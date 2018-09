Sa Majesté des Rats ou Le Mensonge de la gentillesse

Il faut être gentil, la morale l'ordonne : rien de plus faux. Jésus lui-même était juge. Et eût-il été le Rédempteur s'il n'eût au préalable été juge avant tout ? Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme. La morale judéo-chrétienne ne pouvait donc pas être égalitaire. D'où vient l'erreur des nietzschéens. Personne ne demande aux autres d'être gentils tout le temps avec tout le monde. Personne, sauf les cons, c'est-à-dire les utopistes.

Le Roi des rats, youtubeur, a dit dans une vidéo récente une grosse bêtise – laquelle peut, à son insu, impacter les jeunes qui l'écoutent. Sa faute est d'autant moins pardonnable qu'à l'entendre, il croit bien faire. Or, il n'y a rien de pire que ceux qui croient bien faire en faisant mal au prétexte de leur bénévolence...

En gros, le Roi des rats avançait impudemment qu'il était incorrect qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on pousse les adolescents (et en particulier les jeunes filles) à admirer des célébrités trop maigres, trop belles, puisqu'une telle admiration confine – parfois – au délire.

Ce faisant, Sa Majesté des rats était catégorique : il ne faut pas, ou plus (à moins de gravement enfreindre les règles de la morale) que les stars usent ainsi d'Instagram (entre autres).

C'est par ailleurs une plainte communément prononcée. On accuse les célébrités de mettre dans l'idée des jeunes des objectifs quant à leurs corps qui ne peuvent, hors chirurgie esthétique, être atteints.

La critique du Roi des rats, au fond, s'avère peut-être juste. Mais la méthode qu'il propose pour « inverser » la tendance dangereuse des jeunes à imiter les stars est stupide sinon néfaste. Car à quoi mène les idées utopiques selon lesquelles le « réalisme » (c'est-à-dire afficher des corps moches, obèses, quotidiens) en réseaux sociaux bénéficie aux jeunes ? Et d'où vient une conviction si incongrue ? N'y a-t-il pas un problème en soi lors même qu'on affiche, tout à fait bêtement, des images de femmes grosses, petites, laides, difformes, noires, rousses (et que sais-je encore) ? On peut pardonner à la célébrité qui détruit inconsciemment par le fait de sa comportementalité... En revanche, on ne peut pardonner au sauveur par qui la mort arrive en jetant la bouée. Au contraire : il est doublement coupable, tout à la fois de conscience et, avec cette conscience, d'en user à mauvais escient.

Ce faisant, que signifie le fait qu'aujourd'hui on montre des femmes maigres partout ? Et quel est le (grave) danger du moment où on ne les montre plus ?

En fait, à tout prendre, la mise en valeur des femmes maigres est due à un instinct spéciologique (c'est-à-dire de l'espèce). La moquerie, pour ceux qui ne font pas d'effort pour tendre vers la maigreur, a une fonction sociale : celle d'empêcher que des individus, par faiblesse ou par force, dépasse les « frontières » de l'humanité, frontières en tant que séries de conditions qu'il ne faut pas trahir.

Par conséquent, « soyez maigres » signifie aussi : « améliorez-vous », dans le sens collectif (« améliorez la société ») comme individuel (« soyez meilleurs » ou – ce qui est la même chose – « maigrissez »). Ainsi donc il n'est pas question de discriminer stupidement, ou d'inciter les jeunes au suicide, mais, plutôt, d'inciter à l'accroissement des forces et au progrès général de l'humanité. Il en va de l'évolution !

Et puis, de surcroît, il suffit de lire René Girard.

Selon sa théorie mimétique, l'indifférenciation est la première source de violence. C'est à partir du moment où rien ne se distingue que la guerre arrive. Partant, le fait qu'il y ait des femmes grosses et des femmes maigres est très utile. Et pour cause : si, au contraire, il y avait des femmes belles mais qui, suivant les conseils malheureux du Roi des rats, montraient leur cellulite ou – comme elles s'y amusent de temps en temps – s'échinent à afficher les « derrières », à savoir les techniques d'embellissement, d'une photo Instagram, les femmes ordinaires, du commun, penseraient que la beauté de celles-ci seraient beaucoup plus atteignables que celles dont l'objectif est de montrer seulement une beauté sans faille. De là, il est même sain que les beaux modèles d'Instagram restent de beaux modèles... Car la violence résultant de l'indifférenciation, c'est-à-dire par l'impossibilité de distinguer les beaux et les laids, permettrait davantage la violence : en ceci que les désirs des femmes belles (des compagnons, p. ex.) seraient aussi celles des femmes moches – ce qui aboutirait à la rivalité mimétique. (Et, de toute manière, il faut vraiment être bête ou être né de la dernière pluie pour croire, naïvement, qu'il n'y a pas de « derrières », ou de « ficelles », afin d'augmenter artificiellement sa beauté.)

En somme, les propositions du Roi des rats induisent : (1) une augmentation de la consommation, donc un blanc-seing pour la manipulation, puisque les filles croiront leurs modèles davantage atteignables, par conséquent la guerre (2) ou, à l'inverse, une involution, une incitation au surpoids ou à l'obésité morbide. Deux régressions.

C'est pourquoi il vaut mieux, en définitive, maintenir cette hiérarchie des corps (en aidant, en dehors de toutes intentions idéalistes, si possible les femmes dépressives à cause d'une telle situation). On connait d'ailleurs où mène la destruction des distinctions, et à quel point, surtout, cette idée fixe est l'apanage des entreprises totalitaires...

Bref, comme beaucoup, le Roi des rats confond bon sentiment et vérité, et la vérité avec bien faire.