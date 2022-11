Ma dernière « livraison » a été honorée de 1175 visites, mais de seulement 2 réactions[1]. Cela m’incite à la « récidive » en espérant avoir un peu plus de commentaires, corrections, de précisions et de critiques positives ou négatives.

Je la terminais, cette « livraison »[2] du 5 octobre 2022 à propos du Rwanda et de l’Ukraine, en écrivant : « La question de savoir à qui profite le crime, aurait-elle un sens ? ». Or puisque le « crime ne paye pas » selon l’adage populaire, la notion de profit du crime n’aurait donc pas de sens et ce qui n’a pas de sens ne peut être dit et donc doit être tu[3] : l’Omerta[4], en quelques sorte ! Mais qu’est-il, alors, recherché, sans être dit, dans les situations criminelles actuelles ?

- Au Rwanda la mort d’un million de Tutsis semble bien avoir permis à une classe socio-économique dominante actuelle (depuis juillet 1994) d’acquérir, de s’approprier, de conquérir l’avantage d’un capital culturel[5] rehaussé du statut-crédit incontestable de victime et d’en jouir d’une manière rentable socio-culturellement et financièrement. Ce statut a fait l’objet d’un « aggiornamento », d’un « reset » pour passer de celui d’un pouvoir féodo-monarchique de droit divin, pré-indépendance[6], à celui d’une médiocratie oligarchique de droit psychopathologique pervers .... Le génocide n’était-il pas un acte suicidaire de désespoir, finalement assez prévisible[7] ; « l’erreur à ne pas commettre » en réponse du berger à la bergère, erreur initiée, insinuée, suscitée, suggérée, provoquée[8] par l’agresseur ? (Tambours versus baguettes et/ou vice-versa )

- En Ukraine, la guerre OTAN (US + UE) – Russie ne serait-elle qu’un des derniers soubresauts d’une déliquescence, d’une décadence d’un système impérial occidental moribond, de la bête blessée, aux abois, déjà en décomposition, ayant atteint ses limites de soutenabilité. Les périls extérieurs prétextés ne masquent-ils pas, souvent, la situation de déroute intérieure ? L’Europe tirée/poussé par les Etats-Unis (et poussée/tirée par la Russie) ne courre-t-elle pas au suicide économique, monétaire, financier, socio-culturel et environnemental ? Là aussi, ne s’agirait-il pas de l’erreur fatale, comme dans les autres arts martiaux, que les judokas font commettre à l’« adversaire »[9] ? Serait-ce pour le « futur vainqueur », le sacrifice jusqu’au derniers des « Ukrainiens », le profit escompté ? Ou serait-ce la défaite des ex-vassaux européens, qui serait le pendant, pour les USA[10], du profit généré par le « suicide jusqu’aux deniers des Hutus rwandais » en 1994, pour le FPR des Tutsis de Kagamé ?

Les lois coutumières, les lois commerciales, les lois religieuses, le système Common Law Anglo-Saxon ou le système Germano -Romain, les lois de la guerre, les Fatwas, les Sharias, les excommunications, la peine de mort, l’état de droit, etc., font partie du droit réel, positif, hic et nunc et ce, jusqu’aux lois de la Mafia. Les notions de crimes et de profits du crime existeraient - elles dans la Societa Onorata, sans la Causa Nostra dont l’Omerta en est l’éloquente signature ? Ces lois du silence du « milieu des corrompus élitistes » qui nous « gouvernent »[11] auraient-elles fait entrer dans l’« état de non–droit » les Macron, Von der Leyen, Blair, Biden, Zelenski, Trudeau, Rutte, Obama, Nuland et consorts, en bandes organisées [12] ? Le profit ne résiderait-il pas alors uniquement dans une délectation voluptueuse purement symbolique pour des psychopathes narcissiques du genre des Ceausescu, Kissinger, Bokassa, Pol Pot, Hitler, Thatcher, Mussolini, Pinochet, Albright, Rice, etc. .... ?

En mettant en abîmes le Rwanda et l’Ukraine je voulais souligné les extraordinaires coïncidences dans les stratégies, les relations des faits, les ingérences cachées, mais aussi les divergences significatives, qui semblent révélatrices, pour un observateur lambda comme moi, d’une continuité, d’une unité de perspective imposée, non spontanée, dans les deux tragédies. Pour cela, j’ai tenté d’analyser, précédemment, 6 des +/- 15 sujets que m’avait proposés mon correspondant de Bruxelles ..... il me faut repréciser certains des aspects de ces panneaux du triptyque même, repris en titre de ce billet.

Sur le plan militaire l’attaque du FPR comme l’opération spéciale Russe sont évidemment condamnables.

- En ce qui concerne le Rwanda, les pourparlers, sous l’égide du HCR, entre le gouvernement et les ex - exilés - réfugiés de la révolution sociale de 1960, étaient sur le point d’aboutir, en 1990, à un commencement de solution. L’attaque du FPR, sans provocation préalable du Rwanda, le 01/10/1990, s’est faite sous la bannière, les uniformes et l’intendance de l’armée Ougandaise dans laquelle une partie de la deuxième génération des réfugiés de 1960[13] avait trouvé un engagement en tant que citoyens ougandais[14]. La Communauté Internationale n’a jamais exprimé, ouvertement, un quelconque jugement sur cette agressions militaire.

- Pour l’Ukraine, les velléités d’autonomie, depuis déjà bien avant 2014, des régions russophones du Dombass avaient fait l’objet des deux accords de Minsk[15]. Mais ceux-ci n’avaient jamais atteint un commencement d’application. Acceptés par les autonomistes et les Russes ils n’ont jamais été respectés par le pouvoir ukrainien malgré les volontés affichées par Zelensky, lui-même, avant son élection. La Russie a été « presque unanimement condamnée pour une guerre injuste et scandaleuse », pas comme les nôtres : justes et honorables.

Sur le plan des sanctions.

- L’invasion du Rwanda par l’Ouganda, sous la bannière du FPR, n’a jamais été caractérisée d’agression, mais affublée du qualificatif de rébellion. Ce qui s’est bien entendu révélé totalement faux aux vues des développements ultérieurs des conflits armés qui ont depuis embrasé toute la région des Grands Lacs, jusqu’à aujourd’hui même, encore et toujours. Par contre des embargos sur les armes ont été imposés au Rwanda mais pas à l’Ouganda. Les mesures de réajustements structurelles, de la BM et du FMI[16], dont on connait les effets pervers et les dommages collatéraux prévisibles, ont aussi été renforcées sans aucune mesure d’accompagnement. Les « conditionnalités » (signature des accords d’Arusha) étaient « prioritaires ». Pendant près de 4 ans depuis le 1er octobre 1990 et lors de la rupture du cessez le feu par le FPR en février 1993, près d’un million de personnes, déplacées à l’intérieur du pays, se sont retrouvées dans des camps de fortune à quelques km de la capitale Kigali[17]. Après le génocide, plus d’un million de femmes, d’enfants et de vieillards, majoritairement, se sont réfugiés, à pieds , dans les pays limitrophes.

- L’opération spéciale Russe en Ukraine, dès février 2022, a fait l’objet de prises de sanctions immédiates contre la Russie[18]. L’Otan (USA + UE) déversent des milliards de US$ et d’Euros en armes à l’Ukraine, ce qui alimente le conflit (et les trafics). Alors que les oligarques[19] corrompus de Kiev ont, d’ores et déjà, « réfugiés », leurs yachts, leurs Bentleys et autres Ferraris entre Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Nice ; des bus sont affrétés régulièrement depuis Berlin et Bruxelles pour « exfiltrés respectivement 750.000 et 200.000 réfugiés » vers l’Allemagne[20] et la Belgique[21]. De plus, il semble bien que des africains noirs séjournant en Ukraine et voulant quitter le pays via cette filière n’auraient pas été les bienvenus.

Il faut remarquer à cet égard que la position actuelle de l’Afrique est révélatrice d’une évolution depuis 1990 où les africains n’ont pas eu beaucoup l’occasion de s’exprimer quant à la complicité de la Communauté Internationale dans l’agression du Rwanda par l’Ouganda. Pour l’intervention Russe en Ukraine, beaucoup de pays africains ont marqué leur distance en s’abstenant sur certains votes à l’ONU.

Sur le plan des ingérences

- Pour le Rwanda, la veille de l’attentat sur le Falcon 50, Roger Winter (CIA) et Charles Vukovic (attaché militaire US en résidence au Cameroun ) arrivaient respectivement à Mulindi (Base du FPR à la frontière avec l’Ouganda) et Kigali. Des troupes de l’US Army (Africom - RFA - Francfort) « débarquaient » à Bujumbura (Burundi – 120 Km de Kigali. Débarquement facilité par l’assassinat de Melchior Ndadayé, (21/10/1993), Président du Burundi, par les hommes de Kagamé. Il s’était opposé à la présence US dans son pays .... il a été rejoindre le cimetière des Clinton). Les 15th et 316th MEU de l’ USS Péleliu étaient dépêchées, par héliportage, de Mogadiscio à Bujumbura via un débarquement amphibie à Mombassa ....[22] sur décision personnelle du clan Clinton. ..... Dans un autre « type d’ingérence », actuellement le Fonds Crystal Venture[23] du Front Patriotique de Paul Kagamé est un des principaux acteurs africains d’achats de concessions de terres agricoles dans les pays les plus pauvres du continent. (Congo)

- Pour l’Ukraine, il semblerait bien que l’Euro-Maiden ait été un coup d’état sous fausse bannière organisé par la CIA (Nuland). Il semblerait aussi que ce sont des consortiums internationaux de l’agro-alimentaire qui sont devenus progressivement les propriétaires de la plupart des terres productrices de céréales, achetées avec l’accord du gouvernement de Kiev. De même, il est progressivement reconnu que des « laboratoires de recherches biotechnologiques » ont été « créés » en Ukraine par des multinationales, mais pas que.....

Les Missions, l’Onu, et la Justice

- Au Rwanda, la « Mission d’Human Rwights Watch » avec Alison Des Forges[24][25], a pu enquêter sur tout le territoire rwandais, sans contrainte et libre de circuler pendant plusieurs semaines, sauf dans la zone frontalière de l’Ouganda, occupée par le FPR et où celui-ci avait son « QG » (Usine à Thé de Mulindi). La mission n’y est restée que quelques heures entourée et surveillée de militaires FPR en armes.

Les pogroms des Tutsis du Bugesera et du Bugoyi ont été abondamment documentés. Des Missions Diplomatiques ont enquêté sur place. Et les auteurs finalement jugés au TPIR.

Il n’en a rien été des crimes commis par le FPR. Le sabotage de la central hydro-électrique de Ntaruka, n’a jamais été considéré comme un crime de guerre, condamnable. De même les assassinats par le FPR de tous les bourgmestres MRND[26] élus régulièrement dans la « zone tampon démilitarisée »[27], et ceux d’Emmanuel Gapyisi et de Félicien Katabazi n’ont jamais fait l’objets d’enquêtes indépendantes. Le FPR a bombardé au mortier l’église paroissiale de Kigali « La Sainte Famille » y tuant 120 Tutsis qui y avaient trouvé refuge. Dallaire a seulement eu « l’intention » d’accuser officiellement Kagamé de cet « acte » ... sans suite ![28]

En ce qui concerne la MINUAR[29] il semble évident que cette mission ne pouvait atteindre ses objectifs, compte tenu des limitations incroyables des moyens matériels mobilisés. La Belgique et probablement les USA ont imposés des limites inacceptables au mandat vis à vis de la partie gouvernementale en comparaison de leurs « Eyes Wide Shut »[30] envers le FPR.

En ce qui concerne le TPIR d’Arusha, le mandat précisait qu’il se devait « d’établir la culpabilité ou l’innocence des personnes accusées d’avoir commis le génocide, les crimes de guerre et/ou les crimes contre l’humanité au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre [31] ». Mais l’attentat sur le Falcon 50, le 06/04/1994, n’a fait l’objet d’aucune investigation ou enquête internationale d’experts neutres, et n’a fait l’objet d’aucune investigation par le TPIR, lui-même. (Comme le reconnait une fois de plus Dallaire : « Jamais personne n’a répondu à ces deux questions : qui avait abattu l’avion et pourquoi ? »[32]). A l’ONU Louise Arbour[33], a demandé aux enquêteurs (Hourigan – Lyons[34]) détruire les rapports de leurs investigations dont les conclusions désignaient Kagamé comme le responsable de l’attentat !!!! (et donc du génocide qui en a suivi ?)

- Pour l’Ukraine, les missions de l’OCDE ont mis en évidence que les ruptures de cessez-le-feu depuis 2014 étaient dues en grande majorité à la partie gouvernementale. L’enquête sur l’attentat sur le vol MH 17 n’a pas permis d’évaluer les arguments de la défense. Même le Gouvernement malais semble se questionner sur le caractère non contradictoire des éléments de preuves et des débats de la justice néerlandaise. Le sabotage de Nord Stream 1 et 2 ainsi que celui du pont de Crimée, eux aussi ne font pas l’objet d’une prise en considération objective de la réalité du terrain qui aboutirait à la désignation de l’un ou l’autre des acteurs. Il en est de même avec les tirs sur les maternités, les écoles, les théâtres, les centres commerciaux, le camp russe de prisonniers ukrainiens : tous faits qui rappellent furieusement les couveuses de Koweit City, le flacon d’anthrax de Colin Powell, etc., etc. . Les conclusions de la délégation de AIEA n’avaient pas pour objectifs de désigner un coupable, évidemment, des tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Les faucons oligarques ukrainiens n’auraient-ils pas alors déjà tenté, là-bas, un coup comme avec les « missiles russes » sur la Pologne, il y a quelques jours ?.

Il est évident que le massacre de Boutcha et les bombardements des centres de production électrique par des drones russes sont des actes qui pourraient être également caractérisés comme crimes de guerre .... comme toute atteinte délibérée contre des cibles purement civiles.

......... ;

En France, un Dominique de Villepin, rendu célébrissime par son discours à l’ONU contre la guerre en Irak de 2003, avait-il déjà pressentit dès 1993 ce qui adviendrait au Rwanda, sous l’emprise d’une « communauté internationale soumise aux multinationales ». En effet lorsque Jean Michel Marlaud accepte le poste d’ambassadeur de France au Rwanda en mai 1993, Dominique de Villepin lui dit, en lui conseillant de ne pas accepter ce poste : « Cette affaire va mal se terminer ». Actuellement Dominique de Villepin a sans doute été le premier à déclarer que la guerre en Ukraine n’était pas à gagner mais bien qu’il s’agissait de gagner la paix.