Pour Pierre Conesa[1], : « La différence entre une dictature et une démocratie, c’est que dans une dictature, le dictateur se lève un matin et dit : « Je tiens à envahir le Koweït ». Et autour de lui, il a une cour qui lui dit : « Qu’elle bonne idée, Chef, on aurait dû y penser avant ». Tandis que dans les démocraties pour déclencher une guerre il faut être démocratique, c’est-à-dire qu’il faut convaincre l’opinion qu’il faut y aller... »[2].

Le regretté Coluche († 1986), lui, avait avancé l’assertion suivante[3] : « La Dictature c’est : « Ferme ta gueule ! » ; la Démocratie c’est : « Cause toujours ! ».

Une analyse approfondie de ces deux énoncés, en quelques sorte manichéens, met cependant en évidence que tant pour Conesa que pour Coluche, à quelques détails de forme près, les idéologismes[4] « Dictature et Démocratie » semblent bien faire partie du domaine exclusif du langage verbalisé. Ils rejoignent, en cela, tous les deux, d’une manière quasi explicite, Big Brother qu’Orwell « créait », dans « 1984 », et suivant lequel la « pensée dépendait des mots ». Donc, les pensées « Démocratie et Dictature » dépendraient des vocables « Cour et Conviction » pour l’un et « Gueule et Cause », pour l’autre, mais en rien .... des silences.

Camille Kouchner, elle, dans son livre : « La Famiglia Grande », en parlant du suicide de son grand-père, dit : « ... des balles dans la tête ... Deux, je crois » (Sic p 83) » . Plus loin : « Le jour où ma grand-mère (Paula) c’est suicidée, c’est moi que ma mère (Evelyne) a voulu tuer » (p 99). A propos de la mort de sa tante, Marie-France Pisier, sœur de sa mère Evelyne, (Marie-France s’est « noyée » dans une piscine), Camille ajoute aux « constats de non-effraction des enquêteurs », le fait que « Le chien qui n’a pas aboyé » (p 181). Pourquoi relever ces détails ? Lors de l’affaire Duhamel, sur les plateaux télé, n’aurait-elle pas encore ajouté : « Tout le monde savait » ? Personne n’a rien dit ? Tout le monde s’est tu ?

Quant au « Rwanda-Ukraine et les PsyOps » de mon titre, je termine ma série de mises en perspective, par quelques questions, « pêle-mêle », sur les MétaPsyOps, que sont les propagandes silencieuses. Pas de réponses aux cinq questions : « What ? ; Who ? ; Where ? ; When ? Why ? » tant à propos du Rwanda que de l’Ukraine. En effet, l’’exploitation du vide laissé par le non-dit constitue bien la stratégie de base des MétaPsyOps que j’évoquais dans mon précédent papier. Donc, les pensées ne dépendraient pas uniquement de l’oralité des langages, mais aussi des silences. Même les silences peuvent être assourdissants et pétrifiants. Il y aurait des silences complices et d’autres assassins.

0 – Pour l’’assassinat le 2/10/1990 de Fred Rwigema, le lendemain de l’invasion du Rwanda (comme après lui Karegeya, Lizindé, Bayingana, Sendashonga, etc., etc. [5] Daria Douguina, Litvinenko, Sergueï Skripal, Monastyrsky) ; tout le monde savait-il ?

1 - Pour le sabotage de Ntaruka[6] (comme avant, pour l’invasion du Rwanda par l’Ouganda et, après, pour le Sabotage de Nord Stream), tout le monde savait-il ?

2 - Pour les accords d’Arusha[7] (comme avant, pour le « traité inique » de Versailles et, après, pour les « accords-farces et attrapes » de Minsk) ; tout le monde savait-il ?

3 - Pour l’attentat sur le Flacon 50[8] (comme avant, pour l’attentat sur Dag Hammarskjöld et, après, pour le vol Colgan Air 3407 Newark - Buffalo[9] et le vol MH 17) ; tout le monde savait - il ?

4 - Pour le suicide de Kizito Mihigo (comme avant, pour celui de Sian Cansfield[10], et après, pour celui, d’Epstein) ; tout le monde savait-il ?

5 - Pour le film « Hôtel Rwanda », le héros kidnappé Paul Rusesabagina en prison (comme avant, pour l’héroïne du film « Kinyarwanda » : Rose Kabuye[11] ?) ; tout le monde savait-il ?

6 - Pour le film de Benedict Moran « L’homme de l’année 2021[12] - Introuvable (comme avant lui, pour « Kinyarwanda » d’Alrick Brown, et l’« héroïne », Rose Kabuye, disparue depuis des radars de la propagande) ; tout le monde savait-il ?

7 - Pour le journaliste Charles Ingabire, assassiné à Kampala (comme avant lui, pour Jean-Marie Hategekimana et après lui, pour John Williams Ntwali[13]) ; tout le monde savait-il ?

8 - Pour les procès faits à Charles Onana (comme ceux faits à Judi Rever, Michela Wrong[14], le Père Theunis, Alison Des Forges), tout le monde savait-il ?

9 - Pour le Championnat du Monde Cyclisme sur route de 2025 à Kigali (comme avant, à Doha pour l’« Euro Marocco - Qatar Gate » et le Mondial de Foot) ; tout le monde sait-il [15] ?

10 - Pour le Prix Nobel de la Paix , le Docteur Denis Mukwege, (comme avant lui, pour Pasteur Martin Luther King et Yitzhak Rabin) pourra-t-on dire aussi que tout le monde aurait dû le savoir et/ou que tout le monde « le » savait ...... ?

Dans la « Grande Famille » des Parrains, Barons, Caïds, MSF (Maffieux sans Frontières[16]), Divas et Gigolos, règne la loi du silence c’est-à-dire l’« Omerta », qui est la MétaPsyOps de la propagande. Opération qui crée la confusion entre « Prédire et Expliquer[17] », entre « Comprendre et Excuser », entre « Croire et Penser », entre « Fond et Forme », confusion qui cause la « sidération ». Déjà, en 1982, Bourdieu posait la question de savoir « Ce que parler veut dire ». N’est-on pas en droit de poser la question, maintenant, de savoir « Ce que ne rien dire peut vouloir signifier » ?

Or par le plus purs des hasards j’apprends, qu’en kiosque, sortira ce 22/02/2023, un périodique intitulé justement « Omerta », périodique fondé par un certain Régis Lesommier[18], ancien de Paris Match (= « Le poids des mots, le choc des photos »[19] ..... Y trouvera-t-on des mots assez pesants pour parler du Rwanda de l’époque ? Des photos selon Goddard pour qui "La photographie, c'est la vérité .... » et ce, en perspectives de l' élection présidentielle rwandaise de 2024[20] ?