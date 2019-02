Saint-Valentin : étendons notre amour aux animaux !

Qu’on la fête en grande pompe ou en chaussons devant la télé, la Saint-Valentin est une bonne occasion de se montrer tendre, non seulement envers son ou sa bien-aimé-e, mais aussi à l’égard des animaux.

À mesure que la cause animale s’imprègne dans nos esprits à force d’en apprendre toujours davantage sur la souffrance des animaux dans les industries qui les exploitent, leurs intérêts sont pris au sérieux. Nous comprenons que ces individus, qui ne sont pas si différents de nous notamment quant à leur capacité à ressentir des émotions, méritent eux-aussi l’amour, le respect et la compassion que nous célébrons en cette Saint-Valentin.

Il est facile d’agir avec bienveillance envers les animaux lors de cette fête ; en veillant tout simplement à ne pas soutenir leur exploitation à travers nos choix de repas, de tenue, d’activités et de cadeaux.

Manger des cadavres n’a rien d’appétissant et la maltraitance d’être innocents est tout sauf romantique. Laissons-donc la chair animale et ses produits dérivés hors de notre assiette, que l’on dîne au restaurant ou que l’on prépare des plats faits maison.

La production de viande implique le confinement, la mutilation et la mise à mort violente de cochons intelligents, de tendres vaches ou encore de dindes protectrices de leurs petits. Et comment susurrer des mots doux à son conjoint tout en plantant sa fourchette dans du foie gras, l’organe enflé et malade d’un oiseau gavé de force, encore et encore jusqu’à sa mort ? Le fromage – la sécrétion mammaire caillée d’une vache à qui on a arraché chacun de ses précieux veaux dès leur naissance – et les œufs – ovule non fécondée d’une poule malheureuse – n’ont, eux non plus, pas leur place à une tablée romantique.

Ce moment passé avec sa moitié est l’occasion de s’assurer de ne pas contribuer à ces atrocités, qui sont le quotidien de ces êtres. Heureusement, il existe aujourd’hui des quantités de recettes, produits et plats servis dans les restaurants qui sont sans cruauté et délicieux, pourquoi ne pas préparer son propre faux gras d’après la recette du chef étoilé Alexis Gauthier par exemple ? Soulignons également qu’on trouve, semblerait-il, des aphrodisiaques naturels dans de nombreux aliments végans, tels que les fraises et autres fruits rouges, les bananes, les piments, le safran, le gingembre, le soja, le céleri, les asperges, et même le chocolat noir !

Comme Pamela Anderson le rappelle dans cet adorable clip, se passer de produits animaux permet également de meilleures performances romantiques et intimes. En effet, un régime carné apporte au corps du cholestérol et des graisses saturées qui bouchent les artères et limitent le flux du sang vers tous les organes.

Au contraire, et comme le déclare également Stomy Bugsy dans un entretien au sujet de son mode de vie végan, l’énergie qu’entraîne l’abandon des produits animaux a des avantages pour l’endurance durant les activités de couple. Cette alimentation est aussi propice à une meilleure forme physique, une digestion plus facile, et certains bénéfices esthétiques telle qu’une plus belle peau – des avantages utiles tous les jours, mais surtout en cette journée où l’on souhaite se faire beau ou belle.

Et d’ailleurs, pour se parer d’une tenue de fête pour laquelle personne n’a perdu la vie, il existe de nombreuses enseignes et marques progressistes qui proposent de magnifiques articles de mode créés à partir de tissus et textiles innovants. Des nombreux similicuirs (de pomme, d’ananas, de raisin, etc.) aux fausses fourrures en matière recyclées ou lainages à base de fibres végétales, les options sont multiples et variées, et il est facile de s’habiller de manière à plaire tout en respectant ses principes de bienveillance à l’égard des autres espèces.

Il en va de même pour les cadeaux à offrir à son partenaire. On a aujourd’hui l’embarras du choix : chocolats végans, portefeuille en similicuir de qualité ou produits cosmétiques non testés sur les animaux, il est désormais très simple de ne pas acheter de produits issus de la souffrance d’animaux.

Pour vraiment marquer le coup, pourquoi ne pas cuisiner un délicieux repas plein de compassion en guise de cadeau – une surprise qui risque bien d’en cacher une autre. Votre partenaire et les animaux vous en remercieront.