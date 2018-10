Sacré Mélenchon

toutes les formations politiques ont dû subir, au cours des années ces perquisitions parfois brutales mais légales.





Ça c’est vous qui le dites, les autres perquisitions ont été faites avec un juge et pas un magistrat du parquet, les autres ont pu être présents tout au long de la perquisition, ils ont eu accès au dossier. Et alors en ce qui concerne LRM on les a prévenu la veille et on a reporté parce que la porte du local était fermée... quelle brutalité !