Sainte-Sophie nationalisée par les mahométans

@pallas « Apprenez l’histoire, Le massacre de Constantinople par les Croisés, est digne d’un vrai génocide, viol, meurtre. »



Depuis des siècles, l’empire ottoman n’a cessé d’attaquer la chrétienté, avec comme rêve d’islamiser l’Europe.

Les musulmans ont anéanti en totalité l’empire romain chrétien d’orient, en perpétrant massacres, assassinats, pillages, viols, réduction en esclavage, et transformé des milliers d’Églises en Mosquées (aujourd’hui 98% de la population turque est musulmane).

Le Sultan Mehmet II, le 29 mai 1453, après avoir vaincu les Grecs et pris Constantinople, transformera la Basilique Sainte-Sophie, phare de la Chrétienté en Orient, en Mosquée, et livrera au pillage la ville à ses jihadistes pendant 3 jours (il leur donnera 2 jours finalement).

Le combattant chrétien George Kastrioti Skanderbeg, enlevé à ses parents par les ottomans lors d’un devchirmé dans l’actuelle Albanie, fut formé à la guerre par les Turcs, il mènera ensuite la révolte contre eux.

Skanderbeg déclare l’indépendance de l’Albanie le 28 novembre 1443, hissant son drapeau rouge à l’aigle noir. Skanderbeg, ayant rejeté l’islam et l’Empire ottoman, devient défenseur de son pays et de la chrétienté dans les Balkans et l’Europe.

Pendant 23 ans, il tient tête à la plus grande armée ottomane de l’époque alors que le nombre de ses combattants n’excède pas 20 000 hommes. En 1450, l’armée ottomane conduite par le sultan Mourad II en personne échoue devant Krujë. En deux autres occasions, en 1466 et 1467, Mehmet II, le conquérant de Constantinople, est également repoussé par Skanderbeg, après avoir perdu vingt-quatre batailles et échoué à prendre Krujë.

Après sa mort naturelle en 1468 à Lezhë, son armée réussit à contenir les Turcs pendant encore 12 ans. Finalement, en 1480, l’Albanie fut reconquise par l’Empire ottoman. La même année, ils envahirent l’Italie où ils conquirent la ville d’Otrante.

Jean de La Valette, est le 49e grand maître des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, particulièrement connu pour avoir soutenu face aux Ottomans le siège de Malte de 1565 et avoir fondé et donné son nom à l’actuelle capitale de la République de Malte, La Valette.

Don Juan d’Autriche, fut le commandant de la flotte européenne pendant la célèbre bataille de Lépante le 7 octobre 1571, victoire navale décisive des puissances chrétiennes regroupées en une Sainte Ligue catholique contre l’Empire ottoman.

En Espagne, Don Juan d’Autriche liquidera ensuite la révolte du Morisque Fernando de Córdoba y Válor, qui se renommera Muhammad Ibn Umaiya, se prétendant descendant du Calife de Cordoue, qui mènera le Jihad islamique contre Philippe II afin de rétablir le Califat dans les montagnes de Alpujarras à l’aide d’une armée de 40 000 hommes, de Turcs et de corsaires venant d’Alger. Terreur, pillages, razzia, viols et meurtres de Chrétiens sont alors perpétrés de manière sporadique dans les villages de la région de Grenade.

Les Espagnols réprimeront ces révoltes dans le sang, les Morisques seront dispersés, avant d’être définitivement expulsés d’Espagne quelques années plus tard, en 1609.

Le roi polonais Jean III Sobieski, défenseur de l’Europe chrétienne, mettra fin au siège de Vienne par les Turcs le 12 septembre 1683. Ce fut leur dernière percée décisive sur notre continent.

Le général Theodoros Kolokotronis et son armée grecque, aidée d’une coaltion de forces chrétiennes, France, Angleterre, et Russie, a vaillament combattu les Turcs durant la guerre d’indépendance (1821–1829). Après 4 siècles de colonisation turque, les Grecs se sont débarrassé du joug ottoman.

Aujourd’hui, Erdogan tente de faire revivre un vieux rêve qui n’a jamais quitté les Turcs.