recherchant quelles auraient pu être les réactions d’un Jean-Pierre Chrétien [13] aux écrits de Judi Rever, je me suis rendu compte que je devais analyser plus en détail le cadre dans lequel semblait s’exprimer, d’une manière générale, Jean-Pierre Chrétien, à propos du Rwanda. Ce cadre je ne le connaissais pas précisément mais, une fois approché, il m’a fort interpellé. Dois-je avouer que cela n’a pas été, malgré tout, une surprise. En effet, j’ai appris que Jean-Pierre Chrétien exposait, il n’y a guère, l’histoire du Rwanda avec un certain Marcel Kabanda [14] Président d’Ibuka – France (ASBL ? = ONG ?). Or, Ibuka est affublé, par certains, du « sobriquet » de « syndicat des délateurs » pour le compte de la propagande du FPR, en Europe et dans le monde. Evidemment le fait que Jean-Pierre Chrétien est partie prenante d’une manière ou d’une autre avec le Comité de Vigilance face aux Usages Publics de l’Histoire (CVUH = ASBL ? = ONG ?) m’a fait sursauter quelque peu, d’autant plus que ma rupture avec le monde discret de l’Œuvre de la Propagation de la Foi (OPF= ONG ?= « Orwell 1984 »), est consommée depuis bientôt 65 ans .... Dommage ?

Et donc, comme vous l’aurez compris, un peu échaudé du côté de Jean-Pierre Chrétien et de ses acolytes, mais sans avoir la prétention d’être exhaustif, je me devais de rechercher du côté rwandais (les premiers intéressés ?) au moins un point de vue , dans le monde du silence académique sur l’épique épopée du livre de Judi Rever. Il était normal de chercher du côté de l’opposition ..... Et alors je trouve, par exemple, la réponse du Pr. Charles Kambanba [15] à une mise au point du Dr. Rudasingwa Théogène[16] (justement à propos du livre de Judi Rever). Mais eux aussi, à la manière de Claudine Vidal, n’hésitent pas à « poil de-cutter » (dans le sens contraire du poil) c’est-à-dire d’employer les tournures « ubwenge ». ... Mais tout cela est fort décevant et à suivre via l’URL ci-dessous référencée[17] (entre autres). On n’y apprend fondamentalement rien de bien neuf qu’on aurait pu attendre de ces anciens bras droits de Kagamé, entrés en « opposition », comme dans un ordre religieux ou un parti politique ........ Le recouvrement de toutes les fréquences du chœur de la cacophonie anti - Kagamé est tel qu’il en résulte un « bruit blanc », une variété aigue de souffle...du vent quoi ! Le silence n’est-il pas d’or ?.... Bien joué Kagamé ! ...... Dommage ?

A suivre ?