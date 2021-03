S’il existait un vaccin contre le pessimisme les Français seraient prioritaires

Gruni,

« Vous voyez comme on peut avoir une perception différente des mêmes choses. »

Ben justement en parlant de perception et de vaccination pour en revenir à ton article ... J’ai pas mal de connaissances qui ont été positives au covid ... Aucune d’elle n’a eu la moindre courbature, même pas un le moindre ressenti de fièvre ... Les connaissances sont restées dans leur maison pendant dix jours et n’ont même pas pris de doliprane ou autre truc ... Certaines m’ont même dit que si ça se trouve j’ai pu choper le covid sans le savoir ... Pourquoi voudrais-tu alors que je me fasse vacciner contre un truc qui ne me créait aucune contrainte ... Surtout qu’en plus, plus le temps avance et plus les vaccins sembles critiques voir à risques ... En résumé je crains bien plus un de leurs vaccins que le Virus lui même ...

Puis que l’on lobotomise du matin au soir avec le vaccin c’est clairement pas comme ça que l’on m’incitera à me faire piqouser ... Mais chacun son choix !