Sainte Laïcitude ! K.Schnur novembre 2020.

La loi de 1905 (dont le mot laïcité est d’ailleurs absent) fut promulguée dans une France monochrome et uniforme qui ignorait son homogénéité comme un poisson ignore l’eau ; pour laquelle mondialisation et migrations étaient inconcevables ; qui n’avait aucune idée de sa nature chamarrée et diverse à venir ; qui considérait, conditionnée par la « Révolution » de 1789, le christianisme comme une ingérence extérieure malvenue et non comme un ciment identitaire vital à sa civilisation et à sa raison d’être.

Tout ça a mal vieilli ; périmé, cela ne signifie (plus) rien. Faut-il préciser à quel point la France actuelle est différente ? N’en serait-il pas temps de cesser de sauter comme un cabri en psalmodiant « sainte laïcitude » ?

D’autant que le mot, galvaudé et mit à toutes les sauces, ne veut plus rien dire puisqu’il n’y a pas deux personnes qui le comprennent à l’identique dès qu’il s’agit de le mettre en œuvre dans la pratique.

Chaque fois cela déclenche des débats sémantiques houleux ; c’est qu’il n’a aucun sens commun… c’est qu’il n’a aucun sens…

En conséquence, au lieu d’éclairer il brouille ; au lieu d’unir il déchire.

Et mal nommer les choses augmente le malheur du monde (merci Camus qui ignorait si bien dire).

Rappelons que des pays qui n’ont pas de leçons de démocratie à recevoir en France ont d’autres conceptions et une attitude beaucoup moins agressive à l’égard de la chose religieuse que le dogmatisme jacobin français.

Pour faire bref, entre autres :

– L’Allemagne salarie ses « ministres du culte » de toutes les religions (la France aussi ; en Alsace-Moselle, terre d’influence germanique ; sans oublier Mayotte…).

– En Grande-Bretagne la reine est simultanément chef de l’Etat et celui de l’église (anglicane).

– Le Président des USA prête serment une main sur la bible et termine par « So help me god ». Idem pour tous les hauts responsables civils et militaires US. Des billets de banque et des frontons de bâtiments officiels y portent l’inscription « In God We Trust ».

Soyons cohérents. Croit-on vraiment que la Marseillaise, l’hymne national le plus martial, revanchard et sanguinaire au monde, est « laïque » ?

D’où provient cette sanctuarisation de la Laïcitude ? Oublie-t-on que les pires horreurs, rappeler le vingtième siècle suffirait, furent commises par des régimes ayant effacé Dieu ? (Nazis, soviétiques, khmer rouges…).

Sachant que cette sacrosainte laïcitude « à la française » ne satisfait personne, finalement.

Des musulmans la considèrent comme véhicule, voire synonyme, d’islamophobie.

D’autres la considèrent comme le cheval de Troie par lequel tout entre ici comme dans un moulin, l’Islam radical « politique » en premier ; puisqu’elle érode les fondements identitaires de la France.

Puisque la France en est pieds et poings liés. S’obligeant à l’amnésie, s’interdisant de proclamer haut et fort ce qu’elle est et les racines (judéo ?) chrétiennes de sa civilisation, elle ne sait plus d’où elle vient et en conséquence ignore où elle va.

Faut-il encore rappeler la définition gaullienne d’après Peyrefitte ? « Peuple européen, de race blanche, de religion chrétienne, de culture grecque et latine »….

Mais l’Islam militant « politique », n’oubliant rien et ne s’interdisant rien puisqu’il rejette la laïcitude avec force et dégoût, sait d’où il vient et où il veut aller.

Face à une France mollassonne qui a peur de dire son nom il est en position de force et cela se constate chaque jour davantage.

Il serait peut-être donc temps de cesser de tourner le dos à l’inéluctable ; on ne se débarrasse pas du « fait religieux » et on ne le cantonne pas dans un enclos qui nous arrange.

Trouvons, malgré le (et à cause du) vacarme assourdissant du quotidien, la sérénité et le recul nécessaires pour mettre tout ça à plat.

Soit on a une identité, soit on ne l’a pas.

La laïcitude dans son acception actuelle fait perdre son identité à la France et donc sa raison d’être.

Elle devra choisir : être laïque ou être française. Rapidement.