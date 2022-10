Ce 1/10/2022 était le trente deuxième anniversaire de l’invasion du Rwanda par l’armée Ougandaise le 1/10/1990. « Trente-deux » est manifestement un chiffre qui ne sonne pas très bien pour un titre sur plusieurs colonnes à la une de nos presses traditionnelles .... peut-être un entrefilet en pages intérieures de nos quotidiens ?. Non, même pas, cet anniversaire ne fera pas date .... comme le 220ième jour de l’invasion de l’Ukraine ou le jour du sabotage de Nord Stream 1 et 2, ou encore le 98ième anniversaire de Jimmy Carter. A noter cependant, une seule voix dissonante, celle du Colonel Marchal, Officier belge de la Minuar, qui cite nommément les USA, en arrière-plan de cette tragédie rwandaise .[1]

Et pourtant cet invasion, celle du Rwanda, était

- le début de la première « Guerre Mondiale Africaine » dont les différentes phases sont encore actuellement en cours de développement au cœur de l’Afrique des Grands Lacs ....[2]

- le déclenchement initiale du Génocide des Tutsi [3] .....

Mais pourquoi jumeler, en titre, le Rwanda, au cœur de l’Afrique, avec l’Ukraine au cœur de l’Europe ?

Les « Désastres de la guerre[4] » au centre de ces deux continents présentent de curieuses similitudes. Le parallélisme des stratégies et des tactiques sont, en quelques sortes, comme les révélateurs d’une certaine intentionnalité, comme dans un scénario pré-écrit depuis un certain temps ... les années de1968 à 1980 (?). Serait-ce de cette époque qu’on constate l’explosion du complexe militaro-industriel et de ses cortèges de lobbyistes, aux plus hauts niveaux des Etats. Les principes de « non-ingérence » sont dorénavant remplacés par ceux d’« ingérence humanitaire », ceux du « respect des peuples à disposer d’eux-mêmes » par le « devoir de protéger », ceux de « légitime défense dissuasive » par la « légitime défense préventive » ....

« Traiter » en +/- 25 lignes, chacun des +/- 15 sujets que mon correspondant de Bruxelles a proposés à ma réflexion, pour commenter les « péripéties de l’histoire » de ces 32 dernières années, entre le centre de l’Afrique (Rwanda) et celui de l’Europe (Ukraine), est certainement caricatural mais n’est-ce pas ce que font aussi nos médias : des caricatures ? Eux qui sont pourtant censés avoir recours à des experts en matière de communications et d’analyse de l’essentiel des événements. Evidemment arborer des cols roulés, des doudounes mode Z, les couleurs Ikéa jusqu’au strings ou le Tee-shirts Zelenskikaki .... est révélateur d’infantilisme psychotique .... Mais c’est distrayant. C’est pourquoi en tant que citoyen lambda ... je ne vais pas me gêner .... en me résignant aux deux livraisons que je me propose (la deuxième restant hypothétique[5]) concernant le titre de mon billet.

1 - Les prémices de ces guerres

Avant-guerres, quelle était la situation au Rwanda ? Il existait un équilibre, précaire sans doute, mais effectif, depuis plus de 20 ans, entre les différentes composantes politiques, économiques, ethniques, socio-culturelles et régionales du pays. Les oppositions politiques étaient maintenues dans des rails et relativement bridées dans le carcan du système de « Mouvement ». D’une manière générale, le Rwanda, bon élève de la communauté internationale, est considéré comme un des moins mauvais régimes d‘Afrique sur le plan de l’économie, celui de la corruption, celui des dépenses de prestiges et de l’armées. Les relations du pays sont équilibrées entre l’occident (USA, France, Belgique Suisse, Allemagne, Canada, etc.) et les « autres » (Chine, URSS de l’époque, Corée du Nord et même dans une certaine mesure la Libye de Kadhafi). Les bailleurs de fonds multilatéraux sont encore disposés favorablement (FMI, B.M, FED, BAD, FAD) et les coopérations bilatérales sont toujours assez chaleureuses. Pour ce qui est des ONG, il n’y a que très peu de critiques fondamentalement négatives et accusatrices de la part de ces « vengeurs masqués ». Pour ce qui du règlement des séquelles de la révolution sociale de 1960 les différentes parties sont en négociation sous des auspices très prometteuses du HCR pour le retour au pays des Tutsis réfugiés dans les 4 pays limitrophes[6]. Il n’y a aucune prémice de guerre civile, même si l’invasion aurait dû (pu ?) être pressentie.

Avant la guerre actuelle, quelle était la situation en Ukraine ? Depuis les 32 ans de l’indépendance de l’Ukraine de l’Union (défunte) des Républiques Socialistes Soviétiques, et depuis plus de 8 ans, les populations du Dombass demandent une autonomie de la région[7]. Elles entrent en guerre civile, bien documentée, avec l’Etat central Ukrainien de Kiev. Ce qui est reconnu comme le coup d’Etat de l’Euro Maidan, soutenu par les USA [8] conduit à des troubles de plus en plus orientés « nettoyages ethniques », économiques et socio-culturels. Malgré les deux accords de Minsk sous les auspices de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’OCDE, garantes du retour de la paix dans cette région, les observateurs attribuent 95 % des ruptures des accords de Minsk, à la partie gouvernementale. Les parties en conflits avec leurs alliés, mettent en œuvre tous les moyens de tension nécessaires pour qu’éclate un affrontement militaire. L’attentat sur le vol MH 17 du 17/7/2014, connaîtra un dénouement devant les tribunaux ce 17/11/2022. Mais, d’ores et déjà après 8 ans de procès, l’issue ne fait pas beaucoup de doutes : la Russie sera reconnue coupable[9]. Pour le reste il n’y a pas que la Russie qui serait amenée à exercer son « devoir de protéger » et son « droit d’ingérence humanitaire » si d’aventure la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie ou la Moldavie étaient sollicitées pour mettre de l’huile sur le feu, l’occasion étant trop belle pour quelques oligarques de se sucrer au passage (de quel côté qu’ils soient).

2 - Les agressions

L’agression que l’Ouganda, le 1/10/1990, a commise sur le Rwanda n’a jais été condamnée, ni même qualifiée de guerre mais bien camouflée sous le terme de « rébellion ». Cette rébellion contre le pouvoir en place au Rwanda n’a jamais existée pas plus qu’il n’y avait de guerre civile qu’il fallait arrêter.

L’agression que la Russie a commise sur l’Ukraine a été immédiatement, à juste titre, condamnée, bien que présentée comme une opération de légitime défense préventive suite aux 8 années de guerre civile « soutenue » par l’occident d’un côté et par la Russie, elle-même, de l’autre côté.

3 - Les sanctions

Aucunes sanctions contre l’envahisseur Ougandais n’a été imposées par la Communauté Internationale, alors que les armées étaient ougandaises et que le territoire Ougandais était un sanctuaire pour le FPR au su et au vu de tout le monde (GOMN, entre autres).

Par contre un embargo sur les armement défensifs (armes légères et munitions) a été imposé au Rwanda. De plus les « réajustements structurels » et les incitations à la « démocratisation » ont été renforcés et ont eu leurs effets pervers, bien connus, sur les niveaux de vie des populations civiles et toutes les questions de stabilité sociale.

Pour ce qui est de l’Ukraine les premières sanctions datent de 2014 et de l’attentat du MH17. Mais ces sanctions de la communauté internationale semblent être, comme souvent d’ailleurs, bien inefficaces et contre-productives et l’occasion d’importantes affaires maffieuses, de corruption et de trafics. (Au passage il faut remarquer que le Rwanda a voté pour les sanctions contre la Russie au CS de l’ONU alors que l’Ouganda et le Burundi se sont abstenus).

4 - Les propagandes.

Au Rwanda, les propagandes de guerre s’organisent :

- à partir des territoires voisins, pour le FPR (Ouganda et Burundi) d’où Radio Muhabura[10] émet depuis, le premier mars 1991[11].

- à partir de Kigali, RTLMC[12] émet, elle, depuis juillet 1993, deux ans près Radio Muhabura.

« On » en a parlé d’une manières « biaisées » en employant l’amalgame : « les médias de la haine ». Jouant tous les deux émetteurs sur les techniques subtiles des communications de l’UBWENGE[13] les propagandistes de ces émetteurs, ont mis le feu aux poudres, chacun dans les circonstances et les situations où elles ont pensé acquérir l’avantage médiatique. Radio Muhabura n’a jamais été critiquée et même pas référencée au TPIR. Par contre les USA ont refusé de « jammer[14] » la RTLM sous prétexte que l’heure de « Lockheed EC-130H Compass Call et/ou Comando Solo » était de 8.000 US $[15], ce qui n’était évidemment pas « le prix à payer »[16]

Pour ce qui est de l’Ukrain e, compte tenu que la défense de nos valeurs nous amène à interdire les médias tels que RT et Spoutnik, il est difficile comparer les Fake News des uns avec celles des autres. Au moins CNN, elle, n’était pas interdite quand elle annonçait le massacre des couveuses de Koweït City .... elle n’était pas non plus interdite lorsque Colin Powell a brandi le flacon d’anthrax .... Ne faudrait-il pas se souvenir que durant les 100 jours du Génocide rwandais, les 12 pages de couverture de l’hebdomadaire Newsweek reprenaient exclusivement les photos du procès de O.J. Simpson[17]. Que Bill Clinton a interdit d’employer le mot « G » dans son administration .... et qu’ EriK Prince[18] s’était vu refuser par Clinton sa proposition de faire cesser le Génocide par ses « proxies » Black Water[19] en 10 jours [20]

Il faut remarquer que si Ségolène Royale parle de propagande à propos des images produites par la partie Ukrainienne elle se fait « dégommer » des plateaux TV. :

5 – L’initialisation de la fin ?

Le 06/04/1994 le FPR abat l’avion présidentiel Rwandais d’un tir de deux missiles. Kagamé l’a reconnu implicitement lors de la célère entrevue avec Stephen Sackur de la BBC : : « ... Habyarimana étant du côté de ceux que je combattais, il était possible qu’il meure facilement. Supposez que j’y eusse laissé moi-même la vie ; ce juge serait-il en train de s’intéresser à ma mort et à celui qui m’aurait tué ? » Autrement dit « Quand c’est moi qui assassine, ce juge (Bruguière) est en train de s’intéresser à la mort de celui que j’ai assassiné et à moi comme suspect » ![21]

L’assassinat d’Habyarimana est un acte terroriste qui après les trois ans et demi de guerre et l’assassinat du Président Ndadaye du Burundi (qui refusait la présence des troupes américaines à Bujumbura ?) ne pouvait que déboucher sur un acte de désespoir du petit peuple rwandais : en quelques sorte un géno-suicide bahutu, surtout que la Communauté Internationale continuait à soutenir Kagamé. La victoire de celui-ci et les « dommages collatéraux » auxquels il fallait s’attendre dans l’esprit de ce petit peuple rwandais ne devaient plus faire de doute. Tous les Rwandais en avaient la confirmation avec l’Africom de Francfort à Bujumbura avant l’attentat, avec les renforts US héliportés (après une opération de débarquement amphibie de Mogadiscio à Mombassa[22] peu avant l’évacuation des ressortissants US du Rwanda). Toute cette partie de la tragédie rwandaise ne laisse que peu de place aux doutes quant à l’intention US de « changer les baguettes du tambours » ou « les tambours des baguettes »

Le 14 avril 2022 c’est le navire amirale russe de la mer d’Azov qui est coulé. Récemment le Pentagone aurait admis qu’une « aide » de sa part aurait été « utilisée » pour atteindre cet objectif. Ce 28/9/2022 ce sont les sabotages des gazoducs en mer Baltique. La question de savoir à qui profite le crime aurait-t-elle un sens ? Mitterrand [23] [24]n’avait-il pas dit : “La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort ». D’autre part Victoria Nuland, avait déjà déclaré en janvier 2022 que « d’une manière ou d’une autre, le Nord Stream 2 n’avancera pas ». Jo Biden a promis, lui, qu'il n’y aura plus de Nord Stream 2. « Nous y mettrons fin. … Je vous le promets, nous serons en mesure de le faire[25] ». Or l’’Allemagne est partie prenante dans l’entreprise Gasprom mais aussi dépendante à 40% du gaz russe pour son industrie des engrais chimiques dont dépendent les agricultures des pays du tiers monde ....

Alors Rwanda-Ukraine : même combat, même cynisme, mêmes valeurs à défendre ?

1.000.000 de morts valaient bien la peine pour Kagamé ..... l’Allemagne, la France vaudront-elles pour les USA ?

(A suivre ?)