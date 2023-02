Dans mon texte précédent[1], j’abordais quelques « aspects PsyOps » des stratégies de propagande intervenues après la mise en place des prémices du chaos, exploitées par les intéressés lors du Génocide des Tutsi du Rwanda, de 1990 à 1994.

J’escomptais pouvoir mettre en abîme ce même type d’activités de propagande dans le cas du conflit entre le Russie et l’Ukraine. C’était sans compter que les exemples que je référençais, dans le cas du Rwanda, étaient des faits constatés il y a près de 35 ans De ces faits qui sont coulés dans le « moule de l’histoire officielle », de ces faits qui sont plus réels qu’un Lord-Maire, résistants face aux injonctions du pouvoir, en quelques sortes des « fact-checkés ». Ces activités de propagande, bénéficiant du « crédit génocide », sont dorénavant d’un usage abusivement « prolétarisé », quasiment mercantilisé. Avec le temps qui passe, elles sont devenues conformes aux dix Commandements de la Propagande d’une guerre « attièdie » suivant Anne Morelli et Michel Collon [2].

Par contre pour l’Ukraine, l’actualité est si fluctuante qu’il est difficile d’inventorier les aspects mouvants, réellement PsyOps des drames journaliers, de cette guerre « chaude ». Car justement cette mercantilisation et cette prolétarisation, dans le cas de l’Ukraine, me semblent devoir faire partie de ce que je perçois comme des « PsyOps de PsyOps »

En effet, peut-on encore parler de « PsyOps classiques » quand le traitement des informations adopte des approches techniques « métapsychologiques »[3], en quelques sortes des « MétaPsyOps » ... ? Car que faudrait-il penser, pour un citoyen lambda, de la série impressionnante de faits troublants dont quelques exemples sont repris ci-après.

Exemple n°1 - L’annonce faite par Jo Biden , qui dévoile implicitement , le 7/02/2022, soit deux semaines avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine (le 24/02) , les projets des sabotages des Nord Stream 1 et 2 qui auront bien lieu le 26/09.

Le Président US n’aurait-il pas pu adopter la « langue de bois diplomatique normale » habituellement recommandée par tous les conseillers en communication (surtout en présence du Chancelier allemand Olaf Scholz) ? IL est vrai qu’on peut facilement imputer ce « flop » à la prétendue démence sénile dont souffrirait Jo Biden ... Mais s‘agit-il réellement d’un « flop » ? L’Union Européenne en ressorte-t-elle renforcée ? L’Otan itou ?

Exemple n°2 - Le missile en Pologne . Il s’agissait bien d’un missile ukrainien dont le système d’autodestruction automatique, en cas de perte de contrôle, aurait été « désamorcé volontairement »(?). Des « consultants » (McKinsey ?) ukrainiens se seraient-ils précipités, têtes baissées, pour suggérer à Zelensky d’en faire porter officiellement la responsabilité aux milices russes de Poutine ? C’était tellement gros que même Jo Biden, lui-même[4], a dû improviser, une dénégation implicite qui, in fine, fissure l’unanimité tant de l’Otan que de l’UE. Erreur de communication stratégique ou « MétaPsyOps » ? En tous cas l’Otan et L’Union Européenne n’ont que très peu tardé (10 janvier2023) pour réaffirmer leur solidarité sans faille au sein d’une coopération « égalitaire et inclusive »[5].

Exemple n°3 Hollande et Merkel : pour quelles raisons ont-ils fait les déclarations « implicitement coordonnées » sur les accords de Minsk et l’exploitation de ces accords qu’en aurait faite l’Ukraine ?. L’analyse permet, dès lors, deux hypothèses :

A) Ces accords roulaient Poutine dans la farine ;

B) Ces accords roulaient Hollande et Merkel dans la farine.

Et donc, de deux choses l’une, ou bien Poutine était en cas de légitime défense ou bien Poutine était en cas de légitime défense .... Mais, qui espérait que ces déclarations allaient renforcer la coopération intereuropéenne et souder d’avantage Otan ?

Exemples n°4 Les gags d’Ursula Gertrud Von der Leyen.

4a - Il y a eu le Sofa-Gate (qui aurait été mieux appelé l’« Ottomane-Gate »). Le service du Protocole Diplomatique de la Présidente aurait-il pris une petite revanche suite à une attitude de mépris de celle-ci vis-à-vis de ses « subordonnés-collaborateurs » francophones ?

A moins qu’une fois de plus il y aurait de l’eau dans le gaz entre Ursula et Charles .... alors que la Turquie commençait à jouer un rôle qu’elle n’avait plus, depuis belle lurette .......... de quoi se refaire une virginité ....[6] (Cfr Syrie – Azerbaidjan - Ukraine)

4b – Au sommet Union Européenne–Union Africaine : nouvelle gaffe du service du Protocole ? Ursula est « snobée » par le ministre ougandais des Affaires étrangères Jeje Odongo ou Sam Kutesa, (suivant les sources) .... sans intention ? Ou la même que plus haut ? « Fausse note des ballets diplomatiques » .... sic !!!!! A voir ! Alors que l’Afrique s’est montrée très « froide » à l’Onu concernant les sanctions contre la Russie, à l’inverse de l’UE et des membres de l’Otan.

4c – Il y a eu ses 4 colloques singuliers [7] (3 sans Charles) avec moult accolades, salutations, salamalecs, bécots et bises à « joues que veux-tu » entre elle-même et Zelensky (2 fois - Ukraine), Burla (1 fois- Pfyser), et Ilham Aliyev (2 fois - Azerbaïjan)[8]. Personne au Protocole ne pouvait lui faire comprendre que la prudence aurait dû lui commander d’éviter d’adopter des attitudes « déplacées » par leurs outrances névrotiques, qui révèlerait le « cas » psychiatrique que lui aurait diagnostiqué un spécialiste de la médecine des maladies mentales .... La surenchère sur les Hillary Clinton, Theresa May ou Margareth Thatcher n’est pas à l’actif d’Ursula, malgré son ralliement au TINA, tellement narcissique et auto-satisfaisante ....

4d – Il y a eu sa réaction complètement « inappropriée » lorsqu’elle a dit à Manon Aubry, Eurodéputée qui brandissait la facture énergétique d’un boulanger .... : « Vous n’avez qu’à la présenter à Moscou »[9] ..... Elle semble ne pas se souvenir des Gilets Jaunes et de leurs revendications à propos de la hausse des prix des carburants .... Mais effectivement, les gilets jaunes ne comptaient-ils pas dans leur rangs des suppôts de Poutine ..... donc ? ... Cqfd ?

4e – Finalement, « last but » probablement « not least » : qui a rédigé le « téléprompteur » de l’allocution dans laquelle Ursula « lit-dit » : « Il y a 100.000 morts ukrainiens ..... » ? La vraie question est : « n’a-t-elle pas lu ce texte avant de le « dire » .... » ? N’y avait-il pas moyen de couper le passage avant de le laisser « filer » (ou de le faire filer ?) dans les réseaux sociaux. En tout cas cela ne semble pas avoir plu à Zélensky.... Un mauvais point pour l’UE ?

Exemple n°5 « Zelensky en Amérique » .

- Il y a d’abord, l’obscène « imagerie people » en couverture de Vogue (magazine américain de mode féminine - par Annie Leibovitz, la photographe des stars) que Zelensky et son épouse vendent d’une manière impudique, alors que le peuple Ukrainien meurt sous les bombes.....

- Il y ensuite le déplorable spectacle de Zelensky devant le Congrès US. Les attitudes de Kamala Harris et de Nancy Pélosi ont frappé par leur hystérie, leur indécente, leur compulsivité, leur excessivité, leur démesure ... Nancy Pélosi envoyant des baisers de ses « Hot Lips[10] », comme une ado en ... extase devant une « idole des jeunes » .... Personne ne les a donc conseillées sur les attitudes à prendre, sur les postures à adopter avec un peu de retenue et de pudeur ;....... ou alors cette absence de conseil était-il « diabolique » ? .... Comme celui de ne pas prévenir Victoria Nuland de la possibilité que ses « Fuck the European Union » puissent fuiter ?

- Que dire de la visite du cher Volodymyr à la Maison Blanche. Cela a rappelé à plus d’un, l’accueil du président Vietnamien en mai 1957 par Eisenhower et l’adresse de ce même Ngô Dinh Diêm devant le Congrès, lui que la CIA allait assassiner le 2 novembre 1963. A ce propos Mme Ngô Dinh Nhu, Première Dame du Viêt Nam, devait dire : « Whoever has the Americans as allies does not need enemies » (Quiconque a les Américains pour alliés n'a pas besoin d'ennemis). Personne ne semble avoir suggéré que cette mise en scène allait être l’objet d’analyses ... ou bien n’était-ce pas plus mal .... pour nous habituer ? « Bis repetita placent ». Zélensky : prend garde à toi .... !

Exemple n°6 Viktor Bout et Brittney Griner

Pour Maurin Picard, expert et correspondant aux Etats-Unis (New York) pour Sud-Ouest (Bordeaux) : « Le prix à payer par l’administration Biden est lourd : le marchand d’armes Viktor Bout est rendu à Moscou (contre la joueuse de basket Brittney Griner à Washington) et pourrait rendre de grands services à un régime poutinien désespérément à court de munitions dans sa guerre en Ukraine »(sic !). Mais pourquoi Jo Biden n’a-t-il pas écouté Maurin Picard .... Car Brittney Griner n’apportera les « Abrams US » à Zelensky, au mieux, que dans 6 mois .... Biden aurait-il été roulé dans la farine ?

Exemple n°7 Donald Trump

"Avec moi, Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine". « .... je pourrais mettre fin à “l’horrible guerre” en Ukraine en 24h » ... S’agirait-il non plus de « MétaPsyOps » mais bien de « ParaPsy0ps [11] ? Comment serait-il possible qu’un futur candidat potentiel à la course à la Maison Blanche, qui, en cas d’élection deviendrait, le Chef Suprême des Forces armées Américaines, annonce son intention d’arrêter la guerre en Ukraine, sans que cela ne cache quelque chose d’autre ? Il y a bien eu Kennedy, Martin Luther King ... et « On achève bien les chevaux » ....

En énonçant ces exemples, je me suis mis à penser que la stratégie des « promoteurs » des ces « MétaPsy0ps » est d’établir dans l’esprit du plus grand nombre possible de citoyens, implicitement mais intentionnellement, narcissiquement, cyniquement avec arrogance et mépris, une confusion inconsciente entre « autorité » et « pouvoir » .... (celui-ci attire les médiocres et corrompt les meilleurs), entre « narration » et « pensé » (comme le dit Régis le Sommier[12]), entre « carte » et « territoire » (suivant Alfred Korzybski[13]), entre « espérance » et « illusion » (Bernanos - Marie-Estelle Dupont10), entre « temps » et « duré » (Martin Heidegger), entre séduction et addiction, entre sidération et conviction ....etc., etc.